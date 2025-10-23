Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Chương trình có sự đồng hành của Cục Thuế, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Lộ trình xóa bỏ thuế khoán - chính thức mở đường cho hộ kinh doanh tiến vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại lễ công bố, bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA nhấn mạnh, xóa bỏ thuế khoán là bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA phát biểu tại sự kiện.

Với 31 năm tiên phong trong chuyển đổi số ngành tài chính – kế toán, MISA cam kết hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi hơn, góp phần xây dựng nền kinh tế số công bằng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Theo ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý thuế công bằng, minh bạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính.

Tính đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.

Theo đại diện Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng.

Chương trình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số – hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

MISA tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh

Với tinh thần tiên phong, MISA công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai. Chương trình được đánh giá là giải pháp thiết thực, kịp thời, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, hạn chế sai sót và làm quen với phương thức quản lý thuế minh bạch hơn. Theo chương trình, MISA tặng 03 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm theo 01 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng - xuất hóa đơn - ký số - ghi sổ kế toán - kê khai thuế - kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai – Ký – Nộp” trên một nền tảng duy nhất.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME.

MISA eShop được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

Ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME đánh giá chương trình của MISA là hành động kịp thời và mang tính xã hội cao, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW và hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với mô hình quản lý mới, nâng cao năng lực điều hành và tuân thủ thuế.

Chủ tịch VINASME kỳ vọng MISA tiếp tục tiên phong chuyển giao công nghệ số trong khu vực kinh tế cá thể, thúc đẩy sự minh bạch và chuyên nghiệp của khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Ở góc nhìn chuyên môn, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) nhận định, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là cải cách quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế. Chủ tịch VTCA nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ như MISA là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu, an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.

Theo đại diện MISA, khi công nghệ chạm đến từng hộ kinh doanh, đó không chỉ là chuyển đổi số, mà là hành trình kiến tạo thế hệ kinh doanh mới – minh bạch, chuyên nghiệp và hội nhập. MISA cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế và cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình ấy, để mỗi bước chuyển đổi không chỉ thuận lợi hôm nay, mà còn bền vững cho tương lai.