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Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Hồng Nhung
Hồng Nhung
09:28 | 06/11/2026
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Đây đều là những công nghệ và giải pháp tự động hóa, truyền động tuyến tính và thủy lực, rất phù hợp để ứng dụng sản xuất tại Việt Nam như Smart Mechatronics, ctrlX AUTOMATION và ứng dụng robot delta…
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Các công nghệ của Bosch Rexroth được giới thiệu tại VIMF Bắc Ninh 2026 thông qua những ứng dụng được phát triển và tích hợp cùng các đối tác trong nước, qua đó giúp khách tham quan tìm hiểu nhiều phương án khác nhau trong tự động hóa máy móc, điều khiển chuyển động và hệ thống thủy lực.

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026
Gian hàng Nam Hải Engineering

Cụ thể, Nam Hải Engineering đã giới thiệu các công nghệ thuộc ba lĩnh vực: truyền động tuyến tính, thủy lực và tự động hóa công nghiệp. Danh mục trưng bày bao gồm ray dẫn hướng tuyến tính, con trượt và vít me bi, cùng các loại bơm, van, động cơ, xi lanh thủy lực và thiết bị điều khiển. Những công nghệ này đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của máy móc, từ chuyển động và định vị chính xác đến các ứng dụng đòi hỏi lực lớn và tải trọng cao.

Tại triển lãm, Nam Hải Engineering cũng lần đầu tiên giới thiệu giải pháp Smart Mechatronics tích hợp, kết hợp các thành phần truyền động, động cơ, bộ điều khiển và phần mềm trong một hệ thống được cấu hình sẵn. Thay vì phải lựa chọn và kết nối từng thành phần riêng lẻ, doanh nghiệp sản xuất có thể sử dụng một hệ thống đồng bộ cho các tác vụ như ép, lắp ráp hoặc kiểm soát lực.

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026
Gian hàng Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan

Tại gian hàng 1141, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan (Ngô Phan) cũng mang đến hệ thống robot delta sử dụng ctrlX CORE và ctrlX DRIVE. Đây là lần đầu tiên Bosch Rexroth và Ngô Phan kết hợp hai công nghệ này trong một ứng dụng robot delta, cho thấy cách năng lực công nghệ của Bosch Rexroth và kinh nghiệm ứng dụng của đối tác có thể bổ trợ lẫn nhau để phát triển các ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thông qua quá trình cùng nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển ứng dụng với các đối tác, các công nghệ tự động hóa có thể được đưa đến gần hơn với những nhu cầu cụ thể của máy móc và hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026
Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026
Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Trong tự động hóa công nghiệp, các nhà máy ngày càng cần kết nối nhiều chức năng điều khiển trong cùng một hệ thống

Có thể nói, trong tự động hóa công nghiệp, các nhà máy ngày càng cần kết nối nhiều chức năng điều khiển trong cùng một hệ thống, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng bổ sung hoặc nâng cấp tính năng khi yêu cầu sản xuất thay đổi.

Ví dụ như nền tảng điều khiển công nghiệp dành cho Công nghiệp 4.0 ctrlX AUTOMATION được tích hợp các chức năng điều khiển và phần mềm trong một môi trường tự động hóa thống nhất. Các phương án triển khai có thể được đánh giá dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có, yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu đầu tư của từng nhà máy.

Bên cạnh đó thì các ứng dụng được Nam Hải Engineering và Ngô Phan giới thiệu cũng thể hiện những cách tiếp cận khác nhau đối với tự động hóa, từ điều khiển chuyển động và máy móc đến các hệ thống kết hợp công nghệ cơ khí, điện, thủy lực và phần mềm.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc lựa chọn một giải pháp tự động hóa hoặc hệ thống thủy lực không chỉ dựa trên thông số kỹ thuật của từng sản phẩm. Điều kiện máy móc, yêu cầu sản xuất, nhu cầu bảo trì và cơ sở hạ tầng hiện có đều ảnh hưởng đến cách một hệ thống được thiết kế và triển khai.

Các doanh nghiệp sản xuất không chỉ tìm kiếm những công nghệ tiên tiến. Điều họ cần là những giải pháp có thể kết nối với hệ thống hiện có và đáp ứng các yêu cầu sản xuất thực tế. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước, Bosch Rexroth có thể kết hợp công nghệ toàn cầu với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm ứng dụng tại địa phương, từ đó chuyển hóa những yêu cầu này thành các giải pháp thực tiễn,” ông Lê Văn Hải, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam, chia sẻ.

Bosch Rexroth VIMF Bắc Ninh 2026 công nghệ tự động hóa Smart Mechatronics ctrlX AUTOMATION Nam Hải Engineering Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan

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14°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
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28°C
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21°C
Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
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New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

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Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

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Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

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Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

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Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ 'nhàm chán'

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

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BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

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Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports