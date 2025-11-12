Fortinet thúc đẩy bảo mật cho trung tâm dữ liệu AI, hướng bảo vệ cơ sở hạ tầng quy mô lớn

Hôm nay (12/11), Fortinet đã giới thiệu giải pháp Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI, nền tảng toàn diện đầu tiên trong ngành được xây dựng chuyên dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng AI. Được thiết kế để bảo mật toàn bộ hạ tầng trí tuệ của doanh nghiệp (AI stack) - từ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu đến các ứng dụng và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), giải pháp này mang đến khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa AI tiên tiến với độ trễ cực thấp và giảm mức tiêu thụ điện năng trung bình 69% so với các phương pháp truyền thống.

Fortinet cũng giới thiệu FortiGate 3800G, giải pháp tường lửa trung tâm dữ liệu hiệu suất cao, mang lại hiệu quả về điện năng, thông lượng và khả năng mở rộng cần thiết cho các công việc liên quan đến AI. Được trang bị ASIC NP7 và SP5 cùng kết nối 400 GbE, tường lửa 3800G là sự bổ sung mới nhất cho danh mục tường lửa trung tâm dữ liệu của Fortinet, mang đến thông lượng siêu lớn, hiệu quả năng lượng và khả năng bảo vệ cụm GPU theo thời gian thực, góp phần xây dựng nền tảng Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI.

“Các trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi cả hiệu năng mạnh mẽ lẫn khả năng bảo vệ toàn diện”, ông Nirav Shah, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Sản phẩm và Giải pháp tại Fortinet, cho biết. “Giải pháp Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI của chúng tôi hợp nhất những khả năng đó, kết hợp tường lửa ASIC như FortiGate 3800G với khả năng bảo vệ tiên tiến cho dữ liệu, ứng dụng và LLM, giúp các tổ chức có thể mở rộng quy mô AI mà không ảnh hưởng đến bảo mật, hiệu suất hoặc hiệu quả hoạt động.”

Giải pháp bảo mật và hiệu suất hợp nhất từ ​​Fortinet cho môi trường AI hiện đại

Giải pháp Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI của Fortinet mang đến khả năng bảo vệ toàn diện trên toàn bộ quy trình AI, từ phân đoạn mạng và kiểm tra lưu lượng được mã hóa đến phòng thủ cấp ứng dụng và mô hình. Bằng cách tích hợp bảo mật ở mọi lớp, nền tảng này giúp doanh nghiệp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu, chặn các dữ liệu đầu vào độc hại và đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ AI ngày càng cao, đồng thời duy trì hiệu suất cần thiết cho môi trường GPU mật độ cao.

Phân đoạn và hiệu suất được tăng tốc bởi ASIC: Mang lại thông lượng siêu lớn đồng thời cắt giảm chi phí năng lượng trên mỗi Gbps, đồng thời cải thiện tính bền vững của trung tâm dữ liệu, giúp các CIO kiểm soát chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Mang lại thông lượng siêu lớn đồng thời cắt giảm chi phí năng lượng trên mỗi Gbps, đồng thời cải thiện tính bền vững của trung tâm dữ liệu, giúp các CIO kiểm soát chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Bảo vệ cơ sở hạ tầng AI có khả năng mở rộng với các giải pháp tường lửa trung tâm dữ liệu của Fortinet: Cho phép bảo vệ theo thời gian thực các cụm GPU quy mô lớn và các công việc liên quan đến AI thông qua hiệu suất được hỗ trợ bởi công nghệ chip ASIC và cổng kết nối 400 GbE, tối ưu hóa cả bảo mật và hiệu quả chi phí trên toàn bộ danh mục tường lửa trung tâm dữ liệu cao cấp của Fortinet.

Cho phép bảo vệ theo thời gian thực các cụm GPU quy mô lớn và các công việc liên quan đến AI thông qua hiệu suất được hỗ trợ bởi công nghệ chip ASIC và cổng kết nối 400 GbE, tối ưu hóa cả bảo mật và hiệu quả chi phí trên toàn bộ danh mục tường lửa trung tâm dữ liệu cao cấp của Fortinet. Bảo mật các mô hình LLM và bảo vệ dữ liệu: Bảo vệ mô hình LLM khỏi các hình thức tấn công như nhập liệu các câu lệnh, rò rỉ và sử dụng dữ liệu sai mục đích bằng cách quản lý tất cả lưu lượng mô hình và thực thi các biện pháp bảo vệ trên đầu vào và đầu ra, trên các triển khai đám mây cục bộ, đám mây lai và đám mây công cộng.

Bảo vệ mô hình LLM khỏi các hình thức tấn công như nhập liệu các câu lệnh, rò rỉ và sử dụng dữ liệu sai mục đích bằng cách quản lý tất cả lưu lượng mô hình và thực thi các biện pháp bảo vệ trên đầu vào và đầu ra, trên các triển khai đám mây cục bộ, đám mây lai và đám mây công cộng. Hoạt động hiệu quả thông qua Fortinet Security Fabric: Hợp nhất tường lửa, bảo mật ứng dụng và bảo vệ thời gian chạy AI dưới một mặt phẳng quản lý, đơn giản hóa việc tuân thủ, giảm thời gian kiểm tra và giảm độ phức tạp của hoạt động.

Hợp nhất tường lửa, bảo mật ứng dụng và bảo vệ thời gian chạy AI dưới một mặt phẳng quản lý, đơn giản hóa việc tuân thủ, giảm thời gian kiểm tra và giảm độ phức tạp của hoạt động. Bảo mật ứng dụng chi tiết cho các mô hình AI và API: Loại bỏ các nỗ lực chèn mã, giả mạo và đánh cắp dữ liệu thông qua các lớp phòng thủ kiểm tra và đảm bảo an toàn tất cả lưu lượng trước khi đến các mô hình AI.

Loại bỏ các nỗ lực chèn mã, giả mạo và đánh cắp dữ liệu thông qua các lớp phòng thủ kiểm tra và đảm bảo an toàn tất cả lưu lượng trước khi đến các mô hình AI. Bảo mật an toàn lượng tử: Tích hợp Mật mã hậu lượng tử (PQC) và Phân phối khóa lượng tử (QKD) để đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ dữ liệu AI trong tương lai trước các mối đe dọa lượng tử.

Nâng cao tiêu chuẩn cho Trung tâm Dữ liệu AI an toàn và linh hoạt mở rộng

Bằng cách kết hợp các khả năng này, giải pháp Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI cung cấp một phương pháp tiếp cận thống nhất để bảo mật các cụm GPU, các công việc liên quan đến AI và chuỗi dữ liệu - thực thi phân đoạn theo kiến trúc zero-trust, duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và đảm bảo thời gian hoạt động không bị gián đoạn cho các hoạt động quan trọng.

Sự ra mắt này tiếp nối truyền thống tiên phong của Fortinet trong cải tiến hiệu suất, hợp nhất và bảo mật dựa trên AI. Với giải pháp Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI, Fortinet đang thiết lập một chuẩn mực mới để bảo vệ môi trường AI ở quy mô lớn, mang lại khả năng phục hồi, độ tin cậy và sự đơn giản trong vận hành mà các doanh nghiệp cần để tự tin đưa các công việc liên quan đến AI vào hoạt động vận hành.

Ông Huy Ly, Giám đốc An ninh CNTT Toàn cầu của Monolithic Power Systems, cho biết: “Giải pháp Bảo mật Trung tâm Dữ liệu AI của Fortinet mang đến cho chúng tôi khả năng hiển thị, hiệu suất và khả năng bảo vệ cần thiết để vận hành các cụm GPU mật độ cao một cách tự tin. Giải pháp này được tích hợp vào môi trường AI, chúng tôi có thể bảo vệ các mô hình và dữ liệu nhạy cảm đồng thời duy trì thông lượng siêu lớn với hiệu suất và chi phí hiệu quả cao hơn.”

Thông tin thêm cho bạn

Sức mạnh của dòng sản phẩm FortiGate 3800G mới và Dịch vụ Bảo mật Hỗ trợ AI của FortiGuard được thể hiện trong bảng Xếp hạng bên dưới, so sánh các tường lửa hàng đầu trên thị trường với các chỉ số hiệu suất mục tiêu của FortiGate 3800G.

Đặc điểm kỹ thuật FortiGate 3800G Đánh giá về bảo mật Đối thủ cạnh tranh trung bình Palo Alto PA-5550 Check Point 29100 Cisco Firepower 4245 Tường lửa (Gbps) 800.0 3.3 240.0 175.0 365.0 180.0 IPsec VPN (Gbps) 210.0 2.2 96.3 100.0 103.0 86.0 Bảo vệ mối đe dọa (Gbps) 200.0 2.2 90.0 120.0 60.0 Lượt truy cập đồng thời 200M 4.7 42.3M 49M 48M 30M