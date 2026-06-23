Bộ đôi Vingroup kéo VN-Index lên vùng cao nhất hai tháng

Phiên giao dịch đầu tuần mở ra trong trạng thái thận trọng quen thuộc khi VN-Index dao động hẹp quanh mốc tham chiếu trong những phút đầu. Diễn biến chỉ thay đổi khi dòng tiền lớn dồn vào cặp cổ phiếu trụ của Tập đoàn Vingroup, giúp chỉ số tăng một mạch hơn 30 điểm và giữ vững sắc xanh tới hết phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 33,38 điểm, tương đương 1,83%, lên 1.857,91 điểm, mức tăng mạnh nhất trong khoảng hai tháng trở lại đây.

Riêng VIC và VHM đã đóng góp hơn 34 điểm cho chỉ số chung, trong đó VIC chiếm gần 25 điểm. Chốt phiên, VIC tăng 6,96% lên 219.800 đồng một cổ phiếu, VHM tăng 6,95% lên 155.400 đồng, cả hai gần chạm trần. Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) cũng tăng 4,6% lên 30.700 đồng. Lực kéo từ nhóm Vingroup xuất hiện đúng thời điểm Hà Nội khởi công 5 dự án đường sắt đô thị với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng, mở ra kỳ vọng dài hạn cho hạ tầng giao thông và bất động sản vùng ven.

Trái với sắc xanh của VN-Index, hai sàn còn lại giao dịch kém tích cực. HNX-Index giảm 3,77 điểm xuống 321,06 điểm, còn UPCoM-Index nhích nhẹ 0,24 điểm lên 127,76 điểm. Bức tranh chung cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng, khi điểm số tăng nhưng phần lớn cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ.

Diễn biến VN-Index ngày 22/6

Dòng tiền phân hóa, công nghệ và bán lẻ chịu áp lực chốt lời

Độ rộng thị trường phản ánh rõ sự phân hóa. Trên sàn HOSE, số mã giảm áp đảo với 183 mã so với 133 mã tăng. Rổ VN30 ghi nhận 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá, biên độ dao động không lớn ngoài hai trụ Vingroup. Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn nhất khi tổng giá trị giao dịch trên VN-Index chỉ đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, riêng sàn HOSE khoảng 14.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự trở lại sau nhiều tháng trầm lắng.

Ở nhóm bất động sản, sự phân hóa thể hiện rõ khi toàn ngành có 3 mã tăng trần và 24 mã tăng giá, song bị áp đảo bởi 38 mã giảm và 1 mã giảm sàn. Dòng tiền tập trung vào một số mã vốn hóa lớn thay vì lan tỏa đều ra toàn ngành. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dẫn dắt truyền thống là ngân hàng và chứng khoán phát đi tín hiệu tích cực hơn. BID tăng 1,56%, LPB tăng 2,50%, VPB tăng 0,39%, BVB tăng 3,76% và NAB tăng 3,66%, còn ở nhóm chứng khoán có VND tăng 1,98% và SHS tăng 1,60%. Với những mã giảm trong hai nhóm trên, lực bán không mạnh, nhiều biểu đồ nến còn thể hiện hình thái rút chân, dấu hiệu của dòng tiền mua gom tại vùng giá thấp.

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chốt lời rõ rệt. FPT trở thành tâm điểm bán ra của khối ngoại và lùi về vùng giá quanh 70.800 đồng một cổ phiếu, mức thấp so với đỉnh thiết lập đầu năm. Diễn biến của FPT phù hợp với xu hướng chung khi một bộ phận nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận ở nhóm công nghệ sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời chuyển sự chú ý sang câu chuyện chuyển đổi số và hạ tầng trung tâm dữ liệu trong trung hạn. Nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng giao dịch giằng co, dù triển vọng sức mua nửa cuối năm vẫn tích cực nhờ làn sóng thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo và đà phục hồi của thị trường điện máy.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán 22/6 VN-Index tăng nhờ nhóm Vingroup

Khối ngoại giảm bán ròng, kỳ vọng dồn vào câu chuyện nâng hạng

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên là động thái của khối ngoại. Nhóm này thu hẹp mạnh quy mô bán ròng, chỉ còn hơn 176 tỷ đồng trên sàn HOSE, giảm rõ rệt so với mức bán ròng hàng nghìn tỷ đồng ở nhiều phiên trước. Tâm điểm bán ra tập trung tại FPT với hơn 205 tỷ đồng, VNM hơn 66 tỷ đồng và VPB hơn 42 tỷ đồng. Ở chiều mua, khối ngoại gom mạnh VIC với giá trị hơn 373 tỷ đồng, VHM hơn 80 tỷ đồng và BID hơn 76 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn ngoại đang ưu tiên nhóm vốn hóa lớn có câu chuyện riêng.

Việc dòng tiền lan tỏa dần ra nhiều cổ phiếu vào cuối phiên mà không xuất hiện áp lực bán xả là tín hiệu cải thiện về tâm lý. Tuy vậy, thanh khoản thấp vẫn cho thấy nhà đầu tư giữ thái độ phòng thủ khi VN-Index tiến vào vùng giá cao và thị trường thiếu vắng thông tin đủ lớn để dẫn dắt. Về dài hạn, giới phân tích tiếp tục nhìn vào tiến trình nâng hạng của FTSE Russell, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, cùng các động lực như đầu tư công, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp quý II và sự phục hồi của bất động sản, làm nền tảng cho triển vọng nửa cuối năm.

Phiên 22/6 vì vậy mang hai gam màu đối lập. Một mặt, chỉ số bứt phá nhờ trụ kéo và phản ứng tích cực với thông tin hạ tầng. Mặt khác, sự phụ thuộc vào vài cổ phiếu lớn cùng thanh khoản yếu cho thấy xu hướng tăng vẫn cần thêm sự xác nhận từ dòng tiền và độ rộng thị trường trong những phiên tới.