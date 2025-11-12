Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí

Chương trình nhằm đồng hành cùng cơ quan Thuế trong tiến trình xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính khẳng định, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một hệ thống thuế công bằng, minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính phát biểu tại sự kiện.

Ngành Thuế hiện đang quản lý hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, trong đó trên 2 triệu hộ sẽ được hỗ trợ đặc thù trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai điện tử theo doanh thu, thu nhập thực tế. “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là triển khai kỹ thuật, mà là đảm bảo mọi hộ kinh doanh - kể cả ở vùng khó khăn - đều có điều kiện tiếp cận chính sách, hệ thống và nguồn lực hỗ trợ cần thiết,” ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn cũng cho biết, ngành Thuế sẽ có phương án hỗ trợ linh hoạt đối với các vùng bị thiên tai và nhóm hộ yếu thế, đồng thời cam kết minh bạch trong thanh tra, kiểm tra: “Những hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định sẽ không bị can thiệp một cách vô cớ. Hướng dẫn kỹ càng và minh bạch là cách tốt nhất để giảm rủi ro.”

Phó Cục trưởng kêu gọi sự phối hợp của các doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội và đối tác như Sapo, coi đây là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thực chất và nhân văn. “Chuyển đổi số không dừng lại ở giai đoạn thí điểm. Ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hoàn thiện cơ chế để đảm bảo không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau,” ông Sơn khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt chương trình “Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai - Cam kết tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ truyền thống đến thương mại điện tử”.

Trên nền tảng chính sách và chủ trương đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và bền vững.

Tại chương trình kích hoạt, bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo đã chia sẻ về vai trò và giải pháp công nghệ của Sapo trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử và chuẩn bị lộ trình chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Đồng hành sát cánh cùng hộ kinh doanh, hưởng ứng chương trình 60 ngày cao điểm chuyển đổi của ngành Thuế, Sapo chính thức giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: Quản lý bán hàng, Xuất hóa đơn điện tử, Kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động.

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, Sapo cung cấp hoàn toàn miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình. Đây là hành động thiết thực và mang tính cam kết xã hội, khẳng định tinh thần đồng hành cùng 5 triệu hộ kinh doanh toàn quốc trong kế hoạch chuyển đổi trọng điểm cuối năm 2025.

“Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ về công nghệ, mà còn là cam kết xã hội của Sapo, giúp hộ kinh doanh bước vào hành trình chuyển đổi số đơn giản, hiệu quả và bền vững.” - Bà Nguyễn Thị Minh Khuê nhấn mạnh.

Song song đó, với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, Sapo cũng hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, giúp hộ tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai, hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán.

Hiện nay, Sapo đang triển khai mạng lưới hơn 1.000 chuyên gia, đối tác và tư vấn viên trên khắp cả nước, sẵn sàng đồng hành cùng các Thuế cơ sở trong công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình thuế kê khai. Đội ngũ này trực tiếp hướng dẫn, cài đặt phần mềm, hỗ trợ từng bước trong các quy trình quan trọng như đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử và kê khai thuế đúng quy định. Đồng thời, AI chatbot của Sapo được tích hợp sẵn trong phần mềm, đã được huấn luyện và cập nhật theo thông tin văn bản pháp luật mới nhất, đóng vai trò là chuyên viên tư vấn 24/7 xuất hiện mọi lúc mọi nơi cùng với hộ kinh doanh.

Song song với hoạt động tại địa bàn, Sapo cũng ra mắt Chuyên trang “Trạm Thuế và Hoá đơn điện tử”, đồng thời phối hợp với chuyên gia, các đại lý thuế và cán bộ thuế tại các cơ sở để tổ chức chuỗi hội thảo, tọa đàm và livestream hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh nắm rõ chính sách, dễ dàng tiếp cận công nghệ và tự tin thực hiện nghĩa vụ thuế trong môi trường số.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sáng kiến của Sapo trong việc đưa công nghệ vào hỗ trợ thực tiễn. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là quá trình chuyển đổi mô hình, quy trình và cách thức tổ chức hoạt động, giúp minh bạch hóa kinh doanh, nâng cao doanh thu và năng lực vận hành bền vững cho hộ kinh doanh.

“Minh bạch không phải để ‘thu thêm’ mà để giúp người dân mở rộng được nhiều hơn, ổn định hơn - khi dữ liệu rõ ràng, thông tin được kết nối, người bán sẽ dễ tiếp cận vốn, chương trình hỗ trợ và cơ hội hợp tác,” ông Nguyễn Phú Tiến khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng việc chuyển đổi sang kê khai điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khoảng 5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, giúp nâng cao tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế.

“Cơ chế thuế khoán từng phù hợp trong giai đoạn hạ tầng công nghệ còn hạn chế, nhưng nay đã bộc lộ bất cập khi giao dịch diễn ra đa kênh, đa nền tảng. Chuyển sang kê khai dựa trên chứng từ, sổ sách là xu thế tất yếu để minh bạch và bảo vệ người kinh doanh,” bà Cúc nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) phát biểu tại sự kiện.

Theo bà, việc kê khai minh bạch không chỉ giúp hộ kinh doanh được khấu trừ chi phí hợp lệ, giảm gánh nặng thuế, mà còn tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi, đối tác và cơ hội mở rộng thị trường, thậm chí bù trừ lỗ qua các năm. Bà cũng cảnh báo rủi ro pháp lý trong kinh doanh trực tuyến, khi thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự nếu trốn thuế.

Chủ tịch VTCA cho biết, Bộ Tài chính và Cục Thuế đang rà soát, sửa đổi các Thông tư 6 và 8 để đơn giản hóa chế độ kế toán và tờ khai cho hộ kinh doanh, đồng thời ghi nhận các sáng kiến hỗ trợ thiết thực từ doanh nghiệp công nghệ như Sapo, với gói hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng cho hộ kinh doanh và các chương trình tư vấn miễn phí. “Hộ kinh doanh nên chủ động ghi sổ, thu thập chứng từ và thử nghiệm phần mềm. Việc tự nguyện kê khai sẽ giúp giảm rủi ro, không dẫn đến truy thu các năm trước,” bà Cúc khuyến nghị.

Bà kêu gọi sự phối hợp giữa cơ quan thuế, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ và đại lý thuế để cùng triển khai lộ trình chuyển đổi số một cách công bằng, thực chất và nhân văn.

Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sapo, nhấn mạnh: “Sự thịnh vượng của nền kinh tế bắt đầu từ hộ kinh doanh nhỏ, những mắt xích quan trọng của hệ sinh thái thương mại địa phương. Sapo cam kết đồng hành cùng ngành Thuế và cộng đồng hộ kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi.”

Với chương trình “Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai cho 5 triệu hộ kinh doanh”, Sapo mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cơ quan thuế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi trọng điểm cuối năm 2025 – đầu 2026.