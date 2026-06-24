Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 24/6/2026 trong sắc xanh, khi VN-Index tăng 8,98 điểm, tương đương 0,48%, lên 1.878,02 điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, đưa chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử 1.927 điểm và thu hẹp khoảng cách với mốc cao nhất mọi thời đại còn chưa tới 3%. Trong phiên, có thời điểm VN-Index vươn lên gần 1.900 điểm trước khi lực bán chốt lời thu hẹp biên độ tăng về cuối ngày.

Diễn biến chỉ số và thanh khoản phiên 24/6

Rổ VN30 vượt trội so với mặt bằng chung khi tăng 15,03 điểm, tương đương 0,75%, đóng cửa tại 2.010,15 điểm và lấy lại mốc tâm lý 2.000 điểm. Chỉ số VN100 cũng tăng 12,30 điểm, lên 1.940,44 điểm. Diễn biến cho thấy lực kéo của phiên hôm nay tập trung gần như trọn vẹn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại của thị trường giao dịch kém sôi động.

Trái với sàn TP HCM, sàn Hà Nội đi xuống khi HNX-Index giảm 8,14 điểm, tương đương 2,49%, lùi về 318,24 điểm. Sự phân kỳ giữa hai sàn phản ánh trạng thái dòng tiền phòng thủ, ưu tiên cổ phiếu trụ và rời khỏi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vốn chiếm tỷ trọng cao trên sàn Hà Nội. Sàn UPCoM cũng giao dịch thận trọng với thanh khoản ở mức thấp.

Biểu đồ VN-Index chứng khoán hôm nay 24/6 tăng điểm phiên thứ ba

Thanh khoản là điểm cần lưu ý nhất của phiên hôm nay. Giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 18.167 tỷ đồng với hơn 633 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, giảm gần 40% so với phiên liền trước. Mức sụt giảm cho thấy nhà đầu tư thận trọng giải ngân khi chỉ số tiến vào vùng giá cao, dù điểm số vẫn giữ được sắc xanh. Riêng rổ VN30 đóng góp khoảng 10.842 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tiếp tục là tâm điểm hút tiền của phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với khoảng 174 mã giảm so với 110 mã tăng trên HOSE, tạo nên trạng thái mà giới đầu tư thường gọi là xanh vỏ đỏ lòng. Phần lớn đà tăng của chỉ số đến từ nhóm Vingroup và LPBank, đóng góp hơn 7 điểm. Nếu loại trừ các mã trụ kể trên, VN-Index gần như đi ngang, cho thấy mức tăng điểm chưa phản ánh sức khỏe thực sự của toàn thị trường.

Quy mô vốn hóa toàn thị trường hiện vào khoảng 424 tỷ USD, tương đương gần 83% GDP năm 2025, trong đó riêng nhóm Vingroup chiếm khoảng một phần tư. Mặt bằng định giá vì thế không còn ở vùng rẻ, khiến dòng tiền trở nên chọn lọc và thận trọng hơn khi chỉ số tiệm cận đỉnh cũ.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là gánh nặng tâm lý. Sau một phiên mua ròng nhờ giao dịch thỏa thuận lớn tại VIC, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay, lực bán tập trung ở FPT và CTG. Xu hướng rút vốn của khối ngoại đã kéo dài nhiều tháng và chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.

Phân hóa giữa các nhóm ngành dẫn dắt

Ở nhóm bất động sản, bộ ba cổ phiếu Vingroup giữ vai trò bệ đỡ cho chỉ số chung. VIC đảo chiều từ giảm sang tăng 0,7%, lên 230.500 đồng, trong khi VHM và VRE lần lượt tăng 2,3% và 1,7%. Sức mạnh của nhóm bất động sản vốn hóa lớn bù đắp cho trạng thái kém tích cực của nhiều cổ phiếu địa ốc vừa và nhỏ, vốn vẫn chịu sức ép thanh khoản yếu.

Nhóm tài chính ngân hàng phân hóa rõ rệt và là tâm điểm của phiên. LPB nổi bật khi có thời điểm chạm giá trần, sau đó thu hẹp còn tăng 5,5%, chốt phiên tại 55.500 đồng. Các mã KLB, TCB, OCB và ACB tăng nhẹ trong biên độ 0,8-2%. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, STB và TPB chịu áp lực điều chỉnh, khiến đóng góp của nhóm ngân hàng vào chỉ số trở nên không đồng đều. Riêng CTG nằm trong nhóm cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất phiên.

Nhóm công nghệ thông tin giao dịch kém sắc khi FPT, cổ phiếu đầu ngành, nằm trong nhóm mà khối ngoại bán ròng mạnh nhất. Diễn biến của FPT cho thấy dòng tiền nội chưa sẵn sàng quay lại nhóm vừa trải qua giai đoạn tăng nóng, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ toàn cầu cũng chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng dài. Đây là nhóm ngành mà giới đầu tư theo dõi sát do gắn với xu hướng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Nhóm chứng khoán và nhóm bán lẻ chưa thể hiện vai trò dẫn dắt trong phiên hôm nay. Ở mảng bán lẻ, MWG tiếp tục nằm trong danh sách khối ngoại bán ra những phiên gần đây, phản ánh tâm lý chờ đợi kết quả kinh doanh quý II. Nhóm cảng biển và kho vận giao dịch trầm lắng, dòng tiền chưa tìm đến nhóm hưởng lợi từ thương mại và logistics trong ngắn hạn.

Bối cảnh quốc tế và câu chuyện nâng hạng thị trường

Sắc xanh của chứng khoán Việt Nam diễn ra ngược chiều với phần lớn thị trường châu Á, khi nhiều chỉ số lớn trong khu vực đồng loạt giảm điểm. Diễn biến cho thấy sức bền tương đối của dòng tiền nội, song cũng đặt thị trường trước rủi ro rung lắc nếu tâm lý toàn cầu xấu đi và áp lực tỷ giá quay lại.

Một thông tin được giới đầu tư theo dõi sát trong tháng 6 là kỳ đánh giá của tổ chức MSCI. Việc Việt Nam chưa xuất hiện trong danh sách theo dõi nâng hạng khiến kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại mạnh mẽ phải lùi thời điểm. Tiến trình nâng hạng phụ thuộc nhiều vào mức độ hoàn thiện hạ tầng giao dịch và quá trình số hóa của thị trường chứng khoán.

Đây cũng là góc nhìn gắn với chuyển đổi số mà cộng đồng đầu tư công nghệ quan tâm. Hệ thống giao dịch hiện đại, cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm cùng việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và công bố thông tin là các yếu tố nền tảng giúp thị trường tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Sự cải thiện về hạ tầng số giữ vai trò điều kiện cần để thu hút dòng vốn tổ chức trong trung và dài hạn, đồng thời mở đường cho lớp doanh nghiệp công nghệ và kinh tế số niêm yết trong tương lai.

Tổng thể, phiên 24/6 mang sắc thái thận trọng dưới lớp vỏ tăng điểm. Chỉ số duy trì xu hướng hồi phục nhờ nhóm trụ, song thanh khoản thấp và độ rộng hẹp cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa ra toàn thị trường. Vùng kháng cự quanh 1.880-1.890 điểm tiếp tục là ngưỡng thử thách đối với chỉ số trong các phiên sắp tới.