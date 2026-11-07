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MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
21:37 | 07/11/2026
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Trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, MobiFone chủ động tối ưu vùng phủ, bổ sung trạm phát sóng và tăng cường dung lượng mạng 4G/5G, đáp ứng nhu cầu kết nối tại sự kiện.
Bài 2: MobiFone Hải Phòng bảo đảm mạch sóng Bài 2: MobiFone Hải Phòng bảo đảm mạch sóng

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Chủ động tối ưu mạng lưới trước sự kiện tập trung đông người

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11/2026 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Sự kiện dự kiến thu hút đông đảo khán giả, đại biểu và các cơ quan truyền thông, kéo theo nhu cầu lớn về liên lạc, truy cập Internet và truyền tải dữ liệu. Điều này đòi hỏi hạ tầng viễn thông tại khu vực tổ chức phải đáp ứng tốt khả năng kết nối, đặc biệt trong thời gian diễn ra chương trình.

Trước thời điểm diễn ra sự kiện, MobiFone Hải Phòng đã chủ động triển khai phương án tăng cường hạ tầng mạng 4G/5G, tập trung vào ba nhiệm vụ chính gồm tối ưu vùng phủ sóng, bổ sung hạ tầng và tăng dung lượng phục vụ. Công tác chuẩn bị được triển khai với yêu cầu rà soát chất lượng mạng, kiểm tra phương án kỹ thuật, chủ động ứng cứu và duy trì giám sát trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
MobiFone Hải Phòng đã chủ động triển khai phương án tăng cường hạ tầng mạng 4G/5G

Về tối ưu vùng phủ, đơn vị điều chỉnh hướng anten 4G/5G tại trạm HPG_DSN_VAN_LE nhằm tập trung tín hiệu vào trung tâm khu vực tổ chức sự kiện. Song song với đó, MobiFone lắp đặt mới một trạm 4G/5G mang tên HPG_DSN_DOI_RONG_2 để bổ sung năng lực phục vụ mạng lưới tại khu vực Đồi Rồng.

Không những vậy, phương án tăng cường dung lượng còn có sự tham gia của hai trạm phát sóng lưu động đa công nghệ 3G/4G/5G, được bố trí tại Quảng trường Danh Vọng. Các trạm này hoàn thành lắp đặt trước ngày 5/11/2026, bổ sung năng lực phục vụ trong điều kiện mật độ người sử dụng tập trung cao tại cùng một địa điểm.

Việc kết hợp điều chỉnh vùng phủ của các trạm hiện hữu, bổ sung trạm phát sóng mới và triển khai trạm lưu động cho thấy phương án chuẩn bị mạng lưới được xây dựng theo hướng tập trung vào đặc điểm sử dụng thực tế của sự kiện. Khu vực sân khấu, khán đài và những vị trí tập trung đông người được xác định là các khu vực cần bố trí vùng phủ phù hợp, phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập Internet, livestream và chia sẻ hình ảnh, video của khán giả.

Đối với các sự kiện có đông người tham dự, năng lực hạ tầng viễn thông không chỉ được đặt ra ở khả năng duy trì kết nối mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu đồng thời. Đây cũng là lý do việc bổ sung dung lượng và tối ưu vùng phủ trở thành những hạng mục quan trọng trong công tác chuẩn bị hạ tầng viễn thông trước mỗi chương trình quy mô lớn.

5G Private toàn cầu cán mốc 1.000 khách hàng, phần lớn vẫn thử nghiệm 5G Private toàn cầu cán mốc 1.000 khách hàng, phần lớn vẫn thử nghiệm

5G-Advanced mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ số

Bên cạnh việc bảo đảm kết nối tại sự kiện, MobiFone Hải Phòng giới thiệu định hướng phát triển công nghệ 5G-Advanced (5G-A), thế hệ phát triển nâng cao của mạng 5G. Công nghệ này hướng tới cải thiện tốc độ truyền tải, đặc biệt là tốc độ tải lên (Upload), giảm độ trễ và nâng cao khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị.

Đối với khách hàng cá nhân, nền tảng 5G-A mở ra khả năng phát triển các dịch vụ Internet tốc độ cao, livestream, truyền hình trực tiếp và chia sẻ nội dung video chất lượng 4K/8K. Các trải nghiệm thực tế ảo VR/AR/XR, giải trí trực tuyến, Cloud Gaming và dịch vụ Internet băng rộng không dây 5G FWA dành cho gia đình, văn phòng cũng nằm trong nhóm ứng dụng được định hướng phát triển.

MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Tốc độ 5G MobiFone tại Hải Phòng vào thời điểm diễn ra Chung kết Hoa hậu. Download ấn tượng: 1571 Mbps.

Ở khối khách hàng doanh nghiệp, 5G-A có thể hỗ trợ triển khai mạng 5G riêng (Private 5G) phục vụ nhà máy thông minh, khu công nghiệp và cảng biển. Các giải pháp camera AI, Internet vạn vật (IoT), hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị theo thời gian thực cũng là những lĩnh vực ứng dụng được đặt ra.

Một số công nghệ khác được đề cập gồm Network Slicing, cho phép phân chia tài nguyên mạng theo nhu cầu sử dụng, ưu tiên chất lượng kết nối cho từng nhóm dịch vụ; 5G RedCap hướng tới kết nối các thiết bị IoT, cảm biến và thiết bị đeo thông minh với mức chi phí và tiêu thụ năng lượng tối ưu hơn.

Việc phát triển 5G-A cho thấy định hướng khai thác mạng 5G không dừng ở cung cấp kết nối Internet tốc độ cao cho người dùng cá nhân, mà còn hướng tới những yêu cầu chuyên biệt trong sản xuất, quản lý và vận hành của doanh nghiệp. Đây là những hướng ứng dụng gắn với quá trình mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số trên nền tảng hạ tầng viễn thông thế hệ mới.

Với Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiệm vụ của MobiFone Hải Phòng là bảo đảm hạ tầng mạng lưới sẵn sàng phục vụ nhu cầu kết nối tại Quảng trường Danh Vọng. Việc chủ động chuẩn bị từ khâu tối ưu vùng phủ, bổ sung trạm phát sóng đến tăng cường dung lượng là những giải pháp kỹ thuật trọng tâm nhằm duy trì chất lượng dịch vụ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thông qua hoạt động này, MobiFone Hải Phòng tiếp tục triển khai định hướng chủ động hạ tầng, tiên phong công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời đưa các dịch vụ viễn thông và công nghệ số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

MobiFone Hải Phòng Hạ tầng viễn thông Mạng 5G 5G-Advanced Hoa hậu Việt Nam 2026 trạm phát sóng lưu động.

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Bài 2: MobiFone Hải Phòng bảo đảm mạch sóng

Bài 2: MobiFone Hải Phòng bảo đảm mạch sóng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
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Cập nhật: 07/11/2026 23:00

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