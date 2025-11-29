Chuyển động số
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ 356.000 hộ kinh doanh khai thuế và chuyển đổi lên doanh nghiệp

09:49 | 29/11/2025
Hà Nội đang tăng tốc trong lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, khi chuẩn bị ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trong 10 ngày tới. Với hơn 356.000 hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thành phố đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn tất việc chuyển sang mô hình quản lý thuế theo kê khai đúng tiến độ.
Chuẩn hóa toàn diện dữ liệu thuế

Ban Chỉ đạo thành phố triển khai “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” trên địa bàn Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo - Nguyễn Xuân Lưu tham dự và chỉ đạo.

Hội nghị được tổ chức nhằm nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, kế hoạch “60 ngày đêm cao điểm”, cùng dự kiến lộ trình và các nhóm giải pháp trọng tâm thời gian tới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội - Nguyễn Tiến Minh cho biết, Hà Nội hiện có hơn 356.000 hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động, tăng 52,1% so với năm 2024 và tăng 77% so với năm 2023.

Các quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn đã được điện tử hóa. Toàn thành phố có hơn 14.500 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và chuyển sang phương pháp kê khai; trong đó 9.615 hộ tự nguyện sử dụng do thấy rõ lợi ích của chuyển đổi số. Doanh thu kê khai sau khi áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tăng 55% so với mức khoán trước đây.

Theo lộ trình, từ ngày 1/11 đến 31/12/2025, Thuế TP Hà Nội triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai. Từ ngày 1/1/2026, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu, tập trung hỗ trợ kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai và hướng tới phát triển lên doanh nghiệp.

Đến ngày 1/1/2026, 100% danh bạ quản lý thuế hộ kinh doanh phải được chuẩn hóa về tình trạng hoạt động, thông tin định danh và tài khoản giao dịch điện tử; đồng thời phân loại chính xác người nộp thuế theo các tiêu chí về quy mô, hình thức kinh doanh và nguồn thu nhập. Các hộ thuộc ngưỡng chịu thuế phải đạt tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn ít nhất 90%, 100% kê khai điện tử và nộp thuế không dùng tiền mặt. Với hộ dưới ngưỡng chịu thuế, 100% sẽ được cài đặt eTaxMobile, sẵn sàng cho kỳ kê khai đầu tiên dự kiến vào tháng 1/2027.

Thời gian qua, Thuế thành phố triển khai kế hoạch “60 ngày đêm cao điểm”, huy động toàn bộ nguồn lực hỗ trợ hộ kinh doanh, kể cả ngày nghỉ. Ngành thuế cũng tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại trực tiếp tại trụ sở với gần 200 hộ kinh doanh; đồng thời tổ chức 133 buổi tập huấn từ cấp thành phố đến cơ sở với 22.800 lượt hộ và cá nhân kinh doanh nhằm tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính sách mới; đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền.

Đưa AI vào hỗ trợ hộ kinh doanh

Tại Hội nghị, lãnh đạo nhiều xã, phường như Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Nội Bài, Sơn Tây, Chương Mỹ… cho biết, việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã giúp các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức về việc bỏ thuế khoán; tỷ lệ cài đặt ứng dụng eTaxMobile đạt mức cao. Trong quá trình triển khai, ngành thuế vẫn gặp một số khó khăn như nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chủ hộ lớn tuổi còn e ngại, lo lắng khi tiếp cận phương thức mới. Các địa phương đề xuất nhà cung cấp giải pháp cần đơn giản, dễ hiểu hơn, đồng thời xem xét hỗ trợ thiết bị ban đầu cho hộ kinh doanh.

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội – Vũ Mạnh Cường cho biết, đơn vị đang xây dựng ứng dụng AI hỗ trợ hộ kinh doanh, dự kiến ra mắt trong 10 ngày tới. Với ứng dụng này, người dân có thể kê khai thuế dễ dàng, đơn giản và thuận tiện hơn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, việc xóa bỏ thuế khoán và chuyển sang mô hình quản lý thuế hiện đại theo kê khai từ ngày 1/1/2026 là nhiệm vụ lớn, mang tính chiến lược đối với Thủ đô. Tiến độ triển khai đang tích cực, chỉ trong một tháng nhiều nội dung đã đạt trên 50% mục tiêu. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng thời xem xét thực hiện thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo hướng nhanh gọn, đơn giản.

Theo Thuế Thành phố Hà Nội, số thu 10 tháng 2025 đạt 5.099 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2025 đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so năm 2024 và tăng 127% so năm 2023; trong đó số thu trực tiếp qua Cổng Thương mại điện tử đạt 1.214 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53% toàn quốc (2.311 tỷ đồng), dẫn đầu toàn quốc.Số thu từ tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động thương mại điện tử dự kiến tổng số nộp ngân sách trong năm 2025 là 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2024, tăng 37,7% so với 2023.
