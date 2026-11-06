Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Các công nghệ của Bosch Rexroth được giới thiệu tại VIMF Bắc Ninh 2026 thông qua những ứng dụng được phát triển và tích hợp cùng các đối tác trong nước, qua đó giúp khách tham quan tìm hiểu nhiều phương án khác nhau trong tự động hóa máy móc, điều khiển chuyển động và hệ thống thủy lực.

Gian hàng Nam Hải Engineering

Cụ thể, Nam Hải Engineering đã giới thiệu các công nghệ thuộc ba lĩnh vực: truyền động tuyến tính, thủy lực và tự động hóa công nghiệp. Danh mục trưng bày bao gồm ray dẫn hướng tuyến tính, con trượt và vít me bi, cùng các loại bơm, van, động cơ, xi lanh thủy lực và thiết bị điều khiển. Những công nghệ này đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của máy móc, từ chuyển động và định vị chính xác đến các ứng dụng đòi hỏi lực lớn và tải trọng cao.

Tại triển lãm, Nam Hải Engineering cũng lần đầu tiên giới thiệu giải pháp Smart Mechatronics tích hợp, kết hợp các thành phần truyền động, động cơ, bộ điều khiển và phần mềm trong một hệ thống được cấu hình sẵn. Thay vì phải lựa chọn và kết nối từng thành phần riêng lẻ, doanh nghiệp sản xuất có thể sử dụng một hệ thống đồng bộ cho các tác vụ như ép, lắp ráp hoặc kiểm soát lực.

Gian hàng Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan

Tại gian hàng 1141, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan (Ngô Phan) cũng mang đến hệ thống robot delta sử dụng ctrlX CORE và ctrlX DRIVE. Đây là lần đầu tiên Bosch Rexroth và Ngô Phan kết hợp hai công nghệ này trong một ứng dụng robot delta, cho thấy cách năng lực công nghệ của Bosch Rexroth và kinh nghiệm ứng dụng của đối tác có thể bổ trợ lẫn nhau để phát triển các ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thông qua quá trình cùng nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển ứng dụng với các đối tác, các công nghệ tự động hóa có thể được đưa đến gần hơn với những nhu cầu cụ thể của máy móc và hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Trong tự động hóa công nghiệp, các nhà máy ngày càng cần kết nối nhiều chức năng điều khiển trong cùng một hệ thống

Có thể nói, trong tự động hóa công nghiệp, các nhà máy ngày càng cần kết nối nhiều chức năng điều khiển trong cùng một hệ thống, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng bổ sung hoặc nâng cấp tính năng khi yêu cầu sản xuất thay đổi.

Ví dụ như nền tảng điều khiển công nghiệp dành cho Công nghiệp 4.0 ctrlX AUTOMATION được tích hợp các chức năng điều khiển và phần mềm trong một môi trường tự động hóa thống nhất. Các phương án triển khai có thể được đánh giá dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có, yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu đầu tư của từng nhà máy.

Bên cạnh đó thì các ứng dụng được Nam Hải Engineering và Ngô Phan giới thiệu cũng thể hiện những cách tiếp cận khác nhau đối với tự động hóa, từ điều khiển chuyển động và máy móc đến các hệ thống kết hợp công nghệ cơ khí, điện, thủy lực và phần mềm.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc lựa chọn một giải pháp tự động hóa hoặc hệ thống thủy lực không chỉ dựa trên thông số kỹ thuật của từng sản phẩm. Điều kiện máy móc, yêu cầu sản xuất, nhu cầu bảo trì và cơ sở hạ tầng hiện có đều ảnh hưởng đến cách một hệ thống được thiết kế và triển khai.

“Các doanh nghiệp sản xuất không chỉ tìm kiếm những công nghệ tiên tiến. Điều họ cần là những giải pháp có thể kết nối với hệ thống hiện có và đáp ứng các yêu cầu sản xuất thực tế. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước, Bosch Rexroth có thể kết hợp công nghệ toàn cầu với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm ứng dụng tại địa phương, từ đó chuyển hóa những yêu cầu này thành các giải pháp thực tiễn,” ông Lê Văn Hải, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam, chia sẻ.