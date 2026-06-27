Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 22 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (AMMSTI-22).

Với chủ đề "Thúc đẩy triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI) hướng tới một ASEAN tự cường, bền vững và cạnh tranh", hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định Việt Nam ủng hộ triển khai Kế hoạch hành động APASTI giai đoạn 2026-2035, đồng thời nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực ASEAN.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của APASTI, Việt Nam đề xuất ASEAN tăng cường triển khai các chương trình nghiên cứu chung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, khoa học không gian và các công nghệ mới nổi, qua đó tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng ghi nhận những kết quả bước đầu trong triển khai Kế hoạch hành động APASTI 2026-2035; thông qua cơ cấu tổ chức mới gồm 5 Tiểu ban chuyên môn thuộc Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI); đồng thời ghi nhận tiến độ thực hiện hai Kết quả kinh tế ưu tiên (PED) năm 2026 do Philippines chủ trì về hợp tác khoa học không gian và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Hội nghị cũng thống nhất thông qua Thông cáo báo chí chung, tái khẳng định cam kết của các nước ASEAN trong việc tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN có năng lực cạnh tranh cao, phát triển bền vững và thích ứng tốt trước những thách thức toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng tham dự Hội nghị lần thứ 89 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-89) cùng các cuộc họp với các đối tác của ASEAN nhằm chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Bộ trưởng xem xét, thông qua, góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác khoa học, công nghệ của khu vực trong giai đoạn mới.