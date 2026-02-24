Hà Nội: Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại Đình thờ Chu Văn An, lan tỏa truyền thống hiếu học

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua Lễ Khai bút đầu Xuân

Trước khi diễn ra nghi thức khai bút, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Tiên triết Chu Văn An, bày tỏ lòng tri ân đối với người thầy tiêu biểu của đạo học Việt Nam.

Các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Tiên triết Chu Văn An. Ảnh Nghiêm Liên

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh: Khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống, biểu tượng cho tinh thần tôn sư trọng đạo và đề cao sự học. Những nét bút đầu Xuân không chỉ mở đầu cho hành trình học tập, công tác trong năm mới mà còn gửi gắm ước nguyện về học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt, rèn đức luyện tài, lập thân lập nghiệp, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Lễ khai bút mang ý nghĩa thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ về cội nguồn, nuôi dưỡng khát vọng trí tuệ, khơi dậy niềm đam mê học tập và sáng tạo. Hơn bảy thế kỷ qua, hình ảnh người thầy giáo, Tiên triết Chu Văn An vẫn còn mãi với đời chính là sự trân trọng, tri ân của nhân dân về một người thầy tài đức vẹn toàn.

Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nghiêm Liên

Những năm qua, phát huy truyền thống hiếu học, phường Thanh Liệt luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Quy mô trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Năm học 2024-2025, toàn Phường đạt 1 Huy chương Vàng cấp Quốc gia; 14 Huy chương cấp Thành phố (3 vàng, 6 bạc, 5 đồng). 16 học sinh lớp 9 đạt giải Văn hóa; 1 giải ba Kỳ thi khoa học kỹ thuật.

100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở. Kết quả điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của toàn phường có đểm trung bình xét tuyển là 25.02; 4 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (2 giải Nhất, 2 giải Nhì).

Các đại biểu dự lễ Khai bút thực hiện nghi lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh Nghiêm Liên

Công tác Giáo dục và Đào tạo của Phường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá 9/13 tiêu chí thi đua hoàn thành xuất sắc; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc. 12 tập thể 15 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen; 11 tập thể được khen tặng tập thể Lao động xuất sắc.

Công tác xây xựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: Tính đến hết năm 2025 toàn phường có 14/17 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 82,3% (trong đó có 10 trường chuẩn quốc gia mức độ 2).

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Ngay sau lễ khai bút, tại Công viên Chu Văn An (phường Thanh Liệt), địa phương tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, khẳng định việc trồng cây không chỉ tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp mà còn là sự đầu tư lâu dài cho môi trường sống và tương lai bền vững của cộng đồng.

Lãnh đạo phường Thanh Liệt tham gia trồng cây xanh. Ảnh Nghiêm Liên

Những năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn được duy trì thường xuyên, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Lãnh đạo phường kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trách nhiệm trong chăm sóc, bảo vệ cây xanh sau khi trồng, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển bền vững.

Việc tổ chức đồng thời Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 và phát động Tết trồng cây không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống hiếu học và ý thức bảo vệ môi trường, mà còn khẳng định quyết tâm của phường Thanh Liệt trong xây dựng địa phương phát triển toàn diện, văn minh và bền vững trong giai đoạn mới.