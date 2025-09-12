Công nghệ số
MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất phổ cập cho tổ chức, doanh nghiệp và gia đình

Bình Lê

Bình Lê

15:33 | 12/09/2025
Ngày 12/9, Công ty Cổ phần MISA chính thức giới thiệu MISA AMIS OneAI - Nền tảng AI hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất nhằm hiện thực hoá mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
MISA AMIS OneAI là nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in VietNam” dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh,... và gia đình được phát triển dựa trên sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ phổ cập AI.

Đây là dấu mốc chiến lược khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ AI, mang đến giải pháp an toàn, tiên tiến, tiết kiệm với mô hình trả phí linh hoạt, giúp mọi tổ chức và gia đình Việt Nam dễ dàng tiếp cận và khai thác hiệu quả sức mạnh AI trong thực tiễn.

Ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc MISA phát biểu tại buổi lễ.

MISA AMIS OneAI khẳng định vị thế tiên phong khi phát triển mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại đặt tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và làm chủ công nghệ. Đồng thời, nền tảng tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất, mang đến trải nghiệm đa dạng, tối ưu chi phí và dễ sử dụng cho mọi đối tượng.

Người dùng có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và tri thức mới, qua đó nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình trong kỷ nguyên số.

Theo đại diện MISA, MISA AMIS OneAI không chỉ phục vụ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, hộ kinh doanh mà còn hướng tới gia đình và cá nhân. Đây là bước đi khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ AI, cung cấp giải pháp an toàn, tiết kiệm với mô hình trả phí linh hoạt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt MISA AMIS OneAI.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức, MISA AMIS OneAI cho phép trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự chỉ từ 500.000 đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ quản lý chi phí, phân quyền và kiểm soát hiệu quả sử dụng bằng báo cáo thống kê. Dữ liệu được xử lý và lưu trữ trong lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo tính bảo mật và tốc độ truy cập.

Đối với cá nhân và gia đình, phiên bản MISA OneAI for Family cho phép tất cả thành viên sử dụng các mô hình AI cao cấp chỉ với một tài khoản đăng ký có thể sử dụng tất cả các mô hình AI hàng đầu như: ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E, MISA AI…;

Cùng với đó là chính sách bảo mật riêng tư tuyệt đối: Mỗi thành viên sở hữu tài khoản và lịch sử trò chuyện riêng, đảm bảo sự riêng tư,thông tin sử dụng AI của từng cá nhân không chia sẻ với các thành viên khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc MISA khẳng định:“MISA đặt mục tiêu làm cho AI trở nên dễ tiếp cận, dễ ứng dụng thực tiễn và gần gũi với mọi tổ chức, doanh nghiệp, cũng như từng hộ gia đình tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết đẩy mạnh đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm góp phần xây dựng Quốc gia tự lực, tự cường về khoa học công nghệ và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”.

MISA AMIS OneAI - Nền tảng AI hợp nhất “Make in Vietnam” chính thức ra mắt.

Sự ra mắt MISA AMIS OneAI đánh dấu bước dịch chuyển mô hình kinh doanh của MISA từ “Phần mềm như một dịch vụ” (SaaS) sang “AI như một dịch vụ” (AIaaS) và “Agent như một dịch vụ” (AaaS), khẳng định vai trò tiên phong của MISA và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

MISA chính thức triển khai ưu đãi đặc biệt nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm nền tảng AI hợp nhất MISA AMIS OneAI:

Doanh nghiệp: Tặng 500 Credit sử dụng MISA AMIS OneAI

Đăng ký tại: amis.misa.vn/amis-oneai

Cá nhân & Gia đình: Tặng 50 Credit sử dụng MISA OneAI for Family

Tải ứng dụng MISA OneAI trên App Store (iOS) và Google Play (Android)
