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Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

La Giang
La Giang
09:45 | 09/11/2026
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“Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là sự nhìn lại quá khứ; đó là chiếc la bàn định hướng cách chúng ta kiến tạo tương lai. Hãy cùng bảo đảm rằng đổi mới sáng tạo luôn được dẫn dắt bởi đạo đức, và tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng sự tiến bộ của con người”.
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Đây là khẳng định của ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 và Kỷ niệm 10 năm Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện được thực hiện với sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương và Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248); Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) tổ chức vào chiều ngày 8/11, tại Hà Nội.

10 năm Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cho biết, 10 năm trước, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” được phát động với thông điệp: Doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh từ những giá trị tốt đẹp của con người và văn hóa Việt Nam.

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế
Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

“Qua 10 năm, chúng ta càng thấm thía: để một giá trị đi vào đời sống doanh nghiệp, cần sự nêu gương của người đứng đầu và sự bền bỉ trong từng quyết định quản trị. Những doanh nghiệp thực hành tốt văn hóa kinh doanh cần được ghi nhận, khuyến khích và có thêm điều kiện phát triển. Làm sao để sự tử tế có sức lan tỏa, để những giá trị tốt đẹp trở thành nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp vươn lên? Đó là điều chúng ta cùng trăn trở và có trách nhiệm tìm lời giải”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

Qua 10 năm, BTC 248 và VNABC cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại. Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hóa.

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Đến nay, các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam là một cộng đồng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo. Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và báo chí, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh.

Kế thừa nền tảng đó, ngày 21/3/2026, Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị: Yêu nước – Tín nghĩa – Phụng sự – Bản sắc; Liêm chính – Tự chủ – Trí tuệ – Sáng tạo; Khát vọng – Hội nhập – Hợp tác – Bền vững. Bộ giá trị bổ sung định hướng để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển năng lực, giữ gìn bản sắc và nâng cao trách nhiệm trong hội nhập.

Khung hành động 9-4-2 cho giai đoạn 2026-2035

Tại Diễn đàn, Ban tổ chức đã công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035. Mệnh đề xuyên suốt của Khung hành động là: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”. Cấu trúc 9-4-2 gồm chín cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, bốn chương trình tổ chức hành động, hai đề án định hướng phát triển. Khung sẽ được công bố tại Diễn đàn ngày 08/11/2026 như một định hướng hành động cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế
Quang cảnh diễn đàn.

Chín cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: (1) Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; (2) Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; (3) VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; (4) Trust Index - Chỉ số niềm tin; (5) Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; (6) Đại sứ Văn hóa kinh doanh; (7) Sách trắng Văn hóa kinh doanh; (8) VBN GLOBAL -Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; (9) Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Bốn chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể.

Hai đề án định hướng phát triển gồm: “Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam nhằm chuyển hoá giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia” và “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Tại Diễn đàn, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 cũng được chính thức ra mắt. Liên minh bao gồm 28 tập đoàn, tổng công ty, các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp lớn, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước. Liên minh là cơ chế phối hợp tự nguyện giữa các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và các lực lượng đồng thuận với Khung hành động, nhằm huy động sáng kiến, tri thức và nguồn lực, thúc đẩy triển khai các mục tiêu vào thực tiễn.

Chứng kiến các hoạt động của Diễn đàn, ông Jonathan Wallace Baker cho biết: “UNESCO đến với diễn đàn này với một niềm tin: các khuôn khổ chuẩn mực toàn cầu và tầm nhìn chiến lược của chúng tôi sẽ tìm thấy sự tương đồng tự nhiên và mạnh mẽ với các mục tiêu phát triển bền vững của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang có mặt tại diễn đàn hôm nay”.

“Sự cộng hưởng này phản ánh nguyên tắc có giá trị lâu bền được xác lập tại Hội nghị MONDIACULT mang tính bước ngoặt của UNESCO tổ chức tại Mexico năm 1982: “Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững.” Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam đã tiên phong thúc đẩy sáng kiến về “Thập kỷ Quốc tế về Văn hóa vì Phát triển Bền vững” tại UNESCO. Thông qua việc nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, Việt Nam đang tích cực biến đạo đức kinh doanh thành một trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế”, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định.

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, văn hóa kinh doanh là nền tảng tạo dựng niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, cần gắn xây dựng văn hóa kinh doanh với hệ giá trị quốc gia, đề cao tinh thần yêu nước, thượng tôn pháp luật, liêm chính, trách nhiệm và sáng tạo.

Bộ trưởng cũng đề nghị chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời đưa văn hóa kinh doanh trở thành năng lực quản trị thực chất, thể hiện qua chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.

Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Hà Nội - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Đà Nẵng - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Miền Tây - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Tây Nguyên - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▲1K 14,202 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▲1K 14,203 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,375 ▲10K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,375 ▲10K 1,416 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲10K 1,405 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲990K 139,109 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲751K 105,536 ▲751K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84360K 957 ▼94062K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲610K 85,864 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64460K 8,207 ▼73280K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲417K 58,744 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
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Cập nhật: 09/11/2026 11:00
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