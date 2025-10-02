Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Có thể nói, việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Vietnamobile trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu thị trường trong nước và am hiểu thói quen người tiêu dùng Việt.

Đồng thời đứng trước bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các doanh nghiệp viễn thông được kỳ vọng sẽ không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ kết nối truyền thống, mà còn là “lực lượng hạ tầng số chủ lực”, góp phần kiến tạo nền tảng số, phát triển trung tâm dữ liệu, dịch vụ IoT và xây dựng hệ sinh thái số phục vụ nền kinh tế số và xã hội số.

Bà Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc mới của Vietnamobile

Cũng nhân dịp này, Vietnamobile công bố định hướng chiến lược mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau giai đoạn chuẩn bị nội lực bền bỉ. Với nền tảng hạ tầng được đầu tư bài bản và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Hanoi Telecom, Vietnamobile sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Là một phần trong hệ sinh thái Hanoi Telecom, Vietnamobile thừa hưởng nền tảng công nghệ, hệ thống vận hành linh hoạt và năng lực quản trị đã được kiểm chứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp định hướng xây dựng một thương hiệu viễn thông mang bản sắc riêng, gần gũi với người dùng Việt và khác biệt rõ nét trên thị trường.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile cho biết: “Vietnamobile đang sở hữu một vị thế rất khác biệt – là nhà mạng tư nhân duy nhất, với lợi thế nội lực mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái doanh nghiệp thuần Việt. Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế đó để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái số, mang lại các giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội.”