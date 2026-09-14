NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online tiếp tục khẳng định vị thế nhà vô địch

FVPL Summer 2026 khép lại tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình với chức vô địch thuộc về NK FC Online. Đội tuyển vượt qua TA Global trong trận Chung kết tổng, hoàn tất mùa giải bằng danh hiệu thứ hai liên tiếp.

Bốn đội tuyển ForFunBrother, NK FC Online, TA Global và AMITA FC cùng góp mặt tại vòng Chung kết sau hành trình cạnh tranh quyết liệt. Các đội hướng tới chiếc khiên vô địch và suất đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi quốc tế.

NK FC Online bước vào vòng đấu cuối với vị thế của nhà đương kim vô địch. Đội duy trì sự ổn định qua từng trận đấu, đồng thời xử lý tốt những thời điểm có tính quyết định để giành quyền vào Chung kết tổng.

FVPL Summer 2026. Ảnh: FVPL Summer 2026.

Ở phía đối diện, TA Global tạo dấu ấn bằng lối chơi chủ động và khả năng tạo đột biến. Đội tuyển này liên tục gây sức ép và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với NK FC Online trong cuộc đua đến danh hiệu.

Trong trận Chung kết tổng, NK FC Online duy trì sự tập trung trước sức ép từ TA Global. Bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng giúp đội tuyển giành chiến thắng, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026. Thành Man và Lê Hà Anh Tuấn (LHAT) tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong đội hình NK FC Online. Màn trình diễn của hai tuyển thủ góp phần giúp nhà vô địch duy trì sức mạnh xuyên suốt mùa giải.

Chức vô địch tiếp tục củng cố vị thế của NK FC Online tại FC Online Việt Nam. Đội tuyển không chỉ bảo vệ danh hiệu mà còn cho thấy khả năng duy trì thành tích ở sân chơi cạnh tranh cao nhất.

NK FC Online giành chức vô địch FVPL Summer 2026. Ảnh: FVPL Summer 2026.

Hướng đến FC Pro Champions Cup tại Hàn Quốc

Kết quả tại FVPL Summer 2026 đưa NK FC Online và TA Global đến với FC Pro Champions Cup tại Hàn Quốc vào tháng 10. Đây là cơ hội để hai đại diện Việt Nam đối đầu với những đội tuyển quốc tế và kiểm chứng năng lực ở cấp độ cao hơn.

Nếu NK FC Online mang tư cách nhà vô địch, TA Global cũng có cơ sở để hướng tới giải đấu quốc tế sau khi tiến đến trận Chung kết tổng. Hai đội sẽ tiếp tục đối mặt với những yêu cầu mới về chiến thuật, khả năng thích ứng và tâm lý thi đấu.

NK FC Online và TA Global đến với FC Pro Champions Cup tại Hàn Quốc. Ảnh: FVPL Summer 2026.

Chung kết FVPL Summer 2026 cũng đánh dấu lần đầu sân khấu cuối mùa được tổ chức tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình. Các trận đấu cùng hoạt động bên lề thu hút cộng đồng FC Online, tạo không gian kết nối người chơi và người hâm mộ.

Sau danh hiệu trong nước, NK FC Online sẽ cùng TA Global hướng tới Hàn Quốc. Kết quả tại FC Pro Champions Cup sẽ là phép thử tiếp theo cho hai đại diện Việt Nam trong mục tiêu nâng cao vị thế FC Online Việt Nam trên đấu trường quốc tế.