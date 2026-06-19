Bộ ba Vingroup gánh toàn bộ chỉ số

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 18/6 với mức tăng mạnh nhất trong hơn một tháng. VN-Index cộng 24,27 điểm, tương đương 1,34%, lên 1.830,47 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,04 điểm, tức 1,53%, lên 335,24 điểm. Chỉ số UPCoM giao dịch tích cực nhưng thanh khoản giữ ở mức thấp.

Đà tăng của chỉ số chính tương phản với bức tranh chung của bảng điện. Sàn HoSE có tới 205 mã giảm giá, gấp hơn hai lần con số 97 mã tăng, trong đó chỉ 7 mã chạm trần. Trạng thái xanh vỏ, đỏ lòng cho thấy điểm số được dẫn dắt bởi một nhóm cổ phiếu hẹp thay vì sự lan tỏa của dòng tiền.

Động lực lớn nhất của phiên đến từ hệ sinh thái Vingroup. Ba mã VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng hết biên độ 7%, đóng góp khoảng 33,5 điểm cho VN-Index. Riêng VIC góp 23,6 điểm, leo lên 205.400 đồng và trở thành mã ảnh hưởng vượt trội tới chỉ số. Cổ phiếu VPL của Vinpearl cũng nằm trong nhóm tăng giá, củng cố vai trò đầu kéo của họ Vin.

Bảng điện VN-Index phiên 18/6

Bên ngoài nhóm Vingroup, PC1 gây chú ý khi tăng trần lên 21.250 đồng và lọt nhóm được khối ngoại mua ròng mạnh nhất. Diễn biến đó phản ánh dòng tiền vẫn tìm đến một số câu chuyện riêng lẻ, trong khi phần lớn bảng điện chịu áp lực chốt lời. Sự tập trung của dòng tiền vào vài mã trụ khiến đà tăng của chỉ số thiếu nền tảng vững chắc.

Ông Hàn Hữu Hậu, chuyên gia phân tích thị trường, nhận xét: “VN-Index tăng hơn 24 điểm nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm giá”. Theo ông, mức độ phân hóa đang rất cao và chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái thực của dòng tiền trên toàn thị trường.

Công nghệ và tài chính đồng loạt đuối sức

Sắc đỏ lan rộng ở các nhóm trụ cột. Cổ phiếu công nghệ FPT chịu áp lực bán mạnh và trở thành mã bị khối ngoại xả nhiều nhất thị trường. Câu chuyện của FPT cho thấy nhóm công nghệ thông tin vẫn là tâm điểm bán ròng của nhà đầu tư ngoại sau giai đoạn định giá cao, dù triển vọng chuyển đổi số và nhu cầu dịch vụ phần mềm toàn cầu còn được kỳ vọng dài hạn.

Ở nhóm chứng khoán, lực chốt lời xuất hiện tại VIX, VCI, HCM và VND. Nhóm ngân hàng phân hóa khi STB giảm 1,66%, TPB giảm 1,52% và CTG giảm 1,02%, dù BID, VCB cùng VPB từng đóng vai trò nâng đỡ trong phiên sáng. Diễn biến của hai nhóm tài chính trụ cột phản ánh tâm lý thận trọng khi mặt bằng lãi suất margin còn ở vùng cao.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng không giữ được đà tăng trước đó, với PNJ, MWG, MSN, MCH và VNM cùng suy yếu. Một số mã vốn hóa lớn giảm khá sâu như VJC mất 3,82%, HPG giảm 1,46% và SAB giảm 1,23%. Ở rổ vốn hóa vừa và nhỏ, áp lực bán lan rộng hơn khi có tới 88 mã giảm trên 1%, gồm GEX, CII, VSC, GEE và KDH.

Nhóm logistics và kho bãi diễn biến phân hóa. Cổ phiếu cảng biển VSC nằm trong số giảm sâu, trong khi Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) thu hút sự chú ý sau kế hoạch phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP năm 2026. Theo dữ liệu dòng tiền, tỷ trọng giải ngân vẫn tăng ở nhóm kho bãi, cho thấy kỳ vọng của thị trường vào chuỗi vận tải và hạ tầng logistics phục vụ thương mại điện tử.

Điểm sáng hiếm hoi ngoài họ Vingroup thuộc về nhóm xây dựng và hạ tầng. Các mã THD, CTD, VCG, FCN và HT1 duy trì xu hướng tích cực, cho thấy dòng tiền hướng tới những doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ đẩy mạnh đầu tư công. Trên sàn Hà Nội, THD tăng 4,48% lên 210.000 đồng và trở thành đầu kéo chính của HNX-Index.

Khối ngoại bán ròng, tỷ giá chịu sức ép từ Fed

Dù thị trường tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 1.888 tỷ đồng trên HoSE, dù quy mô đã thu hẹp so với phiên liền trước. FPT dẫn đầu chiều bán ròng với 501 tỷ đồng, theo sau là VHM gần 182 tỷ đồng, TCB hơn 159 tỷ đồng, VCB gần 127 tỷ đồng, VPB hơn 93 tỷ đồng và SHB khoảng 87 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, VIC dẫn đầu, kế đến là PC1 và ACB.

Thanh khoản phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 17.429 tỷ đồng, vẫn dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng, với khoảng 646 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Ông Hoàng Xuân Chiến, Giám đốc phát triển kinh doanh khối tư vấn đầu tư của một công ty chứng khoán tại Hà Nội, cho biết: “Dòng tiền hiện chưa có sự lan tỏa rộng, thanh khoản thấp phản ánh tâm lý chờ đợi và thăm dò của thị trường”.

Bối cảnh quốc tế tạo thêm áp lực. Rạng sáng 18/6 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,5% tới 3,75% trong cuộc họp đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh. Biểu đồ dot plot tháng 6 nâng dự báo lãi suất trung vị cuối năm 2026 lên 3,8% từ mức 3,4%, với 9 trên 18 thành viên nghiêng về ít nhất một đợt tăng trong năm.

Quan điểm thắt chặt của Fed đẩy chỉ số USD (DXY) bật tăng. Tỷ giá trung tâm sáng 18/6 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.173 VND/USD, trong khi Vietcombank giao dịch quanh 26.081 tới 26.431 VND/USD. Áp lực tỷ giá khiến dòng vốn ngoại chưa sớm đảo chiều, một yếu tố tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường trong nước.

Ở góc độ định giá, ông Lương Duy Phước, Giám đốc phân tích Chứng khoán Kafi, cho rằng nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, P/E của VN-Index hiện chỉ quanh 11,5 lần. Mặt bằng giá tương đối thấp giúp hạn chế rủi ro giảm sâu, song dòng tiền vẫn cần thêm động lực để hình thành một xu hướng tăng rõ nét.

Ở phương diện thể chế, việc sửa đổi Luật Chứng khoán năm 2026 hướng tới hoàn thiện hành lang pháp lý, đơn giản hóa thủ tục và số hóa hoạt động công bố thông tin. Cùng mục tiêu nâng hạng thị trường theo chuẩn MSCI vào giai đoạn 2028 tới 2029, các nỗ lực đó được kỳ vọng cải thiện chất lượng minh bạch và thu hút dòng vốn ngoại quay lại trong trung hạn.

Phiên 18/6 cho thấy thị trường tiếp tục vận động trong giai đoạn phân hóa, khi điểm số phụ thuộc vào một số trụ lớn còn phần lớn cổ phiếu chưa thu hút lực cầu đủ mạnh. Diễn biến của nhóm vốn hóa lớn và hoạt động của khối ngoại vẫn là yếu tố cần theo dõi sát trong các phiên tới.