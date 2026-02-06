Hà Nội đặt mục tiêu phổ cập 6G, phát triển kinh tế 'vật lý số' và 'bản sao số' năm 2035

Hà Nội vừa phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 521/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành, chiến lược đặt trọng tâm hình thành Chính quyền thông minh có khả năng dự báo, điều hành linh hoạt, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, cá thể hóa theo nhu cầu người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên nền tảng dữ liệu và AI dùng chung của Thủ đô.

Một trong những mục tiêu mang tính đột phá là đến năm 2035, Hà Nội phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật (IoT) trên toàn địa bàn. Cùng với đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức được yêu cầu làm chủ kỹ năng số, ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, điều hành; 100% dân số trưởng thành được tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu trong y tế, giáo dục, bảo hiểm và giao thông.

Để nâng cao năng lực số toàn xã hội, Hà Nội triển khai thực chất phong trào “Bình dân học vụ số” thông qua các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng; đồng thời tổ chức đào tạo thường niên về ứng dụng AI trong giảng dạy cho giáo viên các cấp.

Đáng chú ý, chiến lược lần này xác định rõ định hướng phát triển các mô hình kinh tế số mới. Trong đó, kinh tế vật lý số (Phygital) được thúc đẩy thông qua công nghệ định danh số, chuỗi khối (Blockchain) nhằm số hóa tài sản thực như di sản văn hóa, nông sản OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Việc xây dựng các “bản sao số” (Digital Twins) không chỉ giúp chống giả mạo, gia tăng giá trị sản phẩm mà còn mở ra thị trường giao dịch toàn cầu cho văn hóa Việt Nam.