Công nghệ số
AI

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Phan Quỳnh
Phan Quỳnh
10:31 | 06/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thông điệp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026) đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với chiến lược phát triển AI: Việt Nam không chỉ cần đội ngũ nhân lực biết sử dụng công nghệ, mà phải có những người đủ năng lực nghiên cứu, làm chủ và đưa AI vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
Việt Nam tăng tốc làm chủ AI và 5G lõi Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản Làm chủ AI Agent, dẫn đầu tương lai xuất khẩu cùng Alibaba.com

AI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, mở ra cơ hội nâng cao năng suất và thay đổi phương thức hoạt động của nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên, để biến cơ hội công nghệ thành năng lực cạnh tranh thực chất, Việt Nam cần chú trọng hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, khả năng kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và năng lực phát triển các sản phẩm AI có giá trị ứng dụng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chia sẻ tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026) Ảnh:
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chia sẻ tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026) Ảnh: diendandoanhnghiep.vn

Làm chủ AI bắt đầu từ năng lực học hỏi và nghiên cứu

Tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026) diễn ra chiều 5/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã gửi tới cộng đồng sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ thông điệp về tinh thần học hỏi, chủ động tiếp cận tri thức mới và kiên trì theo đuổi những vấn đề khó. Đây không chỉ là lời khuyến khích thế hệ trẻ lựa chọn AI, mà còn gợi mở vấn đề có ý nghĩa chiến lược: năng lực làm chủ công nghệ trước hết phải được xây dựng từ con người.

Chia sẻ hành trình hơn 20 năm học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhắc lại quá trình tiếp cận AI thông qua những nghiên cứu về mô hình 3D, dịch máy khi còn học tập ở nước ngoài. Sau khi trở về Việt Nam, ông thành lập phòng thí nghiệm đầu tiên trong nước về dịch máy.

Đáng chú ý, người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ cũng thẳng thắn nhìn nhận, sau hơn 10 năm không trực tiếp làm chuyên môn, có những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực AI hiện nay ông không còn theo kịp. Câu chuyện này cho thấy tốc độ biến đổi rất nhanh của công nghệ, đồng thời nhấn mạnh rằng kiến thức và kinh nghiệm, dù quan trọng, cũng không thể thay thế quá trình học hỏi liên tục.

Trong lĩnh vực AI, các mô hình, phương pháp huấn luyện và công cụ phát triển liên tục được cập nhật. Người làm khoa học, kỹ sư và cả nhà quản trị đều phải chủ động bổ sung tri thức nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, học tập không dừng lại ở giảng đường hay một tấm bằng. Người trẻ cần chủ động tiếp cận các nhóm nghiên cứu, diễn đàn khoa học, sự kiện công nghệ, mạnh dạn đặt câu hỏi và kiên trì theo đuổi những vấn đề khó.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển, yêu cầu này càng có ý nghĩa. AI không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ công việc mà đang từng bước trở thành hạ tầng công nghệ có khả năng tác động sâu rộng đến phương thức sản xuất, quản trị và cung ứng dịch vụ.

Một quốc gia muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu không thể chỉ dừng ở việc khai thác các nền tảng có sẵn. Năng lực nghiên cứu, phát triển mô hình, xây dựng dữ liệu, thiết kế sản phẩm và thương mại hóa công nghệ mới là những yếu tố quyết định khả năng làm chủ.

Nhìn lại hành trình phát triển của AI4VN, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết hơn tám năm trước, khi chương trình AI4Life lần đầu được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, AI vẫn chủ yếu hiện diện trong các phòng thí nghiệm và hội thảo khoa học.

PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu
PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu - Ảnh: diendandoanhnghiep.vn

Mục tiêu của những người khởi xướng là đưa AI vào cuộc sống, tạo không gian để nhà nghiên cứu gặp gỡ doanh nghiệp và cùng tìm lời giải cho những vấn đề thực tiễn. Sau hơn tám năm, tốc độ phát triển của công nghệ đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Minh chứng được ông Bùi Thế Duy đề cập là cuộc thi AI Arena tại AI4VN năm nay. Trong khoảng 20 phút, sinh viên có thể sử dụng AI để xây dựng một phần mềm ngay trên sân khấu, trong khi trước đây một công việc tương tự có thể mất nhiều tuần.

Khả năng rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm cho thấy AI đang tạo ra thay đổi đáng kể đối với năng suất lao động trí tuệ, nhất là trong lập trình, xử lý dữ liệu và phát triển sản phẩm số. Tuy nhiên, tốc độ tạo ra sản phẩm không đồng nghĩa với việc người sử dụng đã thực sự làm chủ công nghệ. Vấn đề quan trọng là phải hiểu sản phẩm do AI tạo ra, đánh giá độ chính xác, kiểm soát rủi ro và có khả năng tiếp tục cải tiến hệ thống.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các trường đại học trong đổi mới phương thức đào tạo. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, hoạt động đào tạo cần chú trọng phát triển tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm chủ công nghệ của người học.

Kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp để đưa AI vào thực tiễn

Một trong những vấn đề xuyên suốt tại AI4VN 2026 là làm thế nào để kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm mà có thể trở thành sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ở góc độ hệ sinh thái, bà Bùi Thanh Vân, Thư ký tòa soạn Báo VnExpress, Trưởng ban tổ chức AI4VN, nhấn mạnh vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước định hướng chiến lược và xây dựng chính sách; trường đại học đảm nhiệm đào tạo nhân lực, nghiên cứu nền tảng; doanh nghiệp đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm.

Mối liên kết này có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hình thành thị trường AI trong nước. Nếu hoạt động nghiên cứu thiếu kết nối với nhu cầu doanh nghiệp, các kết quả khoa học sẽ khó đi đến ứng dụng. Ngược lại, nếu doanh nghiệp chỉ tập trung khai thác công cụ có sẵn mà thiếu đầu tư nghiên cứu và phát triển, khả năng tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh riêng cũng bị hạn chế.

Thực tiễn triển khai AI tại doanh nghiệp cho thấy tiềm năng ứng dụng ngày càng rõ nét, đặc biệt trong tự động hóa quy trình và khai thác dữ liệu. Một xu hướng đáng chú ý tại AI4VN 2026 là sự chuyển dịch từ các hệ thống AI chủ yếu cung cấp thông tin sang tác nhân AI (AI Agent) có khả năng thực hiện nhiều công việc theo mục tiêu được giao.

Từ góc nhìn của Meta, bà Seher Syed, Quản lý chính sách về AI và Reality Labs khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đưa ra ví dụ về việc sử dụng tác nhân AI để hỗ trợ người dùng chuẩn bị chuyến đi. Thay vì tự tìm kiếm từng dịch vụ, người dùng có thể giao cho AI tìm chuyến bay, khách sạn, dịch vụ thuê xe thông qua các ứng dụng được kết nối. Sau khi người dùng xem xét và phê duyệt, hệ thống tiếp tục hỗ trợ đặt dịch vụ và tổng hợp lịch trình.

Trong môi trường doanh nghiệp, khả năng này mở ra cơ hội tự động hóa nhiều quy trình vốn phụ thuộc vào thao tác thủ công và sự phối hợp giữa các bộ phận.

Ông Trịnh Xuân Tuân, Giám đốc Khoa học dữ liệu MoMo, chia sẻ về hệ thống tác nhân phân tích dữ liệu MOAT. Trước đây, khi bộ phận nghiệp vụ cần khai thác dữ liệu, họ phải gửi yêu cầu cho chuyên viên phân tích, trao đổi để làm rõ vấn đề, sau đó chờ xây dựng truy vấn và nhận kết quả.

Với MOAT, nhân viên nghiệp vụ có thể trực tiếp đặt câu hỏi, hệ thống tự tạo truy vấn và đưa ra câu trả lời. Thời gian xử lý từ nhiều ngày được rút xuống còn vài phút. Nhờ đó, người sử dụng có thể tiếp cận dữ liệu nhanh hơn, trong khi đội ngũ chuyên viên có điều kiện tập trung vào những nhiệm vụ phân tích chuyên sâu.

Tuy nhiên, hiệu quả của AI không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý. Khi hệ thống ngày càng được trao quyền tự chủ, doanh nghiệp phải đối mặt với những yêu cầu quản trị mới, từ xác định giới hạn hoạt động, kiểm soát chất lượng đầu ra đến bảo đảm trách nhiệm đối với các quyết định quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đổi mới sáng tạo AI, FPT Smart Cloud, cho rằng doanh nghiệp cần phân định rõ những công việc AI được phép tự xử lý và những tình huống phải chuyển lại cho con người quyết định. Cách tiếp cận phù hợp là bắt đầu từ những nhiệm vụ có mức độ rủi ro thấp, sau đó từng bước mở rộng quyền tự chủ trên cơ sở kết quả thử nghiệm và đánh giá rủi ro.

Điều này cho thấy triển khai AI không đơn thuần là đầu tư phần mềm hay trang bị công cụ mới. Doanh nghiệp còn phải xây dựng quy trình quản trị dữ liệu, cơ chế giám sát và đội ngũ nhân sự có khả năng phối hợp hiệu quả với hệ thống AI. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý nhanh hơn, nhưng con người vẫn phải giữ vai trò kiểm soát và chịu trách nhiệm.

Nhân lực liên ngành và năng lực giải quyết bài toán thực tiễn là lợi thế dài hạn

Một điểm đáng chú ý khác tại AI4VN 2026 là con đường đến với AI không nhất thiết bắt đầu từ ngành công nghệ thông tin. Đặc thù liên ngành của AI đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức công nghệ và hiểu biết chuyên sâu về từng lĩnh vực ứng dụng.

Vinh danh ba giải pháp AI xuất sắc
Vinh danh ba giải pháp AI xuất sắc - Ảnh: diendandoanhnghiep.vn

TS Nguyễn Hà Phong, nhà nghiên cứu tại Qualcomm AI Research Việt Nam, chia sẻ hành trình nghiên cứu của mình bắt đầu từ niềm yêu thích robot khi còn là sinh viên ngành cơ điện tử tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ đồ án tốt nghiệp về robot hàn sáu bậc tự do, ông dần chuyển sang nghiên cứu hệ thống điều khiển, thị giác máy tính, tái tạo cảnh 3D và học máy cho robot.

Câu chuyện này cho thấy AI không phải lĩnh vực biệt lập mà có khả năng kết nối với nhiều ngành nghề. Những bài toán trong y tế, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp hay tài chính đều cần sự kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và năng lực công nghệ.

Vì vậy, phát triển nhân lực AI không nên chỉ tập trung đào tạo những người có khả năng viết mã hoặc sử dụng mô hình. Nền tảng toán học, khoa học máy tính, tư duy hệ thống, hiểu biết chuyên ngành và năng lực kiểm chứng kết quả mới là những yếu tố tạo nên lợi thế dài hạn.

TS Nguyễn Hà Phong cũng lưu ý, dù AI có thể giúp viết mã và chạy thử mô hình nhanh hơn, người học vẫn phải hiểu bản chất đoạn mã thực hiện công việc gì, mô hình vận hành ra sao và có thể cải tiến ở đâu.

Cùng quan điểm về yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Sản phẩm FPT IS, khuyến khích sinh viên sử dụng AI để thử sức với những bài toán mà doanh nghiệp và cộng đồng đang cần lời giải. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ qua lý thuyết, người học cần chủ động xây dựng sản phẩm, thử nghiệm và kiểm chứng hiệu quả ứng dụng.

Trong khuôn khổ AI4VN 2026, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2026, vinh danh ba giải pháp AI xuất sắc, ba sản phẩm AI xuất sắc, năm tài năng AI Việt và năm doanh nghiệp phát triển AI tiêu biểu.

Ở hạng mục giải pháp AI xuất sắc, các đơn vị được vinh danh gồm FPT Smart Cloud với nền tảng FPT AI Factory; Elcom với hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS và MoMo với giải pháp xây dựng, bảo vệ niềm tin số bằng AI.

Ba sản phẩm AI xuất sắc gồm Doctranslate.io của ThinkPrompt, hệ điều hành doanh nghiệp AI BrainOS của AIZ và nền tảng Kyta Platform của FPT IS. Năm doanh nghiệp AI tiêu biểu gồm Elcom, CMC OpenAI, MoMo, Zalo Platforms và Minh Phúc Transformation.

Những kết quả được ghi nhận tại sự kiện phản ánh sự tham gia ngày càng đa dạng của doanh nghiệp Việt Nam trong hệ sinh thái AI, từ hạ tầng, nền tảng đến các giải pháp ứng dụng trong từng ngành kinh tế. Tuy nhiên, giải thưởng hay những sản phẩm trình diễn mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị lâu dài của AI phải được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết vấn đề thực tế, độ tin cậy, hiệu quả kinh tế và khả năng mở rộng trên thị trường.

Đối với doanh nghiệp, đầu tư AI cần xuất phát từ bài toán cụ thể thay vì chạy theo xu hướng. Đối với các trường đại học, cần tăng cường hợp tác nghiên cứu, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận dữ liệu và những vấn đề thực tiễn. Với cơ quan quản lý, việc hoàn thiện môi trường chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nhân lực và kết nối hệ sinh thái là những điều kiện quan trọng để AI Việt Nam phát triển bền vững.

Thông điệp của Bộ trưởng Vũ Hải Quân tại AI4VN 2026 vì thế không chỉ dành cho sinh viên theo đuổi ngành AI mà còn là gợi mở đối với toàn bộ hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, lợi thế không chỉ thuộc về những người tiếp cận công nghệ sớm nhất, mà thuộc về những người đủ năng lực hiểu sâu, làm chủ và kiên trì giải quyết những bài toán khó.

Muốn AI Việt Nam đi xa, cần nhiều hơn những người biết sử dụng AI. Việt Nam cần những nhà khoa học dám nghiên cứu, kỹ sư dám đổi mới, doanh nghiệp dám đầu tư và thế hệ trẻ dám theo đuổi những vấn đề chưa có lời giải.

AI Việt Nam AI4VN 2026 Nhân lực AI phát triển khoa học công nghệ AI

Bài liên quan

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Vì sao AI giúp Meta tăng quảng cáo nhưng đe dọa Google?

Vì sao AI giúp Meta tăng quảng cáo nhưng đe dọa Google?

Có thể bạn quan tâm

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Cuộc sống số
Theo nội dung báo cáo, 19% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn. Con số này cao gấp ba lần mức trung bình châu Á (6%) và cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.
Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo

Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo

AI
Với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI Công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam”, diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức đã cùng thảo luận cách AI Công nghiệp và công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào.
Vì sao Ấn Độ cần

Vì sao Ấn Độ cần 'luật chơi' riêng cho AI trong viễn thông?

Viễn thông - Internet
Khi AI trong viễn thông ngày càng thấm sâu vào mạng lưới và dịch vụ, Ấn Độ chọn cách đặt ra luật chơi riêng, với bản dự thảo quy định do Cơ quan Quản lý Viễn thông Ấn Độ (TRAI) soạn thảo nhằm buộc nhà mạng kiểm soát rủi ro trước khi sự cố kịp xảy ra.
CEO của Ant International:

CEO của Ant International: 'AI sẽ bình đẳng hoá các cơ hội'

AI
Lời kêu gọi này được ông Peng Yang chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Thế giới 2026 (World Investment Forum 2026) do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tổ chức.
Vì sao AI giúp Meta tăng quảng cáo nhưng đe dọa Google?

Vì sao AI giúp Meta tăng quảng cáo nhưng đe dọa Google?

AI
Cùng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo, Meta đang tận dụng AI để gia tăng doanh thu quảng cáo, trong khi Google đối mặt nguy cơ chatbot làm thay đổi thói quen tìm kiếm và đe dọa nguồn thu cốt lõi.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 38°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
16°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
15°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
19°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
15°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
15°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 35°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Khánh Hòa

33°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17147 17419 17995
CAD 17703 17977 18594
CHF 30690 31066 31702
CNY 0 3794 3890
EUR 28047 28262 29343
GBP 33587 33976 34910
HKD 0 3134 3336
JPY 155 159 166
KRW 0 18 20
NZD 0 13950 14536
SGD 19453 19733 20303
THB 680 743 796
USD (1,2) 25328 0 0
USD (5,10,20) 25364 0 0
USD (50,100) 25392 25405 25773
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,425 25,425 25,805
USD(1-2-5) 24,408 - -
USD(10-20) 24,408 - -
EUR 28,163 28,186 29,527
JPY 157.8 158.08 167.69
GBP 33,830 33,922 35,103
AUD 17,418 17,481 18,156
CAD 17,930 17,988 18,656
CHF 30,981 31,077 31,995
SGD 19,619 19,680 20,455
CNY - 3,766 3,912
HKD 3,202 3,212 3,348
KRW 17.38 18.13 19.73
THB 729.13 738.14 790.75
NZD 14,007 14,137 14,562
SEK - 2,564 2,656
DKK - 3,778 3,912
NOK - 2,706 2,803
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,903.65 - 6,668.35
TWD 697.77 - 845.02
SAR - 6,706.25 7,066.26
KWD - 80,956 86,163
AED - 6,721 7,244
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,400 25,430 25,810
EUR 28,154 28,295 29,519
GBP 33,820 33,990 35,024
HKD 3,196 3,215 3,333
CHF 30,825 30,980 31,927
JPY 157.54 159.13 167.11
AUD 17,383 17,506 18,100
SGD 19,593 19,771 20,366
THB 734 749 786
CAD 17,895 18,021 18,615
NZD 14,087 14,640
KRW 18.23 20.22
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25410 25410 25780
AUD 17341 17441 18366
CAD 17888 17988 19003
CHF 30913 30943 32524
CNY 3777.7 3802.7 3938.1
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28237 28267 29992
GBP 33902 33952 35710
HKD 0 3300 0
JPY 158.66 159.16 169.68
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14074 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19618 19748 20469
THB 0 709.3 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13900000 13900000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,310 25,430 25,800
USD20 25,280 25,430 25,800
USD1 24,335 25,430 25,800
AUD 17,326 17,476 18,651
EUR 28,060 28,160 29,830
CAD 17,865 17,965 19,277
SGD 19,711 19,861 20,424
JPY 159.16 160.66 166.27
GBP 33,822 33,972 35,310
XAU 13,798,000 0 14,102,000
CNY 0 3,759 0
THB 0 748 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/11/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải Phòng

Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải Phòng

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ 'nhàm chán'

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports