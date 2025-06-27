Phòng chống lừa đảo trực tuyến, an toàn hơn với Bộ Công An và Google

Chiến dịch tuyên truyền tập trung vào nền tảng trực tuyến này được thiết kế riêng cho cộng đồng kiến thức hữu ích giúp nhận diện và tránh xa các hình thức lừa đảo trực tuyến tinh vi, củng cố nền tảng an toàn cần thiết cho một xã hội số lành mạnh.

Sự kiện thu hút hơn 200 nhà sáng tạo nội dung YouTube đăng ký tham gia chiến dịch tuyên truyền ra mắt vào tháng 7 này nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp các lời khuyên phòng tránh lừa đảo trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu đã nêu ra 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất và cung cấp cho cộng đồng các công cụ hữu ích để ngăn chặn lừa đảo thông qua chuỗi 8 video giáo dục.

Người dùng Internet tại Việt Nam phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa trực tuyến. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2024 đã phát hiện hơn 6,000 vụ việc, tổng số thiệt hại lên tới hơn 12,000 tỷ đồng. Một báo cáo gần đây cũng cho thấy 70% người dân từng tiếp xúc với ít nhất một cuộc gọi hay tin nhắn lừa đảo mỗi tháng. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc phổ cập kiến thức và thực hành an ninh mạng vững chắc cho người dân.

Ông Marc Woo – Tổng Giám đốc Google Việt Nam

“Một không gian mạng Internet an toàn và bảo mật là nền tảng thiết yếu để xây dựng một nền kinh tế số Việt Nam năng động. Google nhận thức rõ mối đe dọa ngày càng gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến, và chúng tôi cam kết tận dụng công nghệ của mình để đối phó với các thách thức đáng báo động này. Chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play đã chặn 4,5 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên 1 triệu thiết bị Android”.

Ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ thêm tại sự kiện: “Cam kết của chúng tôi không chỉ thể hiện thông qua sản phẩm; mà còn nới rộng thông qua hợp tác có trách nhiệm trong việc xây dựng một hệ sinh thái số nơi mọi người đều có thể phát triển mà không phải lo lắng. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt cách các hình thức lừa đảo này làm xói mòn niềm tin và gây ra những tổn thất nặng nề. Mối quan hệ hợp tác toàn diện với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an là minh chứng cho cam kết sâu sắc của Google trong việc góp phần xây dựng một không gian số an toàn hơn cho người dân Việt Nam.”

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần chú ý 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay:

Lừa đảo mạo danh cơ sở giáo dục,

Lừa đảo thu hồi vốn treo,

Lừa đảo thanh toán dịch vụ,

Lừa đảo mua bán và du lịch trực tuyến,

Lừa đảo mạo danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,

Lừa đảo tình cảm trục lợi tài chính,

Lừa đảo đầu tư trên nền tảng giả mạo.

Hơn 200 nhà sáng tạo YouTube đã đăng ký tham gia với vai trò truyền tải thông điệp chiến dịch. Với sức ảnh hưởng lớn và giá trị chân thật trong chia sẻ của mình, các nhà sáng tạo nội dung này sẽ lồng ghép các thông tin quan trọng liên quan đến chống lừa đảo, kết hợp cùng câu chuyện cá nhân thông qua cách thức tương tác và gắn kết để chia sẻ đến hàng triệu người theo dõi của mình. Điều này đảm bảo mọi người, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, được trang bị kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ giới thiệu chuỗi 8 video giáo dục, mỗi video dài một phút, với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các video này sẽ làm rõ 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất và cung cấp cho khán giả các lời khuyên và công cụ phòng ngừa hữu ích.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm

“Chúng tôi đánh giá công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức người dân là yếu tố then chốt để hạn chế tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đặc biệt là cần có sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp xuyên quốc gia có lượng người dùng lớn tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động, tinh thần hợp tác và chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị, cũng như cam kết chủ động từ Google và các nhà sáng tạo nội dung. Chiến dịch này thể hiện sự tự chủ, quyết tâm và phối hợp có trách nhiệm giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc bảo vệ công dân trên không gian mạng và tạo lập môi trường số an toàn, lành mạnh”, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.

Được biết, kể từ năm 2021, sáng kiến “An toàn hơn cùng Google” đã giúp cung cấp kiến thức thực tế về an toàn trực tuyến cho người dùng Việt Nam ở mọi độ tuổi, thông qua các chương trình tiêu biểu như “Em an toàn hơn cùng Google” dành cho trẻ em và “An toàn lên mạng, an tâm vui sống” cho người cao tuổi. Mối quan hệ hợp tác lần này với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh dấu bước phát triển quan trọng trong cam kết lâu dài của Google, góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề cấp thiết về lừa đảo trực tuyến và tăng cường lớp bảo vệ công nghệ cho người dùng mỗi ngày.

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ về bảo mật nền tảng, tuyên truyền hướng dẫn người dùng, xây dựng năng lực và ứng phó nhanh, Google cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an đang nỗ lực để không chỉ ngăn chặn làn sóng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam mà còn góp phần xây dựng một tương lai số vững mạnh, đáng tin cậy - nơi mọi công dân và doanh nghiệp Việt đều có thể khai phá toàn bộ tiềm năng trực tuyến một cách an toàn.