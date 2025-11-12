Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo

Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí

Võ Vinh

Võ Vinh

12:39 | 12/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 11/11, tại Hà Nội, được tổ chức với sự ủng hộ của Cục Thuế, Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ KH&CN), cùng đồng hành của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo đã chính thức công bố chương trình “Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai”, cam kết tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ mô hình truyền thống đến thương mại điện tử.
Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Chương trình nhằm đồng hành cùng cơ quan Thuế trong tiến trình xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính khẳng định, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một hệ thống thuế công bằng, minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí
Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính phát biểu tại sự kiện.

Ngành Thuế hiện đang quản lý hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, trong đó trên 2 triệu hộ sẽ được hỗ trợ đặc thù trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai điện tử theo doanh thu, thu nhập thực tế. “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là triển khai kỹ thuật, mà là đảm bảo mọi hộ kinh doanh - kể cả ở vùng khó khăn - đều có điều kiện tiếp cận chính sách, hệ thống và nguồn lực hỗ trợ cần thiết,” ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn cũng cho biết, ngành Thuế sẽ có phương án hỗ trợ linh hoạt đối với các vùng bị thiên tai và nhóm hộ yếu thế, đồng thời cam kết minh bạch trong thanh tra, kiểm tra: “Những hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định sẽ không bị can thiệp một cách vô cớ. Hướng dẫn kỹ càng và minh bạch là cách tốt nhất để giảm rủi ro.”

Phó Cục trưởng kêu gọi sự phối hợp của các doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội và đối tác như Sapo, coi đây là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thực chất và nhân văn. “Chuyển đổi số không dừng lại ở giai đoạn thí điểm. Ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hoàn thiện cơ chế để đảm bảo không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau,” ông Sơn khẳng định.

Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí
Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt chương trình “Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai - Cam kết tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ truyền thống đến thương mại điện tử”.

Trên nền tảng chính sách và chủ trương đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và bền vững.

Tại chương trình kích hoạt, bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo đã chia sẻ về vai trò và giải pháp công nghệ của Sapo trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử và chuẩn bị lộ trình chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Đồng hành sát cánh cùng hộ kinh doanh, hưởng ứng chương trình 60 ngày cao điểm chuyển đổi của ngành Thuế, Sapo chính thức giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: Quản lý bán hàng, Xuất hóa đơn điện tử, Kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động.

Sapo
Bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, Sapo cung cấp hoàn toàn miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình. Đây là hành động thiết thực và mang tính cam kết xã hội, khẳng định tinh thần đồng hành cùng 5 triệu hộ kinh doanh toàn quốc trong kế hoạch chuyển đổi trọng điểm cuối năm 2025.

“Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ về công nghệ, mà còn là cam kết xã hội của Sapo, giúp hộ kinh doanh bước vào hành trình chuyển đổi số đơn giản, hiệu quả và bền vững.” - Bà Nguyễn Thị Minh Khuê nhấn mạnh.

60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo 60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo

Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” do Cục Thuế phát động, Tổng Công ...

Song song đó, với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, Sapo cũng hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, giúp hộ tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai, hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán.

Hiện nay, Sapo đang triển khai mạng lưới hơn 1.000 chuyên gia, đối tác và tư vấn viên trên khắp cả nước, sẵn sàng đồng hành cùng các Thuế cơ sở trong công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình thuế kê khai. Đội ngũ này trực tiếp hướng dẫn, cài đặt phần mềm, hỗ trợ từng bước trong các quy trình quan trọng như đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử và kê khai thuế đúng quy định. Đồng thời, AI chatbot của Sapo được tích hợp sẵn trong phần mềm, đã được huấn luyện và cập nhật theo thông tin văn bản pháp luật mới nhất, đóng vai trò là chuyên viên tư vấn 24/7 xuất hiện mọi lúc mọi nơi cùng với hộ kinh doanh.

Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí

Song song với hoạt động tại địa bàn, Sapo cũng ra mắt Chuyên trang “Trạm Thuế và Hoá đơn điện tử”, đồng thời phối hợp với chuyên gia, các đại lý thuế và cán bộ thuế tại các cơ sở để tổ chức chuỗi hội thảo, tọa đàm và livestream hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh nắm rõ chính sách, dễ dàng tiếp cận công nghệ và tự tin thực hiện nghĩa vụ thuế trong môi trường số.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sáng kiến của Sapo trong việc đưa công nghệ vào hỗ trợ thực tiễn. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là quá trình chuyển đổi mô hình, quy trình và cách thức tổ chức hoạt động, giúp minh bạch hóa kinh doanh, nâng cao doanh thu và năng lực vận hành bền vững cho hộ kinh doanh.

“Minh bạch không phải để ‘thu thêm’ mà để giúp người dân mở rộng được nhiều hơn, ổn định hơn - khi dữ liệu rõ ràng, thông tin được kết nối, người bán sẽ dễ tiếp cận vốn, chương trình hỗ trợ và cơ hội hợp tác,” ông Nguyễn Phú Tiến khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng việc chuyển đổi sang kê khai điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khoảng 5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, giúp nâng cao tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế.

“Cơ chế thuế khoán từng phù hợp trong giai đoạn hạ tầng công nghệ còn hạn chế, nhưng nay đã bộc lộ bất cập khi giao dịch diễn ra đa kênh, đa nền tảng. Chuyển sang kê khai dựa trên chứng từ, sổ sách là xu thế tất yếu để minh bạch và bảo vệ người kinh doanh,” bà Cúc nhấn mạnh.

Sapo
Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) phát biểu tại sự kiện.

Theo bà, việc kê khai minh bạch không chỉ giúp hộ kinh doanh được khấu trừ chi phí hợp lệ, giảm gánh nặng thuế, mà còn tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi, đối tác và cơ hội mở rộng thị trường, thậm chí bù trừ lỗ qua các năm. Bà cũng cảnh báo rủi ro pháp lý trong kinh doanh trực tuyến, khi thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự nếu trốn thuế.

Chủ tịch VTCA cho biết, Bộ Tài chính và Cục Thuế đang rà soát, sửa đổi các Thông tư 6 và 8 để đơn giản hóa chế độ kế toán và tờ khai cho hộ kinh doanh, đồng thời ghi nhận các sáng kiến hỗ trợ thiết thực từ doanh nghiệp công nghệ như Sapo, với gói hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng cho hộ kinh doanh và các chương trình tư vấn miễn phí. “Hộ kinh doanh nên chủ động ghi sổ, thu thập chứng từ và thử nghiệm phần mềm. Việc tự nguyện kê khai sẽ giúp giảm rủi ro, không dẫn đến truy thu các năm trước,” bà Cúc khuyến nghị.

Bà kêu gọi sự phối hợp giữa cơ quan thuế, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ và đại lý thuế để cùng triển khai lộ trình chuyển đổi số một cách công bằng, thực chất và nhân văn.

Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sapo, nhấn mạnh: “Sự thịnh vượng của nền kinh tế bắt đầu từ hộ kinh doanh nhỏ, những mắt xích quan trọng của hệ sinh thái thương mại địa phương. Sapo cam kết đồng hành cùng ngành Thuế và cộng đồng hộ kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi.”

Với chương trình “Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai cho 5 triệu hộ kinh doanh”, Sapo mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cơ quan thuế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi trọng điểm cuối năm 2025 – đầu 2026.

Sapo khai thuế điện tử Vụ Kinh tế và Xã hội số chuyển đổi thuế khoán sang kê khai 2026 Hóa đơn điện tử chữ ký số Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) Bộ Tài chính

Bài liên quan

60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo

60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo

Một số nội dung chính quy định tại thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi

Một số nội dung chính quy định tại thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi

Giao dịch điện tử an toàn cùng VNPT

Giao dịch điện tử an toàn cùng VNPT

Có thể bạn quan tâm

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Kết nối sáng tạo
Trải qua ba thập niên, từ những bước đi đầu tiên trong sản xuất đến vị thế tiên phong trong công nghệ, Samsung luôn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.
Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Google vừa ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất lịch sử với startup Mombak (Brazil), mục đích phục hồi rừng Amazon để loại bỏ 200.000 tấn CO₂. Hợp đồng này gấp 4 lần hợp đồng thí điểm tháng 9/2024, nhằm bù đắp khí thải từ trung tâm dữ liệu AI.
Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Sun Life Financial Inc vừa thông báo sẽ hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt trong thời gian qua.
Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Kết nối sáng tạo
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (Tổng công ty ACC) và Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC (Công ty ADCC) đã tổ chức tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống (1990– 2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì.
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Kết nối sáng tạo
Được biết, chương trình Ford Ensure là một trong những nỗ lực của Ford trong việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cho khách hàng hướng tới nâng cao trải nghiệm dịch vụ đồng thời tối ưu hóa quy trình giám định, bồi thường, rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
14°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
21°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
24°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
11°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
19°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16695 16964 17539
CAD 18255 18531 19152
CHF 32532 32916 33568
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31288
GBP 33900 34289 35236
HKD 0 3259 3461
JPY 163 167 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14656 15249
SGD 19751 20033 20563
THB 728 791 846
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26378
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,168 26,168 26,378
USD(1-2-5) 25,122 - -
USD(10-20) 25,122 - -
EUR 30,262 30,286 31,421
JPY 167.37 167.67 174.6
GBP 34,269 34,362 35,155
AUD 16,964 17,025 17,457
CAD 18,480 18,539 19,058
CHF 33,003 33,106 33,769
SGD 19,880 19,942 20,557
CNY - 3,665 3,761
HKD 3,341 3,351 3,432
KRW 16.73 17.45 18.73
THB 778.68 788.3 838.48
NZD 14,676 14,812 15,153
SEK - 2,757 2,836
DKK - 4,048 4,163
NOK - 2,590 2,664
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,977.62 - 6,702.27
TWD 766.33 - 921.6
SAR - 6,929.19 7,250.62
KWD - 83,894 88,679
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,145 26,148 26,378
EUR 30,049 30,170 31,304
GBP 33,993 34,130 35,098
HKD 3,320 3,333 3,441
CHF 32,615 32,746 33,661
JPY 166.32 166.99 174.05
AUD 16,867 16,935 17,473
SGD 19,893 19,973 20,515
THB 793 796 831
CAD 18,426 18,500 19,037
NZD 14,655 15,163
KRW 17.32 18.93
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26142 26142 26378
AUD 16834 16934 17859
CAD 18425 18525 19539
CHF 32852 32882 34469
CNY 0 3677.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30176 30206 31929
GBP 34177 34227 35979
HKD 0 3390 0
JPY 166.83 167.33 177.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19860 19990 20717
THB 0 758.1 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15120000 15120000 15320000
SBJ 13000000 13000000 15320000
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,378
USD20 26,165 26,215 26,378
USD1 23,866 26,215 26,378
AUD 16,881 16,981 18,110
EUR 30,320 30,320 31,671
CAD 18,365 18,465 19,798
SGD 19,931 20,081 20,674
JPY 167.31 168.81 173.61
GBP 34,252 34,402 35,217
XAU 15,118,000 0 15,322,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Hà Nội - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Đà Nẵng - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Miền Tây - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Tây Nguyên - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
Miếng SJC Nghệ An 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
Miếng SJC Thái Bình 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
NL 99.99 14,130 ▼220K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,130 ▼220K
Trang sức 99.9 14,390 ▼220K 14,990 ▼220K
Trang sức 99.99 14,400 ▼220K 15,000 ▼220K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 ▼1363K 15,102 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 ▼1363K 15,103 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,465 ▼22K 149 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,465 ▼22K 1,491 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 145 ▼1327K 148 ▼1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,035 ▼2178K 146,535 ▼2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,661 ▼1650K 111,161 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 933 ▼93863K 1,008 ▼101288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,939 ▼1342K 90,439 ▼1342K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,943 ▼1282K 86,443 ▼1282K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,372 ▲48843K 61,872 ▲55593K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
52 đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ II

52 đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ II

UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21-27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21-27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2025

Khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2025

BIC ghi nhận thiệt hại hơn 60 tỷ đồng chỉ sau 03 ngày bão số 13 đổ bộ

BIC ghi nhận thiệt hại hơn 60 tỷ đồng chỉ sau 03 ngày bão số 13 đổ bộ

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Motorola chào Việt Nam

Motorola chào Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình

Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam