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Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh

Thành Biên

Thành Biên

10:37 | 09/02/2026
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Nền tảng phân tích dữ liệu Stream Charts mới đây đã công bố báo cáo toàn cảnh về thị trường phát livestream toàn cầu năm 2025. Báo cáo tổng hợp dữ liệu lượng người xem, thị phần và xu hướng tăng trưởng của các nền tảng lớn. Qua đó, phác họa rõ bức tranh cạnh tranh và mức độ phân hóa đang diễn ra trong lĩnh vực livestreaming.
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Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường livestreaming toàn cầu khi giai đoạn tăng trưởng nóng dần khép lại, nhường chỗ cho một chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng. Cuộc cạnh tranh không còn chỉ xoay quanh số lượng người xem, mà mở rộng sang khả năng giữ chân nhà sáng tạo, chất lượng hạ tầng, khung pháp lý, mô hình kiếm tiền và độ tin cậy của dữ liệu đo lường.

Trong bối cảnh đó, sự khác biệt giữa các nền tảng ngày càng bộc lộ rõ. Một số nền tảng duy trì đà tăng trưởng nhờ tích hợp livestream vào hệ sinh thái sản phẩm cốt lõi, cải thiện khả năng khám phá nội dung và mở rộng phạm vi tiêu thụ.

Ngược lại, nhiều nền tảng lớn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên “làm sạch” số liệu và kiểm soát nội dung, chấp nhận đánh đổi tốc độ tăng trưởng ngắn hạn. Một số khác chứng kiến lượng người xem sụt giảm mạnh, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Biểu đồ phân bổ lượt xem trên các nền tảng livestream năm 2025. Nguồn: Stream Charts
Biểu đồ phân bổ lượt xem trên các nền tảng livestream năm 2025. Nguồn: Stream Charts

YouTube Live giữ vai trò trụ cột của thị trường livestream

Tính đến cuối năm 2025, YouTube Live chiếm hơn 47% tổng số giờ xem livestream toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc đại lục), tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với lợi thế mang tính cấu trúc. Dù không còn duy trì tốc độ tăng trưởng bứt phá như giai đoạn trước, YouTube vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 2% số giờ xem so với cùng kỳ năm 2024, qua đó củng cố vai trò “neo ổn định” của toàn thị trường.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
YouTube Live trở thành nền tảng có tổng số giờ xem livestream toàn cầu nhiều nhất. Nguồn: Stream Charts

Lợi thế cốt lõi của YouTube nằm ở khả năng tập hợp lượng người xem khổng lồ trên phạm vi toàn cầu, đồng thời giữ vị thế thống trị tại phần lớn các khu vực. Khác với các nền tảng chuyên biệt, YouTube Live hỗ trợ phổ nội dung trực tiếp rộng, từ tin tức, chính trị, giải trí, thể thao đến Esports. Game vẫn là danh mục lớn nhất, nhưng không đóng vai trò quyết định duy nhất.

Việc livestream được tích hợp chặt chẽ với video theo yêu cầu (VOD), Shorts và hệ thống đề xuất nội dung giúp YouTube duy trì vòng đời dài cho các nội dung phát trực tiếp, tạo ra lợi thế mà các đối thủ khó sao chép trong ngắn hạn.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng Youtube. Nguồn: Stream Charts

TikTok Live tăng trưởng nhờ quy mô và hành vi người dùng

Xếp thứ hai thị trường, TikTok Live hiện chiếm gần 30% tổng số giờ xem livestream toàn cầu. Khoảng cách với YouTube vẫn quá lớn, nhưng TikTok đã xây dựng được hướng phát triển riêng, không còn vận hành trong “quỹ đạo” của các nền tảng livestream truyền thống.

Thế mạnh của TikTok nằm ở trải nghiệm di động, tần suất sử dụng cao và khả năng hòa trộn livestream với video ngắn, tương tác xã hội và thương mại điện tử. Livestream trên TikTok không tồn tại như một sản phẩm tách biệt mà trở thành một phần trong vòng lặp tiêu thụ nội dung hằng ngày của người dùng.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng Tiktok. Nguồn: Stream Charts

Hiện tại, nội dung game vẫn chiếm tỷ trọng thấp hơn so với YouTube hay Twitch, song đang tăng trưởng đều và được xem là một trong những động lực quan trọng cho giai đoạn 2026. Điều này cho thấy TikTok ưu tiên mở rộng quy mô trước, sau đó mới đẩy mạnh chuyên biệt hóa danh mục nội dung.

Twitch suy giảm nhưng giữ nguyên bản sắc stream game

Twitch là nền tảng livestream lớn duy nhất kết thúc năm 2025 với tăng trưởng âm. Tổng số giờ xem giảm khoảng 10% so với năm trước, với xu hướng sụt giảm diễn ra liên tục theo từng tháng.

Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố. Một mặt, Twitch triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm loại bỏ bot và tương tác ảo, khiến lượng xem kém chất lượng bị loại bỏ khỏi hệ thống. Điều này giúp số liệu trở nên minh bạch và đáng tin cậy hơn, nhưng đồng thời làm giảm tổng lưu lượng hiển thị.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng Twitch. Nguồn: Stream Charts

Mặt khác, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nền tảng mới, đặc biệt là Kick, khiến một bộ phận nhà sáng tạo dịch chuyển. Với mô hình tập trung mạnh vào game, Twitch chịu tác động rõ rệt từ sự phân tán này. Dù vậy, nền tảng vẫn nắm hơn 15% tổng số giờ xem livestream toàn cầu, và game tiếp tục là trụ cột định hình bản sắc Twitch.

Kick tăng trưởng nhanh nhất nhưng chạm ngưỡng đầu tiên

Năm 2025, Kick ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 125% số giờ xem so với cùng kỳ, chiếm hơn 4% thị phần toàn cầu. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một nền tảng mới hơn ba năm tuổi.

Kick thu hút nhà sáng tạo nhờ chính sách chia sẻ doanh thu hấp dẫn, kiểm soát nội dung thoáng và chiến lược chiêu mộ nhân tài trực diện. Tuy nhiên, quý IV/2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên nền tảng này ghi nhận mức suy giảm theo quý, cho thấy dấu hiệu chuyển từ tăng trưởng nóng sang giai đoạn ổn định hơn.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng Kick. Nguồn: Stream Charts

Thách thức lớn nhất với Kick trong thời gian tới là xây dựng các động lực tăng trưởng bền vững, không chỉ dựa vào việc thu hút nhà sáng tạo mà còn mở rộng tệp người xem và nâng cao mức độ gắn bó dài hạn.

Ngoài nhóm dẫn đầu: nền tảng khu vực và những phân khúc mong manh

Bên ngoài bốn nền tảng lớn, thị trường livestream năm 2025 cho thấy mức độ phân hóa rõ rệt. Khoảng cách giữa các nền tảng ngày càng phụ thuộc vào lợi thế khu vực, độ gắn kết hệ sinh thái và khả năng giữ chân nhà sáng tạo. Nhóm nền tảng nội địa có nền tảng người dùng vững chắc tỏ ra ổn định hơn, trong khi các nền tảng trung cấp chịu áp lực suy giảm.

SOOP và CHZZK tiếp tục là điểm sáng tại Hàn Quốc, với mức tăng lần lượt 12% và 41% tổng số giờ xem trong năm 2025. CHZZK vượt mốc 1 tỷ giờ xem, cho thấy mức độ bám rễ sâu vào thói quen tiêu thụ nội dung trong nước. Lợi thế nội địa giúp hai nền tảng ít bị ảnh hưởng bởi biến động toàn cầu. Hệ sinh thái khép kín tạo độ ổn định cao hơn so với các nền tảng đa thị trường.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng SOOP. Nguồn: Stream Charts

Năm 2025, nền tảng Rumble ghi nhận mức giảm khoảng 14% tổng số giờ xem trong năm 2025. Đà tăng trưởng nhờ nội dung chính trị không còn duy trì khi các chủ đề thời sự hạ nhiệt. Lưu lượng xem trở nên thất thường, thiếu động lực dài hạn. Điều này bộc lộ hạn chế của mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào nội dung mang tính chu kỳ.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng Rumble. Nguồn: Stream Charts

Nimo TV là nền tảng giảm mạnh nhất thị trường, với tổng số giờ xem giảm tới 54%. Áp lực cạnh tranh từ các nền tảng lớn khiến dòng nhà sáng tạo và người xem dịch chuyển nhanh. Việc thiếu lợi thế khác biệt về hệ sinh thái làm suy yếu khả năng giữ chân người dùng. Mô hình trung cấp của Nimo TV ngày càng khó duy trì.

Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Bảng số liệu thống kê về lượng người xem trên nền tảng NimoTV. Nguồn: Stream Charts
Nimo TV năm 2025 chứng kiến sự áp đảo rõ rệt của streamer Việt Nam trên các bảng xếp hạng người xem, hàng loạt kênh được theo dõi nhiều nhất đều đến từ Việt Nam. Những cái tên như MixiGaming, Thầy Giáo Ba, Bác Gấu hay SBTC Kit liên tục giữ vị trí top đầu, không chỉ dẫn dắt xu hướng nội dung mà còn tạo ra lượng người xem vượt trội. Qua đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của cộng đồng streamer Việt, khẳng định Nimo TV là nền tảng nơi streamer Việt đang giữ vai trò trung tâm và dẫn đầu.

Các nền tảng khác như Steam TV, Trovo và Bigo Live duy trì hoạt động ổn định nhưng chỉ ghi nhận kết quả khiêm tốn trong năm 2025. Quy mô người xem hạn chế khiến các nền tảng này khó tạo hiệu ứng mạng. Dù sở hữu cộng đồng riêng, mức độ mở rộng tự nhiên thấp. Đây là nhóm chịu thách thức lớn nhất trong thị trường livestream đã trưởng thành.

Tổng thể, năm 2025 cho thấy thị trường livestreaming đã bước sang giai đoạn trưởng thành hơn, nơi tăng trưởng không còn trải đều mà tập trung vào các nền tảng có lợi thế cấu trúc rõ ràng. YouTube tiếp tục giữ vai trò trụ cột, TikTok thu hẹp khoảng cách bằng chiến lược quy mô, Twitch ưu tiên ổn định và minh bạch, còn Kick bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm nghiệm sức bền. Đây là dấu hiệu của một thị trường cạnh tranh gay gắt, phân hóa sâu và ngày càng khó mở rộng bằng những chiến lược ngắn hạn.

https://streamscharts.com
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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AUD 17802 18076 18652
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CHF 31688 32068 32716
CNY 0 3849 3942
EUR 29519 29740 30824
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KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,066 - -
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CZK 0 1190 0
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00

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