Hà Nội có thêm một trường THPT chuyên

Ngày 13/2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường Trung học phổ thông (THPT) Chu Văn An thành Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Trường THPT Chu Văn An được thành lập năm 1908 với tên gọi Trường Trung học Bảo hộ. Năm 1945, trường được đổi tên thành Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An và giữ tên này cho tới nay. Sự phát triển của nhà trường gắn liền với lịch sử của Hà Nội và đất nước, được nhiều người biết đến với tên gọi Trường Bưởi - nơi đào tạo nhiều thế hệ chính trị gia, nhà khoa học, nhà giáo dục, văn hóa nghệ thuật, kinh tế, các anh hùng lực lượng vũ trang nổi tiếng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Trang

Với truyền thống dạy học, chất lượng giáo dục của Trường THPT Chu Văn An được khẳng định bởi nhiều thành tích, giải thưởng của học sinh ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế .

Từ năm 2010, nhà trường luôn có trên 45 lớp với đủ 3 khối. Hiện nay, ngoài các lớp chuyên, nhà trường còn có các lớp không chuyên, lớp song ngữ tiếng Pháp, lớp song bằng quốc tế.

Hằng năm, tỷ lệ học sinh THPT chuyên đỗ vào các trường đại học đạt trên 90%. Số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi Thành phố và Quốc gia của nhà trường ngày càng tăng. Nhà trường luôn nằm trong top 40 trường có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất cả nước và đứng top 10 các trường có chất lượng giáo dục cao nhất Thủ đô. Với kết quả đã đạt được trong quá trình phát triển, nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Để Trường THPT Chu Văn An hoạt động theo đúng Luật Giáo dục 2019, phát huy các chính sách đầu tư, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, chính sách ưu đãi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà nước dành cho trường chuyên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo nhà trường xây dựng Đề án tổ chức lại thành Trường THPT Chu Văn Anh thành Trường THPT chuyên Chu Văn An. Đây là một bước đi tất yếu, phù hợp với bối cảnh phát triển giáo dục hiện nay.

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng nhà trường thì Trường THPT Chu Văn An chính thức trở thành Trường THPT chuyên Chu Văn An là một sự thay đổi lớn trong hành trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Kể từ nay, Trường THPT chuyên Chu Văn An bước vào một chặng mới, nhiều thử thách và đòi hỏi những cố gắng mạnh mẽ từ mỗi người. Với mô hình trường chuyên, mỗi người công tác và học tập tại trường sẽ phải chuyên cần hơn, chuyên tâm hơn, chuyên nghiệp hơn.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc có thêm một trường chuyên đối với ngành GD&ĐT cũng như với học sinh Thủ đô, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, việc tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An trở thành trường chuyên giúp nhà trường phát huy tối đa các tiềm năng, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Việc này không chỉ là sự thay đổi về mặt tên gọi mà còn là một cam kết mạnh mẽ của thành phố Hà Nội đối với sự phát triển giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân tài. Sự chuyển đổi này cũng sẽ mở ra những cơ hội mới cho học sinh, tạo điều kiện để các em tiếp cận với một môi trường học tập chuyên sâu, phát huy cao nhất khả năng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao quyết định tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An thành Trường THPT chuyên Chu Văn An. Ảnh: Ngọc Trang

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Trường THPT chuyên Chu Văn An tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo đúng các quy định về trường chuyên theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên; xây dựng nhà trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên giỏi, là cơ sở giáo dục đào tạo mũi nhọn chất lượng cao của Hà Nội và cả nước.

Cùng đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị Trường THPT chuyên Chu Văn An xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển nhà trường theo từng năm học, phù hợp với các quy định hiện hành.

Cụ thể, từ năm học 2025 - 2026, chỉ tuyển sinh các lớp chuyên, tham mưu báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội về số lượng môn chuyên và số lượng lớp chuyên; nghiên cứu, đề xuất môn chuyên chưa có hoặc tăng số lượng môn chuyên là thế mạnh; quan tâm bảo đảm chất lượng giáo dục đối với các khối lớp không chuyên còn lại.

Năm học 2027 - 2028, 100% các lớp của nhà trường là các lớp chuyên. Ngoài việc tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng các môn chuyên, nhà trường cần tính đến thành lập các câu lạc bộ hoạt động chuyên nghiệp ở các lĩnh vực thể thao, văn nghệ, ngoại giao, kinh tế. Từ năm học 2029 - 2030, nhà trường phát triển quy mô với 60 lớp chuyên; tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch giáo dục nhà trường gồm 13 môn chuyên, kế hoạch giáo dục một số câu lạc bộ năng khiếu thuộc các lĩnh vực khác nhau; bắt đầu triển khai thực hiện chương trình Việt Nam học và một số chương trình đào tạo các chứng chỉ quốc tế vào thực hiện trong nhà trường...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố, trao Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An thành Trường THPT chuyên Chu Văn An thuộc Sở GD&ĐT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/1/2025.

Như vậy, thành phố Hà Nội hiện có 4 trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An và chuyên Sơn Tây.