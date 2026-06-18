Mạng lưới APG và nghi vấn thao túng Ladophar

Khi dữ liệu công khai cho thấy một sơ đồ nhân sự

Sự việc tại Ladophar trở thành một ví dụ đáng phân tích về cách dữ liệu doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng, mã LDP, ra nghị quyết chấm dứt hợp đồng EPC dự án chiết xuất dược liệu CO₂ siêu tới hạn với Công ty Cổ phần ATG Planet, với lý do đối tác không nghiêm túc thực hiện và hết hạn vẫn chưa triển khai. Kèm theo đó, công ty yêu cầu thu hồi 59,29 tỷ đồng đã tạm ứng. Nhìn từ một báo cáo tài chính đơn lẻ, đây chỉ là một khoản phải thu cần đòi. Nhưng khi đặt các bộ hồ sơ doanh nghiệp cạnh nhau và rà soát mối liên hệ nhân sự liên quan, sự việc chuyển từ một con số đơn lẻ thành một mạng lưới quan hệ.

Cái tên được nhắc nhiều nhất trong sơ đồ này là ông Võ Quý Lâm. Theo tài liệu tổng hợp, ông từng nắm ghế Tổng giám đốc ATG Planet và đến nay vẫn là cổ đông lớn tại đây, còn ông Trần Thiên Hà từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng tại công ty này.

Mối liên hệ trực tiếp với Ladophar lộ ra tại kỳ đại hội cổ đông tháng 12/2023, khi cổ đông lớn APG đề cử ông Võ Quý Lâm cùng ông Nguyễn Hồ Hưng vào Hội đồng quản trị, rồi cả hai cùng rút lui. APG tiếp tục đưa bà Đặng Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Hồng Giang vào thay. Điểm dữ liệu khiến nhiều người dừng lại nằm ở chỗ APG đã bán hết vốn tại Ladophar từ tháng 2/2024, song hai nhân sự do nhóm này giới thiệu vẫn ngồi nguyên trong Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Đọc tiếp sang các nút khác của mạng lưới, những gương mặt thay ghế tại ATG Planet vẫn quen thuộc trong hệ sinh thái APG của ông Nguyễn Hồ Hưng. Ông Nguyễn Hữu Phú đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật ATG Planet, đồng thời có tên trong Hội đồng quản trị các doanh nghiệp liên quan tới APG như GKM và AGM. Ông Nguyễn Công Duy, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật ATG Planet, lại cùng ông Phú xuất hiện trong Hội đồng quản trị GKM. Một người kiêm nhiều chức là chuyện thường gặp, nhưng cả một nhóm người cùng dịch chuyển song hành qua các doanh nghiệp có giao dịch với nhau thì đó là một mẫu hình dữ liệu đáng soi kỹ.

Dấu hỏi về mạng lưới APG phía sau dự án EPC 59 tỷ của Ladophar

Vết dữ liệu cũ và dòng tiền gần 60 tỷ chạy thành vòng khép kín

Lịch sử giao dịch để lại những vết dữ liệu càng làm dày thêm hồ sơ rủi ro của mạng lưới này. APG từng đứng tên cổ đông lớn của AGM giai đoạn doanh nghiệp bị Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân thâu tóm, sau biến cố của ông Nhân thì các nhân vật gắn với APG lần lượt bước vào rồi lần lượt rời Hội đồng quản trị AGM khi công ty thua lỗ kéo dài và bị hủy niêm yết trên HOSE. Với GKM, APG vừa làm trái chủ và phân phối trái phiếu của GKM Holdings, vừa gắn bó qua hàng loạt giao dịch góp cổ phần. GKM Holdings từng công bố phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2427001 tổng giá trị tối đa 44,9 tỷ đồng, lãi suất danh nghĩa dự kiến 11% một năm, với đơn vị tư vấn kiêm đại lý phát hành kiêm đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán APG. Lùi về tháng 9/2021, lô GKMH2124 kỳ hạn 36 tháng lãi suất 12,6% một năm, có trái chủ gồm một công ty chứng khoán nắm 9,09% và mười nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp nắm 90,9%, đúng năm APG kéo sở hữu tại GKM Holdings từ 0% lên 18%. Đến tháng 6/2024, Chứng khoán APG còn nắm hơn 4,5 triệu cổ phiếu GKM, tương đương 14,41%. Tới nay, các doanh nghiệp gắn với ông Hưng như APG, GKM, ATG và AGM đều ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực , giá cổ phiếu trôi về dưới mệnh giá mười nghìn đồng.

Phép so trùng số liệu mới là phần khiến cổ đông băn khoăn nhất. Theo các công bố trước đó, APC Holdings bỏ khoảng 59 tỷ đồng mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Ladophar, sau đó Ladophar ký hợp đồng EPC và tạm ứng 59,29 tỷ đồng cho ATG Planet. Hai con số gần như khớp nhau, và ATG Planet nhận tiền rồi không triển khai đúng cam kết khiến hợp đồng bị hủy. APC Holdings lại là doanh nghiệp từng có ông Nguyễn Hồ Hưng đứng tên cổ đông sáng lập rồi trở thành cổ đông lớn nhất Ladophar qua chính đợt phát hành ấy. Ghép bốn dữ kiện gồm người vào tiền ra, dòng tiền gần 60 tỷ đồng tạo thành một vòng tròn gần như khép kín đi từ APC Holdings vào Ladophar rồi ra ATG Planet, và đó là lúc thị trường tự hỏi đây là trùng hợp hay là một guồng điều phối xuyên doanh nghiệp.

Ladophar chính thức chấm dứt hợp đồng EPC 59 tỷ với ATG Planet CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã LDP) vừa công bố nghị quyết chấm dứt hợp đồng EPC dự án chiết xuất dược liệu CO₂ siêu ...

Cần nói rõ để giữ ranh giới giữa dữ liệu và suy đoán. Đến lúc này chưa có cơ quan quản lý hay cơ quan điều tra nào kết luận tồn tại hành vi thao túng Hội đồng quản trị hay rút ruột doanh nghiệp tại Ladophar. Những gì nêu trên là điểm dữ liệu công khai và câu hỏi do thị trường đặt ra, không phải phán quyết. Dù vậy, bốn dấu hiệu cùng xuất hiện một lúc thì khó gọi là ngẫu nhiên hoàn toàn. Cùng một nhóm người hiện diện ở nhiều doanh nghiệp có quan hệ giao dịch. Cổ đông đã thoái vốn nhưng nhân sự họ giới thiệu vẫn bám ghế Hội đồng quản trị. Một dự án EPC hàng vài chục tỷ đồng được giao cho đối tác có năng lực tài chính mỏng,năng lực kém rồi bị chấm dứt vì không làm. Và khoản tạm ứng khớp gần như từng đồng với số tiền cổ đông lớn mới rót vào. Nếu tất cả chỉ là tình cờ, Ladophar hoàn toàn có thể công khai hồ sơ chọn nhà thầu, quá trình thẩm định năng lực và biện pháp bảo đảm thu hồi tiền để chính dữ liệu lên tiếng thay cho đồn đoán.

Ladophar chính thức công bố nghị quyết chấm dứt hợp đồng EPC 59 tỷ với ATG Planet do đối tác không nghiêm túc thực hiện. Hết hợp đồng vẫn không triển khai theo hợp đồng đã ký kết.

Khoản phải thu thành phép thử niềm tin của cổ đông

Bản chất kế toán của câu chuyện nằm ở chỗ tiền đầu tư không hóa thành tài sản mà đọng lại thành một khoản phải thu có nguy cơ mất vốn. Ông Phạm Tuyến, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, lưu ý rằng khi khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản thì nhà đầu tư cần nhìn sâu vào chất lượng tài sản, khả năng thu hồi và thời gian thu hồi, thay vì chỉ ngắm doanh thu hay lợi nhuận kế toán. Ông phân tích thêm rằng khoản phải thu lớn, không mặc nhiên xấu, nhưng sẽ thành rủi ro nếu thiếu thuyết minh rõ về đối tượng phải thu, bản chất giao dịch, tài sản bảo đảm và cách xử lý khi có vi phạm, và với một dự án đã bị chấm dứt thì doanh nghiệp buộc phải công bố đầy đủ tiến độ cùng khả năng thu hồi và tác động lên báo cáo tài chính.

Từ góc nhìn khung quản trị, ông Tuyến nhắc rằng Hội đồng quản trị gánh trách nhiệm giám sát ban điều hành trong việc quản lý tài sản và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty cùng cổ đông. Luật Doanh nghiệp 2020 buộc người quản lý hành xử trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp, còn nghĩa vụ minh bạch của công ty đại chúng còn bị ràng buộc bởi Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020 và Thông tư 96/2020 về công bố thông tin. Nói cách khác, nếu cơ quan chức năng xác định có xung đột lợi ích hoặc việc dùng quyền chi phối Hội đồng quản trị để thực hiện giao dịch gây thiệt hại, trách nhiệm của người quản lý sẽ bị đem ra cân nhắc theo đúng các quy định ấy.

Về nguyên tắc quản trị, HĐQT có trách nhiệm giám sát Ban điều hành trong việc quản lý tài sản, kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty, cổ đông. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người quản lý doanh nghiệp phải thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp. Với công ty đại chúng, nghĩa vụ minh bạch thông tin còn được đặt ra theo Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ông Phạm Tuyến, Giám đốc tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam chia sẻ.

Báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy một nghịch lý khó lý giải hơn. Ladophar đạt doanh thu thuần hơn 243,9 tỷ đồng cả năm, tăng 11,9% so với năm 2024, dù mới hoàn thành 68,7% kế hoạch do thị trường dược và thực phẩm chức năng bị siết quản lý ngay đầu năm. Nhờ ghìm tốt chi phí, công ty thu về hơn 27,4 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau thuế, cao gấp gần bốn lần năm liền trước. Con số lợi nhuận sáng sủa đó dễ làm người ta yên lòng, cho tới khi lật sang cơ cấu tài sản. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản Ladophar lên 307,9 tỷ đồng, tăng 48,6% so với đầu năm, nhưng phần lớn nằm ở khoản phải thu ngắn hạn trị giá 180,7 tỷ đồng, chiếm 58,7% tổng tài sản, bên cạnh hơn 55,4 tỷ đồng hàng tồn kho. Bên nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 9% lên gần 117,6 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 48,5%, tức gần 57 tỷ đồng. Một doanh nghiệp báo lãi đậm mà gần sáu phần mười tài sản treo ở các khoản phải thu thì câu chuyện chất lượng tài sản vẫn nguyên đó.

Thời của quản trị đọc được bằng dữ liệu

Điều đáng rút ra không nằm ở riêng vụ Ladophar mà ở cách câu chuyện này lộ diện. Trước đây, một mạng lưới sở hữu chéo và nhân sự lồng ghép như vậy gần như chỉ người trong cuộc mới rõ. Giờ đây, công bố thông tin bắt buộc trên thị trường chứng khoán biến từng mảnh hồ sơ thành dữ liệu mở, và bất kỳ ai dành thời gian nối các điểm lại đều dựng được một sơ đồ quan hệ. Cơ quan thuế đọc dữ liệu lớn để chấm điểm rủi ro doanh nghiệp, thì cổ đông và nhà phân tích cũng đang học cách đọc dữ liệu công bố để chấm điểm quản trị. Minh bạch không còn là khẩu hiệu treo tường mà thành thứ kiểm chứng được bằng vài thao tác ghép dữ liệu.

Về báo cáo tài chính năm 2025 của Ladophar cho thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ladophar đã hơn 40 năm tuổi và đổi chủ nhiều lần, từ Nguyễn Kim Group sang Louis Holdings rồi tới các nhóm cổ đông mới. Qua mỗi lần sang tay, người ở lại lâu nhất vẫn là hàng nghìn cổ đông nhỏ, và họ chịu thiệt sau cùng nếu 59,29 tỷ đồng kia không quay về tài khoản công ty. Tiền lãi ghi trên giấy chưa phải tiền nằm trong tài khoản, đồng tiền liền với quyền lợi cổ đông, nên câu hỏi lúc này không còn là mạng lưới ấy có thật hay không, mà là Ladophar sẽ công khai bao nhiêu dữ liệu về hồ sơ nhà thầu, tiến độ đòi tiền và trách nhiệm từng người để cổ đông tự kiểm chứng. Doanh nghiệp trả lời bằng dữ liệu thì niềm tin quay lại, còn im lặng thì chính sự im lặng đó cũng là một dữ liệu.