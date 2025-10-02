Doanh nghiệp số
Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:09 | 02/10/2025
Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.
Có thể nói, việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Vietnamobile trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu thị trường trong nước và am hiểu thói quen người tiêu dùng Việt.

Đồng thời đứng trước bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các doanh nghiệp viễn thông được kỳ vọng sẽ không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ kết nối truyền thống, mà còn là “lực lượng hạ tầng số chủ lực”, góp phần kiến tạo nền tảng số, phát triển trung tâm dữ liệu, dịch vụ IoT và xây dựng hệ sinh thái số phục vụ nền kinh tế số và xã hội số.

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới
Bà Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc mới của Vietnamobile

Cũng nhân dịp này, Vietnamobile công bố định hướng chiến lược mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau giai đoạn chuẩn bị nội lực bền bỉ. Với nền tảng hạ tầng được đầu tư bài bản và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Hanoi Telecom, Vietnamobile sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Là một phần trong hệ sinh thái Hanoi Telecom, Vietnamobile thừa hưởng nền tảng công nghệ, hệ thống vận hành linh hoạt và năng lực quản trị đã được kiểm chứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp định hướng xây dựng một thương hiệu viễn thông mang bản sắc riêng, gần gũi với người dùng Việt và khác biệt rõ nét trên thị trường.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile cho biết: “Vietnamobile đang sở hữu một vị thế rất khác biệt – là nhà mạng tư nhân duy nhất, với lợi thế nội lực mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái doanh nghiệp thuần Việt. Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế đó để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái số, mang lại các giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội.”

Để hiện thực hóa mục tiêu, Vietnamobile sẽ tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi:

- Tiếp tục duy trì vị thế là nhà mạng tư nhân duy nhất tại Việt Nam, mang đến lựa chọn linh hoạt, sáng tạo và thân thiện cho người dùng, điển hình là dòng sản phẩm SIM không giới hạn data – một trong những giải pháp tiên phong giúp người dùng tiếp cận internet dễ dàng, phục vụ học tập, làm việc, giải trí không gián đoạn.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hệ sinh thái, đầu tư vào công nghệ, cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua các sáng kiến chuyển đổi số.

- Định vị thương hiệu theo hướng gần gũi, trẻ trung, năng động và khác biệt rõ nét trên thị trường viễn thông.

Chi tiết về các chương trình mới xem thêm tại www.vietnamobile.com.vn hoặc fanpage chính thức www.facebook.com/VietnamobileVNM.
Vietnamobile Make in Vietnam SIM data không giới hạn

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

