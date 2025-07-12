Chuyển động số
Triễn lãm 'Tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ'

Phước Hà

Phước Hà

16:43 | 12/07/2025
Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, lần đầu tiên những tài liệu liên quan đến tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước được giới thiệu đến công chúng.
Ngày ngày 10/7, tại Hà Nội đã diễn ra trưng bày các tài liệu liên quan đến tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và trao trả hồ sơ kỷ vật liệt sĩ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Triễn lãm “Tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”
Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Cao Huy phát biểu tại sự kiện.

Trưng bày được chia làm ba phần. Phần I: “Tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao”. Phần II: “Hợp tác và phát triển”. Phần III: “Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Tài liệu trưng bày được khai thác từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) và các nhân chứng lịch sử. Những tài liệu này phản ánh những dấu mốc quan trọng cũng như nỗ lực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, quốc phòng giữa hai quốc gia. Có thể kể đến như Tuyên bố tại Nhà Trắng ngày 11/7/1995 của Tổng thống William Jefferson Clinton về việc thiết lập quan hệ bình thường với Việt Nam, hiện lưu giữ tại Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ; Tuyên bố của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 12/7/1995 về quyết định bình thường hóa quan hệ của Tổng thống Bill Clinton, hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III…

Triễn lãm “Tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Cao Huy, hoạt động trưng bày tài liệu và trao trả hồ sơ chứng tích không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm đầy dấu ấn, mà còn là một khoảnh khắc xúc động và nhân văn, góp phần củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời kỳ mới. Đây là thành quả phản ánh sự chín muồi của lòng tin, lợi ích lâu dài và phù hợp với nguyện vọng nhân dân hai nước. “Tôi tin tưởng rằng, từ nền tảng lịch sử và sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ Việt nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới” - Thứ trưởng Cao Huy khẳng định.

Tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhận định, việc tổ chức triển lãm và trao trả hồ sơ, kỷ vật chiến tranh chứa đựng những câu chuyện sâu sắc về sự kết nối giữa con người, sự chia sẻ và hòa giải. Những bức ảnh, hiện vật, tài liệu được trưng bày không chỉ là những lát cắt lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho chặng đường mà chúng ta đã đi qua, từ chiến tranh đến quan hệ tin cậy và hợp tác.

“Đây là hoạt động hết sức nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố lòng tin, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước" - Đại sứ Marc Knapper chia sẻ.

Nhân dịp này, Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Texas cũng trao tặng cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hơn 200 bộ hồ sơ, tài liệu chứng tích chiến tranh để tiếp tục lưu trữ, khai thác và trao trả cho thân nhân.

Triễn lãm “Tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”
Triễn lãm “Tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ cho rằng, với ký ức được gìn giữ, với sự hợp tác được bồi đắp bằng thiện chí và trách nhiệm, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hứa hẹn một tương lai tươi sáng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, và vì một thế giới hòa bình, ổn định, nhân văn và phát triển.

Được biết, Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995; ký kết Hiệp định Thương mại song phương năm 2000; xác lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013. Năm 2023, quan hệ ngoại giao hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Và sau loạt hoạt động ngày 10/7 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, việc tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều thuận lợi hơn nữa, với sự tham gia tích cực từ nhiều cơ quan lưu trữ, tổ chức hoạt động mang tính chất nhân đạo của Việt Nam và Hoa Kỳ.

triển lãm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

