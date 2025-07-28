Doanh nghiệp số
Bosch Rexroth mở văn phòng mới tại TP.HCM

Hồng Anh

Hồng Anh

18:38 | 28/07/2025
Không gian làm việc mới sẽ là bước tiến chiến lược của Bosch Rexroth nhằm mở rộng hiện diện, tăng cường kết nối và đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.
Tọa lạc tại Tòa nhà Green Building (152-158 Đường B2, Phường An Khánh, TP.HCM), văn phòng mới của Bosch Rexroth không chỉ là nơi làm việc hiện đại, mà còn tích hợp showroom công nghệ – nơi trưng bày và giới thiệu các giải pháp tự động hóa, truyền động và thủy lực hàng đầu thế giới.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới tại Tp HCM
Văn phòng Bosch Rexroth tại tòa nhà Green Building - Tp HCM

“Văn phòng mới này là minh chứng rõ ràng cho cam kết lâu dài của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian kết nối - nơi khách hàng, đối tác và cộng đồng kỹ sư công nghiệp có thể cùng khám phá, trải nghiệm và xây dựng nên những giải pháp tối ưu và phù hợp nhất với sản phẩm chuẩn chất Đức.” Ông Lê Hoàng Việt, Tổng Giám Đốc Bosch Rexroth Việt Nam, chia sẻ.

Được biết, Bosch Rexroth là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về các giải pháp truyền động thủy lực trong công nghiệp và xe cơ giới. Các sản phẩm và hệ thống thủy lực của Bosch Rexroth có hiệu suất vận hành cao, độ tin cậy vượt trội và khả năng tích hợp linh hoạt trong nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như sản xuất thép, nhiệt điện, thủy điện, xử lý rác, hàng hải, dầu khí, mỏ và các thiết bị thi công cơ giới.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới tại Tp HCM
Các sản phẩm thủy lực Bosch Rexroth được trưng bày tại văn phòng Bosch Rexroth

Văn phòng mới của Bosch Rexroth bao gồm showroom giới thiệu loạt công nghệ đột phá, trong đó nổi bật là ctrlX AUTOMATION, nền tảng điều khiển công nghiệp mở ra khả năng kết nối linh hoạt giữa lớp OT và IT, tối ưu khả năng tích hợp IoT và AI trong sản xuất, nhằm hướng đến xây dựng các nhà máy thông minh.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới tại Tp HCM
Showroom công nghệ tại văn phòng Bosch Rexroth

Bên cạnh đó, showroom còn trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến khác như:

  • Kassow Robots - dòng robot cộng tác 7 trục, linh hoạt và an toàn cho môi trường sản xuất hiện đại.
  • Hệ thống truyền động tuyến tính - giúp định vị và di chuyển vật liệu với độ chính xác cao.
  • Hệ thống siết vặn thông minh - tích hợp dễ dàng vào dây chuyền, đảm bảo an toàn và truy xuất dữ liệu.

Một trong những dự án tiêu biểu đánh dấu sự chuyển mình trong công nghiệp 4.0 là dự án cải tiến máy tháo lắp khuôn nhựa, kết hợp cùng đối tác Nam Hải Engineering. Giải pháp ứng dụng nền tảng ctrlX AUTOMATION kết hợp thiết bị thủy lực tiên tiến của Bosch Rexroth cho phép vận hành chu trình khép kín với độ chính xác cao và hiệu suất vượt trội. Không chỉ nâng cao năng suất, hệ thống còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế, góp phần giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quy trình sản xuất của khách hàng.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới tại Tp HCM
Bà Trần Thị Kim Xuyến - Quản lý Đối tác của Bosch Rexroth Việt Nam trình bày tại Hội thảo chuyên đề “Tự động hóa nhà máy - Made in Germany” do AHK Việt Nam tổ chức.

Tại Việt Nam, Bosch Rexroth không chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm mà còn kiến tạo một không gian chia sẻ tri thức và kết nối sáng tạo, thúc đẩy hợp tác công nghệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng kỹ sư, kỹ thuật viên tại Việt Nam. Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức hữu nghị và xúc tiến thương mại song phương như Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) để triển khai các hội thảo kỹ thuật và đào tạo thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật của nguồn nhân lực trong nước và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực truyền động, điều khiển và tự động hóa.

Với việc khai trương văn phòng và showroom công nghệ mới sẽ giúp Bosch Rexroth một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số, sản xuất thông minh và phát triển bền vững.

