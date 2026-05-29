Ladophar chính thức chấm dứt hợp đồng EPC 59 tỷ với ATG Planet

Ladophar dừng dự án EPC, đòi thu hồi 59 tỷ đồng

Ladophar chấm dứt hợp đồng EPC 59 tỷ với ATG Planet

CTCP Dược Lâm Đồng, Ladophar, mã chứng khoán LDP vừa công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/LDP/2026 về việc chấm dứt hợp đồng EPC dự án CO₂ siêu tới hạn với CTCP ATG Planet, tiền thân là Công ty CP An Trường An.

Theo nội dung nghị quyết, Ladophar quyết định chấm dứt Hợp đồng số 15-10/HĐ-LDP-ATG/2025 liên quan gói thầu “Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện và thi công xây lắp đặt công trình phân xưởng chiết xuất dược liệu CO₂ siêu tới hạn” do nhà thầu không thực hiện các nghĩa vụ về tiến độ và phạm vi công việc theo hợp đồng.

Doanh nghiệp đồng thời giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thanh lý, quyết toán hợp đồng, thu hồi khoản tạm ứng 59,29 tỷ đồng cùng các khoản tiền khác đã thanh toán cho nhà thầu theo quy định hợp đồng.

Thông tin này ngay lập tức gây chú ý trên thị trường bởi quy mô khoản tạm ứng rất lớn so với nền tài chính của Ladophar. Theo báo cáo phân tích độc lập của nhà đầu tư, số tiền 59,29 tỷ đồng tương đương khoảng 25% tổng tài sản của doanh nghiệp. Đây cũng là con số gần như trùng khớp với lượng tiền APC Holdings đã bỏ ra để mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Ladophar trước đó.

Ladophar chính thức công bố nghị quyết chấm dứt hợp đồng EPC 59 tỷ với ATG Planet.

Dự án công nghệ cao nhưng nhà thầu năng lực kém

Dự án chiết xuất dược liệu CO₂ siêu tới hạn từng được xem là hướng đầu tư trọng điểm của Ladophar trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực dược liệu công nghệ cao.

Công nghệ chiết xuất CO₂ siêu tới hạn sử dụng khí CO₂ ở trạng thái áp suất và nhiệt độ cao để tách chiết hoạt chất từ dược liệu mà không cần dung môi hóa học. Công nghệ này thường được áp dụng trong ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cao cấp do khả năng giữ lại hoạt chất tinh khiết.

Tuy nhiên, điều khiến cổ đông và giới đầu tư đặt dấu hỏi là năng lực thực tế của nhà thầu EPC.

Theo dữ liệu tổng hợp từ báo cáo phân tích nhà đầu tư, ATG Planet là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu gần như âm, lỗ lũy kế khoảng 157 tỷ đồng và chỉ có số nhân viên hạn chế. Cổ phiếu doanh nghiệp này thuộc diện hạn chế giao dịch do tình trạng tài chính yếu kém.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho một dự án công nghệ cao trong lĩnh vực dược liệu.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là điểm bất thường lớn nhất của toàn bộ thương vụ.

Một dự án EPC công nghệ cao thường đòi hỏi nhà thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm triển khai hệ thống thiết bị phức tạp. Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ, tài chính yếu và nhân sự hạn chế được giao dự án hàng chục tỷ đồng khiến thị trường đặt câu hỏi về quy trình thẩm định và phê duyệt của Ladophar.

Dòng tiền 59 tỷ đồng và nghi vấn “chảy ngược”

Điểm gây tranh cãi hơn nằm ở chuỗi giao dịch diễn ra trước thời điểm ký hợp đồng EPC.

Theo báo cáo, tháng 10/2025 Ladophar triển khai phát hành riêng lẻ 13,64 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Trong ba tổ chức đăng ký mua, chỉ APC Holdings xuống tiền mua 5,39 triệu cổ phiếu, tương đương 28,78% vốn Ladophar với tổng giá trị khoảng 59 tỷ đồng.

Sau đó, Ladophar ký hợp đồng EPC với ATG Planet và tạm ứng đúng 59,29 tỷ đồng cho doanh nghiệp này.

Sự trùng khớp gần như tuyệt đối giữa hai con số khiến nhiều cổ đông nghi ngờ dòng tiền có dấu hiệu “chảy ngược” khỏi Ladophar thông qua hợp đồng EPC.

Theo phân tích của nhà đầu tư, mô hình này có đặc điểm giống cấu trúc “rút vốn” tại doanh nghiệp niêm yết: vốn được đưa vào công ty thông qua phát hành riêng lẻ để nắm quyền chi phối, sau đó lượng tiền tương đương được chuyển ra ngoài qua hợp đồng với đối tác liên quan.

Hiện chưa có kết luận từ cơ quan chức năng về bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan chuỗi giao dịch này. Tuy nhiên, diễn biến dòng tiền đang trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường.

Mối liên hệ chéo quanh hệ sinh thái APG

Một điểm đáng chú ý khác là mối liên hệ giữa các bên liên quan.

Theo tài liệu phân tích, ông Nguyễn Hồ Hưng từng là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG, đồng thời là cổ đông sáng lập nắm 20% vốn APC Holdings.

Tháng 12/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ladophar bầu bổ sung ông Nguyễn Hồ Hưng cùng hai nhân sự liên quan APG vào HĐQT doanh nghiệp.

Trong khi đó, ATG Planet cũng được xác định có liên hệ với hệ sinh thái APG khi Chứng khoán APG từng nằm trong danh sách đối tượng được mời tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp này.

Chuỗi mối quan hệ chéo giữa APG, APC Holdings, Ladophar và ATG Planet khiến nhiều cổ đông đặt câu hỏi về khả năng tồn tại xung đột lợi ích trong quá trình phê duyệt dự án EPC.

Cổ đông Ladophar đối mặt rủi ro gì?

Nếu Ladophar không thể thu hồi khoản tạm ứng 59,29 tỷ đồng, thiệt hại đầu tiên sẽ thuộc về cổ đông doanh nghiệp.

Với quy mô tài sản của Ladophar, khoản tiền này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền hoạt động, lợi nhuận và vốn chủ sở hữu trong các kỳ báo cáo tới.

Ngoài ra, cổ đông hiện hữu còn chịu áp lực pha loãng sau đợt phát hành riêng lẻ giá thấp cho APC Holdings. Theo phân tích từ nhà đầu tư, giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 44% so với thị giá thời điểm đó.

Nếu khoản phải thu từ ATG Planet phải trích lập dự phòng hoặc mất khả năng thu hồi, giá trị doanh nghiệp và giá cổ phiếu LDP có nguy cơ chịu áp lực lớn.

Đáng chú ý, Ladophar từng trải qua nhiều biến động cổ đông sau giai đoạn liên quan hệ sinh thái Louis Holdings. Thị trường hiện tiếp tục theo dõi các diễn biến mới liên quan cơ cấu cổ đông, quyền kiểm soát HĐQT và khả năng xử lý tranh chấp EPC giữa Ladophar và ATG Planet trong thời gian tới.