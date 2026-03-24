Đồng thời những cải tiến mới nhất của FortiOS sẽ giúp các tổ chức bảo mật quá trình triển khai AI, tinh giản vận hành và tăng cường bảo vệ hạ tầng trong các môi trường hybrid và đa đám mây.

“FortiOS 8.0 là kết tinh của hơn 25 năm đổi mới không ngừng của chúng tôi tại giao điểm giữa mạng và bảo mật. Khi các tổ chức ngày càng đẩy mạnh ứng dụng AI, điện toán đám mây và vận hành trong các môi trường được mã hóa sâu rộng, một hệ điều hành hợp nhất trở nên thiết yếu trong nỗ lực giảm độ phức tạp, tăng cường khả năng quan sát và đảm bảo bảo mật có thể mở rộng mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.” Ken Xie, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Fortinet cho biết.

Đại diện Fortinet cũng cho biết, đứng trước bối cảnh các tổ chức đẩy nhanh chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng AI tạo sinh (GenAI), mô hình làm việc kết hợp và chiến lược ưu tiên đám mây, các đội ngũ bảo mật đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc mở rộng khả năng bảo vệ mà không làm gia tăng độ phức tạp.

FortiOS 8.0 được thiết kế để giải quyết những thách thức này bằng cách nâng cấp kiến trúc Secure Networking thông qua một hệ điều hành hợp nhất, mang lại khả năng quan sát sâu hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn và năng lực bảo mật sẵn sàng cho tương lai trên toàn bộ mạng biên, môi trường đám mây và trung tâm dữ liệu.

FortiOS 8.0 tập trung đổi mới trên ba trụ cột chính: bảo mật ứng dụng AI, SASE thế hệ mới và bảo vệ an toàn trước điện toán lượng tử. Những cải tiến này giúp các tổ chức vừa đáp ứng nhu cầu kết nối hiện đại, vừa sẵn sàng cho các thách thức trong tương lai.

Fortinet ra mắt phiên bản FortiOS 8.0

Bên cạnh đó, việc các tổ chức nhanh chóng triển khai GenAI và các tác nhân tự động, thì FortiOS 8.0 sẽ mang đến những năng lực mới giúp họ hiểu rõ, quản trị và bảo vệ việc sử dụng AI trên toàn mạng. Các cải tiến nổi bật dựa trên AI của phiên bản FortiOS 8.0 có thể kể đến như:

FortiView cho phép hiển thị thông tin bề mặt tấn công qua AI và các ứng dụng AI chưa được phê duyệt: cung cấp khả năng quan sát theo thời gian thực về cách các ứng dụng và dịch vụ AI được sử dụng trong toàn tổ chức, đồng thời phân biệt giữa các công cụ được phê duyệt và không được phê duyệt. Nhờ đó, đội ngũ bảo mật có thể nhanh chóng phát hiện các hoạt động AI tiềm ẩn rủi ro hoặc chưa được kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tuân thủ và cho phép triển khai AI an toàn ngay từ đầu, thay vì chỉ phản ứng sau sự cố.

Kiểm soát ứng dụng nhận thức AI (AI-aware): cho phép sử dụng các công cụ GenAI đã được phê duyệt, đồng thời ngăn chặn những hành vi tiềm ẩn nguy cơ làm lộ dữ liệu nhạy cảm. Cách tiếp cận này giúp nhân viên tận dụng hiệu quả năng suất từ AI, trong khi vẫn bảo vệ tài sản trí tuệ, dữ liệu khách hàng và thông tin thuộc diện quản lý.

Khả năng hiển thị giao tiếp của các Model Context Protocol (MCP) cũng như giữa các tác nhân Agent (Agent to - Agent): làm rõ các hoạt động AI “ẩn” và tương tác giữa ứng dụng, tác nhân và công cụ, từ đó giảm các “điểm mù” có thể dẫn đến thất thoát hoặc rò rỉ dữ liệu, đồng thời giúp đội ngũ bảo mật kiểm soát tốt hơn luồng thông tin giữa các hệ thống.

Tăng cường DLP với công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR): phát hiện dữ liệu nhạy cảm nằm trong hình ảnh, bản quét và ảnh chụp màn hình - những nội dung thường vượt qua các phương thức kiểm tra dựa trên văn bản truyền thống. Điều này giúp bịt lỗ hổng phổ biến trong việc rò rỉ dữ liệu, đồng thời hạn chế nguy cơ vi phạm, án phạt và tổn hại uy tín.

Các tác nhân AI trên toàn bộ nền tảng Fortinet Security Fabric: đơn giản hóa quá trình xử lý sự cố và cấu hình thông qua các quy trình hướng dẫn mang tính hội thoại trong môi trường firewall và SD-WAN. Nhờ đó, giảm tải vận hành cho đội ngũ IT, rút ngắn thời gian phản hồi và hạn chế lỗi cấu hình là những yếu tố có thể gây gián đoạn hệ thống hoặc tạo ra lỗ hổng bảo mật.

Đồng thời để nâng cao năng lực biên mạng, FortiOS 8.0 tiếp tục củng cố các năng lực của SASE nhằm đáp ứng những môi trường đòi hỏi cao về hiệu năng, tuân thủ nghiêm ngặt và mang tính trọng yếu. Các cải tiến SASE mới và được nâng cấp bao gồm:

SASE Outpost: mở rộng khả năng thực thi chính sách SASE đến gần hơn với người dùng và ứng dụng bằng cách triển khai các điểm hiện diện SASE (POP) tại những vị trí do khách hàng kiểm soát như hạ tầng tại chỗ (on-premises), trung tâm dữ liệu riêng hoặc thuê chỗ đặt máy chủ (co-location), trong khi vẫn duy trì quản lý tập trung trên nền tảng đám mây. Cách tiếp cận này cho phép tổ chức áp dụng kiểm soát tại chỗ khi cần mà không phải xây dựng các hệ thống riêng biệt.

Tùy chọn triển khai SASE có chủ quyền (Sovereign SASE): cung cấp mô hình chủ quyền dữ liệu đa lớp, cho phép kiểm soát chi tiết việc lưu trữ nhật ký theo khu vực, vị trí đặt control plane, các điểm hiện diện (POP) theo chủ quyền và cả khả năng triển khai hoàn toàn trong trung tâm dữ liệu của khách hàng. Sự linh hoạt này ngày càng trở nên quan trọng khi các yêu cầu về quyền riêng tư, lưu trú dữ liệu và an ninh quốc gia gia tăng trên toàn cầu.

Các gói SD-WAN hợp nhất: tích hợp kết nối overlay và underlay, cùng với quản lý tập trung và hệ thống báo cáo, giúp nâng cao tính sẵn sàng, tối ưu lưu lượng, đồng thời đơn giản hóa quy trình mua sắm và hỗ trợ.

Đường hầm IPsec đa tuyến (Multipath IPsec): tăng cường khả năng dự phòng, tính sẵn sàng và hiệu năng trong các môi trường phân tán, qua đó cải thiện hiệu suất ứng dụng và đảm bảo độ ổn định cao hơn cho các hệ thống, địa điểm trọng yếu.

FortiOS 8.0 cũng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Fortinet trong việc giúp các tổ chức sẵn sàng cho kỷ nguyên hậu lượng tử, thông qua việc mở rộng các cơ chế mật mã an toàn trước điện toán lượng tử trên nhiều sản phẩm và giao thức. Đó là các cải tiến:

Cơ chế mã hoá có khả năng chống chịu trước điện toán lượng tử: bảo vệ các luồng truy cập quản trị quan trọng, bao gồm kết nối VPN không cần agent, thông qua việc sử dụng chứng chỉ mật mã hậu lượng tử (PQC) như ML-DSA cho xác thực và thiết lập khóa.

Tăng cường kiểm tra SSL chuyên sâu: được nâng cấp với cơ chế trao đổi khóa lai (hybrid key exchange) và mật mã an toàn hậu lượng tử, giúp phát hiện các mối đe dọa ẩn trong lưu lượng mã hóa, đồng thời vẫn duy trì mã hóa đầu cuối mạnh mẽ mà không âm thầm hạ cấp kết nối.

Năng lực SASE an toàn trước điện toán lượng tử: cho phép phát hiện các mối đe dọa ẩn trong lưu lượng mã hóa thông qua kiểm tra SSL chuyên sâu kết hợp trao đổi khóa lai và mật mã hậu lượng tử, đồng thời bảo vệ các luồng truy cập quan trọng, bao gồm truy cập quản trị và VPN không cần agent, với các cơ chế bảo mật chống chịu lượng tử được triển khai trực tiếp trên các thiết bị tường lửa Fortinet.

Và để thúc đẩy tăng trưởng an toàn cho hiện tại và tương lai, FortiOS 8.0 tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn Secure Networking thông qua một nền tảng hợp nhất có khả năng phát triển linh hoạt cùng doanh nghiệp. Bằng cách giảm độ phức tạp, nâng cao hiệu quả vận hành và tích hợp các năng lực bảo mật sẵn sàng cho tương lai ngay trong hạ tầng mạng, FortiOS 8.0 mang đến cho các tổ chức một nền tảng có khả năng mở rộng, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng năng lực chống chịu dài hạn trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng biến động.