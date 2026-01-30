Cụ thể, chương trình Đối tác Cisco 360 sau 15 tháng đồng thiết kế cùng các đối tác đã gặt hái được những thành công bước đầu, dựa trên sự hợp tác sâu rộng với đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong bối cảnh AI thay đổi nhanh chóng. Chương trình này giúp tăng cường cách thức hỗ trợ đối tác, đồng thời giúp các đối tác dễ dàng hơn trong việc đồng hành cùng khách hàng.

Được thiết kế cho các nhà phát triển, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ quản lý, đại lý và nhiều mô hình kinh doanh đối tác khác, giúp đối tác Cisco tăng năng lực cung cấp kết quả cho khách hàng trong 3 lĩnh vực trọng tâm: trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI, môi trường làm việc tương lai, và khả năng phục hồi số.

Ngoài sự minh bạch, chương trình Đối tác Cisco 360 còn giúp đối tác chủ động hoạch định hoạt động kinh doanh và tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định, dễ dự báo hơn. Đồng thời, với công cụ mới Cisco Partner Locator (Công cụ Tìm kiếm Đối tác), khách hàng giờ đây có thể dễ dàng tìm kiếm và kết nối với đối tác phù hợp trên các danh mục giải pháp trọng yếu của Cisco như Bảo mật, Mạng lưới, Cộng tác, Dịch vụ, Splunk, và Hạ tầng Đám mây & AI.

Cisco ra mắt Cisco 360 Partner Program

“Cùng với các đối tác, chúng tôi đã củng cố hệ sinh thái mang tiêu chuẩn quốc tế để mang lại giá trị lớn hơn nữa và giúp khách hàng chung của chúng tôi kết nối, bảo vệ và phát triển mạnh mẽ”, ông Tim Coogan, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh doanh Đối tác Toàn cầu tại Cisco, chia sẻ.

Nicko Roussos, Phó Chủ tịch cấp cao, Chiến lược & Chuyển đổi Cisco tại TD Synnex cho rằng: “Chương trình Cisco 360 giúp chúng tôi thể hiện sự khác biệt dựa trên chuyên môn của mình. Chúng tôi đánh giá cao cách Cisco đo lường giá trị mà đối tác tạo ra — điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng chung của chúng tôi.”

Được biết, Cisco 360 Partner Program là bước phát triển mới, giúp chương trình đối tác của Cisco phù hợp hơn với ưu tiên của cả đối tác lẫn khách hàng. Cụ thể:

Doanh thu rõ ràng và dễ dự báo hơn với Cisco Partner Incentive (CPI)

Chương trình Cisco Partner Incentive (CPI) hiện đã chính thức triển khai, tinh gọn các yếu tố của chương trình trước đây; mang đến cho đối tác nguồn thu rõ ràng và có thể dự đoán trên toàn bộ danh mục giải pháp của Cisco; đồng thời hỗ trợ đối tác lập kế hoạch tăng trưởng bằng cách đồng bộ trọng tâm bán hàng và chiến lược tiếp cận thị trường với lộ trình phát triển của Cisco.

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn đối tác có năng lực chuyên môn phù hợp

Hệ thống danh hiệu đối tác mới của Cisco giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các đối tác sở hữu năng lực đáp ứng đúng nhu cầu. Tất cả đơn vị tham gia đều được công nhận là Đối tác của Cisco.

Ở cấp trung, Đối tác năng lực của Cisco (Cisco Portfolio Partners) là các đối tác thể hiện khả năng chuyên môn về bán hàng và kỹ thuật, mức độ trưởng thành trong vận hành, cùng cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành và gắn kết với khách hàng.

Ở cấp độ cao hơn, Đối tác Ưu tiên của Cisco sở hữu năng lực kỹ thuật chuyên sâu, quy trình triển khai và hỗ trợ xuyên suốt vòng đời giải pháp, cùng khả năng cung cấp các giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối cho khách hàng.

Nguồn lực tăng cường: Chương trình hoàn tiền mới, Chỉ số Giá trị Đối tác, Quỹ Phát triển và Trợ lý AI

Các đối tác được tiếp cận các nguồn lực mới nhằm tạo khác biệt và mở rộng danh mục giải pháp dành cho khách hàng, bao gồm:

Ngoài ra, Cisco Partner Incentive (CPI) còn giới thiệu các khoản thưởng CPI nhằm gia tăng tiềm năng thu nhập cho đối tác, tập trung vào chiến lược One Cisco, bao gồm các chuyên môn hóa mới về Mạng lưới An toàn và Hạ tầng AI an toàn. Các khoản thưởng tạm thời này sẽ áp dụng đến hết tháng 7 năm 2026

Chỉ số Giá trị Đối tác (PVI), Khung đo lường trọng yếu của Cisco sẽ sớm bổ sung các chỉ số riêng dành cho nhà phát triển/đơn vị tư vấn, đối tác hạ tầng quy mô lớn và nhà phân phối, đi kèm lộ trình đào tạo và cơ hội phù hợp để các nhóm đối tác này gia tăng giá trị và lợi nhuận.

Quỹ Phát triển Nhà phân phối được thiết kế nhằm tăng cường sự đồng bộ và thành công giữa Cisco và các nhà phân phối, tập trung vào tăng trưởng và nâng cao năng lực cho hệ sinh thái đối tác.

Trợ lý AI Cisco với giao diện trực quan hơn trên nền tảng Trải nghiệm Đối tác (PXP) giúp đối tác làm việc thông minh hơn và tập trung mang lại giá trị cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình Đối tác Cisco 360 được cung cấp trong tài liệu tổng quan chính thức. Các đối tác có thể tìm hiểu thêm trên website Chương trình Đối tác Cisco 360. Khách hàng có thể tìm kiếm đối tác Cisco thông qua công cụ định vị đối tác.