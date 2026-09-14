Với vị trí là nhà cung cấp dịch vụ nắm giữ vị trí “Leader” của hạng mục Kiến trúc Tường lửa Hybrid Mesh (2026 Gartner Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall) trong Báo cáo Magic Quadrant 2026, Fortinet hiện đã có tên trong 11 báo cáo Gartner Magic Quadrant thuộc các lĩnh vực mạng và bảo mật.

Có thể nói sử dụng các chip FortiASIC ​​độc quyền và hệ điều hành hợp nhất FortiOS hỗ trợ triển khai trên hạ tầng vật lý, ảo hóa, cloud-native và mô hình dịch vụ (as-a-service), các giải pháp tường lửa Fortinet FortiGate là thành phần cốt lõi của kiến ​​trúc Fortinet AI-Native Security Fabric, cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán, hiệu suất cao và sự đơn giản trong vận hành cho các doanh nghiệp hoạt động trên môi trường lai (hybrid).

Fortinet được vinh danh ở vị trí “Leader” trong hạng mục Hybrid Mesh Firewall

“Uy tín của các nhà cung cấp trong lĩnh vực tường lửa doanh nghiệp được xây dựng dựa trên sự tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn giải pháp để bảo vệ các môi trường quan trọng nhất của tổ chức. Chúng tôi tin rằng việc được công nhận ở vị trí “Leader” về ‘Khả năng thực thi’ phản ánh năng lực đã được kiểm chứng của Fortinet trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật và mạng ở quy mô lớn. Fortinet vẫn đang không ngừng đáp ứng các kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng đối với giải pháp tường lửa thông qua những đổi mới trong vận hành dựa trên AI, mật mã hậu lượng tử (PQC), điều phối đa đám mây và khả năng hiển thị các hệ thống vật lý kết nối mạng (cyber-physical).” Ông Anthony James, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị, Fortinet chia sẻ.

Khi các tổ chức hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngày càng phân tán, họ cần một giải pháp có thể kết nối mạng và bảo mật, thực thi các chính sách nhất quán trên các môi trường lai, đơn giản hóa hoạt động và liên tục phát triển để đáp ứng các công nghệ và mối đe dọa mới.

“Fortinet tin rằng xếp hạng của Gartner dành cho chúng tôi phản ánh những gì khách hàng trải nghiệm hàng ngày: hiệu suất đã được chứng minh, khả năng mở rộng và bảo vệ nhất quán trên các chi nhánh, trung tâm dữ liệu, đám mây, công nghệ vận hành, mạng của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và các môi trường bảo mật khác. Tính linh hoạt về kiến trúc trong giải pháp tường lửa của Fortinet cũng giúp các tổ chức giải quyết các yêu cầu riêng về hiệu suất, chủ quyền, quy định và vận hành.” Đại diện Fortinet khẳng định.

Các giải pháp Fortinet Hybrid Mesh Firewall (HMF) bảo vệ “vành đai” doanh nghiệp, các chi nhánh quy mô lớn, trung tâm dữ liệu, hạ tầng cấp nhà mạng và các môi trường dịch vụ bảo mật được quản lý trên các mô hình triển khai vật lý, ảo hóa, cloud-native và dịch vụ. Được vận hành bởi hệ điều hành FortiOS, cùng khả năng quản lý tập trung và các dịch vụ bảo mật tích hợp AI của FortiGuard, nền tảng thống nhất này cho phép các tổ chức chuẩn hóa chính sách và đơn giản hóa quy trình vận hành mà không cần sử dụng các sản phẩm hay mô hình vận hành riêng biệt cho từng môi trường.

Các tổ chức cũng có được sự linh hoạt trong việc xác định vị trí thực hiện kiểm tra và áp dụng các biện pháp bảo mật, dựa trên những yêu cầu đặc thù về kinh doanh, hiệu suất, tuân thủ và chủ quyền dữ liệu. Bảo mật có thể được triển khai từ đám mây thông qua FortiSASE, thông qua thiết bị FortiGate do khách hàng quản lý với các tính năng FortiSASE Outpost, hoặc thông qua thiết bị FortiGate tại chỗ (on-site) kết hợp với FortiSASE để thực thi bảo mật cục bộ. Sự hội tụ giữa bảo mật dựa trên đám mây và khả năng thực thi tại chỗ chính là đặc điểm của tường lửa SASE, cho phép các tổ chức tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và duy trì quyền kiểm soát hoạt động.

Chiến lược lâu dài của Fortinet là hội tụ các tính năng mạng và bảo mật trong cùng một hệ điều hành chung. FortiOS tích hợp các khả năng định tuyến cấp doanh nghiệp, SD-WAN bảo mật và tường lửa thế hệ mới, cho phép các tổ chức phối hợp đồng bộ giữa kết nối và chính sách bảo mật, nâng cao hiệu suất ứng dụng, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hạ tầng tại các chi nhánh và campus, cũng như quản lý tập trung các môi trường phân tán.

Việc kết hợp các khả năng này giúp khách hàng của Fortinet giảm thiểu sự phức tạp, nâng cao hiệu quả vận hành và xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn.

Fortinet cũng tiếp tục phát triển giải pháp HMF (Hybrid Mesh Firewall - Tường lửa dạng lưới lai) thông qua tự động hóa dựa trên AI, công nghệ mật mã hậu lượng tử (PQC) và khả năng điều phối đa đám mây. Các tính năng hỗ trợ, tự động hóa và phân tích dựa trên AI giúp đội ngũ vận hành mạng và bảo mật xử lý sự cố nhanh hơn, tự động hóa các tác vụ thường quy và cải thiện quy trình quản lý chính sách. Fortinet cũng hỗ trợ khách hàng ứng phó với các rủi ro mật mã mới, đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong chính sách bảo mật và khả năng điều phối trên các môi trường đa đám mây.

Fortinet mở rộng khả năng hiển thị trên các môi trường Internet vạn vật (IoT) và hệ thống vật lý không gian mạng (CPS) thông qua cơ chế phát hiện thiết bị chủ động và thụ động. Các tính năng này giúp tổ chức nhận diện và phân loại các tài sản được kết nối dựa trên nhà sản xuất, phiên bản firmware và chức năng công nghiệp. Đồng thời, tính năng giám sát tệp tin trên tường lửa theo thời gian thực giúp phát hiện các thay đổi trái phép và bảo vệ tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng bảo mật trọng yếu.

Các tính năng này giúp mở rộng phạm vi hoạt động của tường lửa, vượt ra ngoài chức năng kiểm tra lưu lượng truy cập thông thường, để trở thành một giải pháp phân tán về chính sách và thực thi bảo mật, kết nối chặt chẽ giữa mạng, bảo mật, đám mây, AI và công nghệ vận hành (OT).

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