Thủ tướng chỉ đạo siết phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Tăng cường phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới là mục tiêu trọng tâm của Chỉ thị số 30/CT-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chỉ thị yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao là những lĩnh vực cần tập trung xử lý. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý loại tội phạm này.

Theo Chỉ thị, cùng với quá trình chuyển đổi số, thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến phát triển mạnh, tội phạm lừa đảo được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có tính xuyên quốc gia. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, khai thác công nghệ mới để thực hiện hành vi phạm tội và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định phòng, chống lừa đảo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo sớm các hình thức lừa đảo mới thông qua nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Hình minh họa.

Kết nối dữ liệu, giám sát giao dịch bằng công nghệ số

Một trong những điểm nhấn của Chỉ thị là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

Các bộ, ngành được giao khẩn trương hoàn thiện, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ đối soát, xác minh, phân tích và cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Song song với đó, cần thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Internet, tổ chức tín dụng và đơn vị trung gian thanh toán để phục vụ điều tra, truy vết và xử lý tội phạm.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng giao nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ chiến lược phục vụ phát hiện, cảnh báo sớm và ngăn chặn hành vi lừa đảo trên môi trường số; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và giải pháp xác thực, nhận diện thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Siết tài khoản "rác", tăng giám sát giao dịch bất thường

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao rà soát, hoàn thiện quy định nhằm ngăn chặn việc sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử và Mobile Money không đúng thông tin chủ thể.

Đồng thời, triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo tự động đối với các giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo; tăng cường kiểm soát việc mở và sử dụng tài khoản "rác", kịp thời phát hiện, khắc phục các lỗ hổng trong quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Công Thương được giao tăng cường quản lý website, sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện quy định về xác thực người bán, công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm hạn chế việc lợi dụng môi trường số để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ được giao rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới việc làm và xuất khẩu lao động giả mạo; Bộ Tài chính tăng cường thanh tra trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu và huy động vốn; Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ bảo hộ công dân và phối hợp với các nền tảng số xuyên biên giới trong phòng, chống lừa đảo.

Đối với chính quyền địa phương, người đứng đầu UBND các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, không để hình thành các điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo. Các địa phương được yêu cầu xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong xác minh, phong tỏa tài khoản, truy vết dòng tiền, thu thập dữ liệu điện tử và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, dẫn độ và tương trợ tư pháp đối với các vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm đang ngày càng lợi dụng mạnh mẽ nền tảng số và công nghệ mới để hoạt động.