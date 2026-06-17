Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 17/6 với diễn biến giằng co rõ rệt. VN-Index có thời điểm mất gần 20 điểm trong phiên sáng, lùi về vùng 1.790 điểm cùng thanh khoản mỏng, trước khi thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu trở lại trong phiên chiều.

Chốt phiên, chỉ số dừng ở mức 1.806,2 điểm, giảm 1,74 điểm tương đương 0,10%, vẫn giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Điểm sáng lớn nhất của phiên đến từ thanh khoản và độ rộng thị trường, hai yếu tố cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

VN-Index rung lắc trong phiên, thanh khoản cải thiện mạnh

Áp lực điều chỉnh trong phiên chủ yếu xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba cổ phiếu họ Vingroup. Trên biểu đồ tác động tới chỉ số, VIC là mã kéo giảm VN-Index mạnh nhất, bỏ xa phần còn lại, theo sau là VHM. Việc các trụ cột đồng loạt suy yếu khiến nỗ lực nâng đỡ từ nhiều nhóm ngành khác chưa đủ sức giữ chỉ số trên tham chiếu.

VN-Index rung lắc trong phiên, thanh khoản cải thiện mạnh

Dù vậy, độ rộng thị trường lại nghiêng hẳn về phía tích cực. Trên sàn HOSE, số mã tăng giá áp đảo với 174 mã tăng, 65 mã đứng tham chiếu và 129 mã giảm. Xét theo nhóm ngành, có tới 13 trên 21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh, cho thấy lực bán không lan rộng mà tập trung ở một số mã trụ.

Rổ VN30 diễn biến tương tự khi giảm 3,02 điểm về mức 1.957,17 điểm, với 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã giữ giá. Hiện chỉ số VN30 tích lũy phía trên vùng hỗ trợ quanh 1.940 điểm và đối mặt vùng kháng cự gần 1.980 điểm, nơi diễn biến của nhóm bluechip tiếp tục giữ vai trò quyết định với xu hướng chung.

Thanh khoản là tâm điểm đáng chú ý của phiên. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 24.180 tỷ đồng với hơn 822 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tăng hơn 45% về giá trị so với phiên liền trước và cao hơn khoảng 10,7% so với bình quân 20 phiên gần nhất. Đây là phiên thứ tư liên tiếp thanh khoản duy trì trên mức trung bình, tín hiệu cho thấy dòng tiền đang quay lại thị trường. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 10,58 điểm lên 330,2 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,32 điểm lên 127,07 điểm.

Tài chính ngân hàng nâng đỡ, chứng khoán và bán lẻ dẫn dắt dòng tiền

Nhóm tài chính ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ quan trọng trong phiên rung lắc. Hàng loạt mã tăng giá như STB, LPB, MSB, CTG, VPB, BID, VIB, MBB, SHB, EIB và VCB giúp kìm hãm đà giảm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, ACB điều chỉnh 1,35% và TCB suy yếu, trở thành lực cản đáng tiếc trong nhóm cổ phiếu vua.

Cổ phiếu chứng khoán là nhóm ngành tăng mạnh nhất phiên, phản ánh kỳ vọng vào câu chuyện nâng hạng thị trường và sự sôi động của thanh khoản. Dòng tiền tập trung vào các mã vốn hóa vừa như FTS, CTS, BSI với biên độ tăng nổi bật. Cùng thời điểm, SSI vừa hoàn tất phát hành cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng và thực hiện thành công giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker, mở rộng khả năng kết nối với nhà đầu tư quốc tế.

Nhóm bán lẻ cũng thuộc tốp dẫn dắt, nối tiếp đà hưng phấn từ đầu tuần khi cổ phiếu thép, bán lẻ và ngân hàng thay nhau giữ nhịp. Dòng tiền lan sang nhóm cảng biển và phân phối với các mã như PET, VSC ghi nhận mức tăng 4 đến 7%, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang dần cải thiện ở vùng cổ phiếu vốn hóa vừa.

Tại nhóm bất động sản, áp lực vẫn hiện hữu khi VIC giảm 1,03%, VHM mất 1,1% và VRE chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng vào cuối phiên tại chính nhóm Vingroup đã giúp chỉ số chung thu hẹp rõ rệt đà giảm, qua đó giữ được mốc 1.800 điểm khi đóng cửa.

Khối ngoại bán ròng, cổ phiếu công nghệ và hàng không phân hóa

Diễn biến giao dịch của khối ngoại là điểm trừ rõ nét trong phiên. Sau khi mua ròng ở phiên liền trước, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 3.166 tỷ đồng trên toàn thị trường. Phần lớn giá trị bán ròng đến từ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn ở cổ phiếu VIC, với riêng mã trụ này chiếm hơn 2.200 tỷ đồng. Ngoài VIC, áp lực bán còn tập trung ở FPT và VHM, trong khi chiều mua nghiêng về HPG, SSI và SHB.

Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 1,23% và chịu lực bán ròng mạnh từ khối ngoại với giá trị khoảng 283 tỷ đồng, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực tới chỉ số. Diễn biến của cổ phiếu đầu ngành công nghệ thông tin phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động trước thềm cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Nhóm hàng không và logistics phân hóa mạnh. VJC của Vietjet là cổ phiếu hỗ trợ VN-Index tích cực nhất phiên, ngược lại HVN của Vietnam Airlines bất ngờ giảm 6,4% về quanh 22.600 đồng sau hai phiên tăng trần liên tiếp, khi nhà đầu tư chốt lời trước thềm đại hội cổ đông thường niên. Trên thị trường quốc tế, các chỉ số chính của Mỹ diễn biến trái chiều khi chốt phiên 17/6, với S&P 500 giảm 0,57%, Nasdaq lùi 1,15% còn Dow Jones tăng 0,64%, trong lúc giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed.

Ở chiều giảm, ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên gồm phân bón, dệt may và thép, phản ánh sự phân hóa khi dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu mang tính chu kỳ để tìm tới những câu chuyện riêng. Sự luân chuyển liên tục giữa các nhóm ngành cho thấy thị trường tuy chưa xác lập xu hướng tăng mới nhưng vẫn mở ra cơ hội sinh lời ngắn hạn ở từng cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt.