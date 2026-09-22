Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

Qua đó, kênh Zalo OA được xem như “cầu nối số” giúp nông dân nhanh chóng tiếp nhận những thông tin chính thống từ cơ quan phụ trách nông nghiệp địa phương. Ngoài thông tin về thời tiết, dịch bệnh, giống cây trồng, vật nuôi, nông dân còn có thể tham khảo thông tin hay nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các sự kiện kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và nông dân trên kênh Zalo OA nông nghiệp tại địa phương.

Kênh Zalo OA giúp nông hộ nhanh chóng tiếp nhận các thông báo, khuyến nghị và thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh Zalo OA, các Mini App cũng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp các tỉnh, thành. Thông qua Zalo Mini App, người dân có thể tra cứu giá cả nông sản, thông tin nguyên liệu hay dự báo thời tiết được cập nhật theo thời gian thực… mà không cần chuyển đổi nhiều ứng dụng hay cài đặt phức tạp.

Chỉ nửa đầu năm 2026 hàng loạt địa phương và các hợp tác xã sử dụng Mini App trong lĩnh vực nông nghiệp đã ứng dụng những công nghệ mới từ Zalo. Đơn cử như Mini App Nông Nghiệp Sơn La do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La triển khai loạt tính năng về xem tin tức, lịch mùa vụ và thời tiết. Bên cạnh đó, người dân còn có thể sử dụng tính năng AI chẩn đoán sâu bệnh hoặc bệnh vật nuôi trên Mini App để có thể tham khảo thông tin và báo cho đơn vị thú y gần nhất.

Chú trọng xây dựng kênh tương tác và thông tin hữu ích, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phát triển Mini App Nông nghiệp Cà Mau, tập trung đưa thông tin thị trường và giá cả các mặt hàng thuỷ sản, gia súc - gia cầm, nông sản, giá giống trong tỉnh cũng như tỉnh lân cận và hiệp hội. Ngoài ra, nông dân cũng có thể tham khảo về kỹ thuật canh tác, nuôi trồng hay phòng ngừa dịch bệnh từ các chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ thú y trong phần video tư vấn trực tuyến có trên Mini App.

Mini App Bản đồ số nông sản Đắk Lắk tổng hợp thông tin về hệ sản vật phong phú, từ nông sản cao nguyên, hải sản đến làng nghề của tỉnh.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Zalo Mini App còn được xây dựng như một hình thức quảng bá sản vật và du lịch địa phương. Điển hình là Mini App Bản đồ số nông sản Đắk Lắk tích hợp nhiều dịch vụ đa dạng. Ngoài các tiện ích hành chính công cho các nông hộ, người dùng và du khách còn có thể xem thông tin về nông sản, sản phẩm OCOP, các hoạt động du lịch nông thôn, rừng sinh thái hay trực tiếp liên hệ những chủ cơ sở, cửa hàng trên Mini App để mua sản vật địa phương. Thông qua đó, người dùng có thể chủ động kiểm tra, truy xuất nguồn gốc nông sản, hạn chế tình trạng mạo danh hay thông tin sai lệch.

Có thể nói ngành nông nghiệp đang chịu nhiều sức ép trước biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi khó lường và thiên tai diễn biến phức tạp. Zalo đang nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng gửi thông báo khẩn cấp giúp người dân chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất trước mỗi đợt thời tiết cực đoan. Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 9/2026, Zalo đã tích cực phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi hơn 1 tỷ tin nhắn cảnh báo mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, sạt lở đất thông qua kênh Zalo OA “Cục Quản lý đê điều và PCTT”. Thông qua những tin nhắn cảnh báo, không chỉ người dân mà các nông hộ có thể chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản…

Zalo nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì những đóng góp tích cực cho công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam

Tháng 3 vừa qua Zalo đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Sự ghi nhận này chính là động lực thúc đẩy Zalo tiếp tục nỗ lực trong việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, qua đó góp phần bảo vệ thành quả sản xuất nông nghiệp của người dân trên cả nước.

Đại diện Zalo, Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số Zalo cho biết: “Đồng hành cùng hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên, chúng tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội. Việc được chính quyền địa phương cùng người dân tin tưởng, lựa chọn Zalo OA và Zalo Mini App trong chuyển đổi số nông nghiệp là nguồn khích lệ rất lớn. Đây là động lực để Zalo tiếp tục nỗ lực mang công nghệ phục vụ đời sống một cách thiết thực và hiệu quả, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.”

Bên cạnh việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp, Zalo đã và đang hỗ trợ nhiều cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trong việc triển khai giải pháp số. Đến đầu tháng 9/2026, Zalo ghi nhận có 20.519 kênh Zalo OA và 1.816 Zalo Mini App của các đơn vị cơ quan nhà nước và khối tiện ích công hoạt động tích cực trên cả nước.