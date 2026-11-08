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Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Sơn Tinh
Sơn Tinh
18:15 | 08/11/2026
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Chainalysis thông báo khôi phục ba dịch vụ giám sát blockchain sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản, song quá trình đưa toàn bộ hệ thống trở lại vẫn tiếp diễn.
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Ngày 8/11 (giờ Việt Nam), công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis của Mỹ thông báo ba sản phẩm Reactor, Know Your Transaction (KYT) và Address Screening đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày gián đoạn do sự cố an ninh mạng.

Theo thông báo cập nhật lúc 13h50 ngày 7/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (EST), tương đương 1h50 ngày 8/11 giờ Việt Nam, Chainalysis cho biết các dịch vụ được khôi phục cùng những biện pháp bảo mật tăng cường. Doanh nghiệp cũng gửi hướng dẫn riêng cho khách hàng về quy trình kết nối lại nhằm bảo vệ tài khoản và dữ liệu.

Ba sản phẩm vừa được khôi phục đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giám sát giao dịch tài sản mã hóa. Reactor hỗ trợ điều tra và truy vết dòng tiền trên blockchain, KYT phục vụ theo dõi giao dịch và phát hiện rủi ro, trong khi Address Screening giúp đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến các địa chỉ ví.

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản. Ảnh: AI
Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản. Ảnh: AI

Trước đó, ngày 4/11, Chainalysis xác nhận một đối tượng tấn công đã tiếp cận trái phép dữ liệu gồm tên, tên đăng nhập, mã băm mật khẩu và token đang hoạt động của người dùng trên nền tảng. Doanh nghiệp phát hiện sự việc vào ngày 2/11 và triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong quá trình điều tra, Chainalysis chủ động ngừng cung cấp Reactor và Data Solutions để kiểm tra bảo mật. Đến ngày 4/11, công ty tiếp tục tạm dừng KYT, các công cụ sàng lọc địa chỉ và trang đăng nhập sau khi phát hiện hoạt động bất thường.

Chainalysis cho biết đã trực tiếp thông báo cho những khách hàng có tài khoản KYT xuất hiện dấu hiệu truy cập trái phép. Tuy nhiên, tại thời điểm cập nhật, doanh nghiệp khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu điều tra bị truy cập hoặc dữ liệu nhận diện địa chỉ blockchain bị thao túng.

Ngày 6/11, công ty bắt đầu khôi phục KYT và Address Screening theo từng giai đoạn, đồng thời yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ IP đáng tin cậy, chuẩn bị đặt lại mật khẩu và thay đổi khóa API trước khi tiếp tục giao dịch.

Việc khôi phục ba sản phẩm không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống Chainalysis đã hoạt động bình thường. Công ty vẫn tiếp tục xử lý những dịch vụ còn lại và chưa công bố tổng thiệt hại từ sự cố.

Sự việc đặt ra vấn đề về khả năng duy trì giám sát giao dịch blockchain khi các công cụ chuyên dụng bị gián đoạn. Với những tổ chức phụ thuộc vào nền tảng bên thứ ba, phương án kiểm soát dự phòng, xác minh giao dịch độc lập và quản lý quyền truy cập trở thành những nội dung cần được rà soát để hạn chế rủi ro vận hành.

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
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Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
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Cập nhật: 08/11/2026 19:00

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

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