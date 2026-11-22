Cụ thể, khuôn khổ chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027, diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm kết nối hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán và khuyến mại trên toàn địa bàn. Và một trong những điểm nhấn chính là Mini App Vibrant HCMC, sẽ được ra mắt ngày 1/12 tới trên hai nền tảng Zalo và Viettel Tammi. Việc này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm ưu đãi, khám phá thương hiệu và tiếp cận các điểm bán tham gia chương trình Shopping Season 2026.

TP.HCM khởi động chương trình Shopping Season 2026.

Ngoài ra, Mini App sẽ được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tiếp thị số Tô Quà (UrBox). Theo đó, UrBox tham gia cung cấp giải pháp công nghệ, phối hợp xây dựng, tích hợp và hỗ trợ vận hành các ứng dụng mini trên hai nền tảng, đồng thời kết nối doanh nghiệp, thương hiệu và điểm bán tham gia chương trình. Các ứng dụng được triển khai dưới sự quản lý của Sở Công Thương đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý của Sở, cùng sự phối hợp của các đơn vị cung cấp nền tảng và đối tác kỹ thuật liên quan.

Ngoài ra, khi đưa chương trình này nên hai hệ sinh thái số chính mà để mở rộng các điểm chạm giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Như vậy, thay vì chỉ tiếp cận thông tin khuyến mại qua từng kênh riêng lẻ, người dùng có thể truy cập Mini App thông qua mã QR tại các địa điểm công cộng và điểm bán tham gia, tìm hiểu ưu đãi, khám phá thương hiệu và cửa hàng, đồng thời nhận voucher điện tử để sử dụng ngay hoặc lưu lại cho lần mua sắm sau.

UrBox sẽ tham gia xây dựng nền tảng

Trong khuôn khổ hợp tác này, UrBox sẽ phối hợp xây dựng, tích hợp và hỗ trợ vận hành Mini App trên Zalo và Viettel Tammi theo phương án kỹ thuật và nội dung được các bên thống nhất. Việc triển khai trên hai nền tảng tạo thêm lựa chọn tiếp cận chương trình cho người tiêu dùng, tận dụng khả năng kết nối của các hệ sinh thái số khác nhau.

Các Mini App được tích hợp với những nền tảng số chính thức của Thành phố, gồm Cổng thông tin Sống động TP. Hồ Chí Minh (songdong.hochiminhcity.gov.vn) và Cổng thông tin Hello Ho Chi Minh City (hello.hochiminhcity.gov.vn). Bên cạnh các kênh thông tin chung, hệ thống hướng đến hình thành mạng lưới điểm chạm số theo định hướng “Một QR - Đa điểm chạm”, “Một điểm chạm - Nhiều ưu đãi”, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ.

Trên mini app người dùng có thể tìm kiếm các ưu đãi, khám phá thương hiệu và điểm bán

Có thể nói thông qua Mini App này, người dùng có thể tìm kiếm ưu đãi, khám phá thương hiệu và điểm bán, nhận và sử dụng voucher điện tử trên cùng một nền tảng. Với doanh nghiệp, đây là một kênh phân phối ưu đãi số bổ sung, giúp đưa thông tin thương hiệu, sản phẩm, cửa hàng và chương trình khuyến mại đến gần hơn với khách hàng.

Để kết nối hoạt động khuyến mại trên nhiều thương hiệu và điểm bán, nền tảng cần có hệ thống hỗ trợ quản lý xuyên suốt từ phát hành, phân phối đến theo dõi việc sử dụng ưu đãi. Theo đó, UrBox sẽ hỗ trợ hạ tầng vận hành các quy trình phát hành, phân phối, quản lý số lượng voucher và theo dõi việc sử dụng ưu đãi. Các doanh nghiệp tham gia có thể phối hợp quản lý voucher thông qua tích hợp API hoặc cổng quản trị, tùy theo yêu cầu kỹ thuật của từng đơn vị.

UrBox cung cấp thông tin vận hành tổng hợp để hỗ trợ Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh theo dõi tiến độ triển khai và thực hiện các báo cáo liên quan

Một trong những công nghệ được tích hợp trên Mini App là OCR (Optical Character Recognition - nhận diện ký tự quang học), hỗ trợ nhận diện và ghi nhận thông tin hóa đơn mua hàng, liên kết mỗi hóa đơn được quét nhằm xác định lượt tham gia các chương trình khuyến mại dành cho người tiêu dùng, như Vòng quay may mắn với cơ hội trúng thưởng các giải thưởng giá trị như xe ô tô VinFast VF3. Thông qua hoạt động vận hành nền tảng, UrBox cũng cung cấp thông tin vận hành tổng hợp để hỗ trợ Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh theo dõi tiến độ triển khai và thực hiện các báo cáo liên quan.

Bên cạnh hạ tầng voucher, UrBox cũng phối hợp huy động và kết nối các doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị cùng các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tham gia chương trình.

Đặc biệt, chương trình được mở rộng tại nhiều khu vực

Chương trình được mở rộng tại nhiều khu vực, bao gồm chợ truyền thống, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và trường học, tạo thêm cơ hội tham gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và tiểu thương.

Việc kết nối giữa nền tảng số và hệ thống phân phối thực tế giúp doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo thuận lợi để người tiêu dùng chuyển từ bước khám phá ưu đãi sang trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ tại điểm bán.

Có thể bạn chưa biết? Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến ngày 5/2/2027, là hợp phần khuyến mại tập trung trong chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 của Thành phố. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 200 tổ chức, doanh nghiệp, với quy mô từ 1 triệu voucher được phân phối trong suốt thời gian triển khai. Bên cạnh đó là các ưu đãi trải rộng trên các lĩnh vực mua sắm, du lịch, ẩm thực và giải trí, kết hợp hoạt động tại điểm bán trực tiếp với các kênh số.

Vibrant HCMC đã kết nối hơn 60 sự kiện lớn và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp

Ở quy mô tổng thể, Vibrant HCMC đã kết nối hơn 60 sự kiện lớn và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; quy tụ hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và hơn 5.000 điểm bán lẻ. Các doanh nghiệp, đối tác đề xuất gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung, các thương nhân tham gia được áp dụng mức giảm giá tối đa lên đến 100% theo quy định pháp luật về xúc tiến thương mại.

Song song với các chương trình ưu đãi, các ngân hàng thương mại công bố các gói tín dụng tiêu dùng có quy mô trên 10.000 tỷ đồng, bổ sung nguồn lực hỗ trợ tài chính cho hoạt động tiêu dùng. Đây là nguồn lực tín dụng riêng biệt, không phải giá trị khuyến mại và không được cộng gộp vào tổng giá trị ưu đãi của chương trình.

Thành phố cũng đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán đạt trên 30.000 tỷ đồng, trong đó phấn đấu tạo thêm khoảng 10.000-11.000 tỷ đồng giá trị giao dịch nhờ hiệu ứng kích cầu. Đây là các chỉ tiêu phấn đấu trong quá trình triển khai, không phải doanh thu đã thực hiện.

Chương trình Vibrant HCMC được triển khai trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, với khu vực dịch vụ trong quý IV phấn đấu tăng trưởng 13,84%. Thông qua phương thức liên kết “5 trong 1”, kết nối mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số, Thành phố hướng đến liên kết các sự kiện, điểm đến, hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến trong một chương trình chung.

Việc ứng dụng công nghệ số trong Shopping Season 2026 không chỉ mở rộng cách người tiêu dùng tiếp cận ưu đãi mà còn góp phần tạo thêm kênh kết nối giữa doanh nghiệp, thương hiệu, nhà bán lẻ và khách hàng, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

Ông Bùi Hoài Nam, Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc công ty UrBox, chia sẻ: "Việc xây dựng một nền tảng giúp người dân TP.HCM dễ dàng tiếp cận các chương trình ưu đãi, khuyến mại do các nhãn hàng tài trợ là một nhiệm vụ rất quan trọng. Nền tảng cần bảo đảm trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện, để người dân có thể dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận và tham gia các chương trình này.”

UrBox thành lập năm 2015, là nền tảng công nghệ cung cấp giải pháp quà tặng số, khách hàng thân thiết và tương tác doanh nghiệp. UrBox hiện kết nối hơn 1.000 thương hiệu và 25.000 điểm chấp nhận trên toàn quốc, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình quà tặng, phần thưởng, ưu đãi, khách hàng thân thiết và kích hoạt thương mại trên nhiều kênh.

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