Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Được vinh danh ở vị trí “Leader” trong báo cáo Magic Quadrant đầu tiên về Kiến trúc Tường lửa Hybrid Mesh, Fortinet đã ghi dấu lần thứ 12 xuất hiện trong các báo cáo Magic Quadrant của Gartner.

Với sức mạnh từ các bộ xử lý ASIC chuyên dụng được phát triển riêng mang đến hiệu năng tăng tốc, cùng hệ điều hành FortiOS - nền tảng hợp nhất triển khai trên cả phần cứng và môi trường ảo - các giải pháp Fortinet mang đến một nền tảng hội tụ thực sự giữa công nghệ mạng và bảo mật. Thiết bị tường lửa vật lý, ảo hóa hay trên các nền tảng điện toán đám mây (cloud-native) của Fortinet được thiết kế để đáp ứng sự phức tạp của hạ tầng mạng hiện nay, bảo vệ toàn diện từ trung tâm dữ liệu, đám mây, các chi nhánh biên từ xa cho đến những công việc biến động liên tục.

“Fortinet tin rằng việc được công nhận là “Leader” trong báo cáo Magic Quadrant đầu tiên về Kiến trúc Tường lửa Hybrid Mesh và đạt vị trí cao nhất về Năng lực Thực thi là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến sự hội tụ và khả năng bảo mật hàng đầu với hệ điều hành FortiOS ở mọi nơi. Với các đổi mới của FortiAI, SOC tích hợp và việc sớm áp dụng mật mã hậu lượng tử (post-quantum cryptography), Fortinet tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới trong bảo vệ các tổ chức và doanh nghiệp trên các môi trường lai năng động.”

Nirav Shah, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm và Giải pháp của Fortinet chia sẻ: Khách hàng có thể tin tưởng hợp tác cùng Fortinet - một nhà cung cấp dịch vụ bảo mật không chỉ giữ vị thế dẫn đầu nhiều năm, mà còn là đơn vị có những bước tiến mang tính tiên phong trong tự động hóa bảo mật dựa trên AI cũng như bảo mật kháng lượng tử.

Tường lửa FortiGate của Fortinet mang đến khả năng bảo mật tích hợp, đổi mới dựa trên AI và mô hình cấp phép linh hoạt, giúp tổ chức tự tin bảo vệ môi trường lai. Những lợi ích chính có thể kể đến như:

Bảo mật tích hợp

Fortinet hợp nhất FortiOS, dữ liệu tình báo an ninh mạng từ trung tâm FortiGuard Labs và các công nghệ bảo mật ứng dụng AI trong nền tảng Fortinet Security Fabric để kiến tạo những giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

Việc hợp nhất này giảm thiểu sự phức tạp và chi phí vận hành, trong khi phân tích tập trung giúp phát hiện và ứng phó mối đe dọa nhanh hơn.

Khả năng tương tác liền mạch giữa các giải pháp Fortinet giúp giảm chi phí tích hợp và đảm bảo thực thi chính sách bảo mật nhất quán. Kết quả của những cải tiến này là một kiến trúc bảo mật tích hợp, dễ quản lý hơn, hiệu quả hơn và liên tục phát triển để đáp ứng các thách thức thực tế.

Đổi mới trong AI và mật mã hậu lượng tử

Fortinet đang đặt ra chuẩn mực mới với FortiAI-Assist - tích hợp GenAI, Agentic AI và AIOps nhằm đơn giản hóa vận hành mạng, đẩy nhanh phản ứng nhờ khả năng tự động hóa và phân tích thông minh. Điều này giúp đội ngũ NOC và SOC nâng cao hiệu quả, bù đắp khoảng trống nguồn lực, sử dụng ít tài nguyên hơn nhưng đối phó nhiều mối đe dọa hơn.

Fortinet cũng đi đầu trong mục tiêu bảo vệ dài hạn với nỗ lực hỗ trợ sớm cho mật mã hậu lượng tử (PQC), đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được an toàn ngay cả trước các mối đe dọa từ máy tính lượng tử trong tương lai. Những đổi mới này mang đến khả năng phòng thủ nhanh hơn, thông minh hơn và bảo vệ dữ liệu bền vững.

Linh hoạt vận hành

Mô hình FortiFlex cấp phép bảo mật dựa trên mức độ sử dụng, thích ứng với tốc độ tăng trưởng số hóa. Khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa tường lửa phần cứng, ảo hoặc đám mây mà không phải chịu chi phí hay độ trễ từ quy trình mua sắm truyền thống. Cơ chế trả phí theo mức sử dụng tối ưu chi phí bằng cách đảm bảo khách hàng chỉ chi trả cho đúng nhu cầu.

Cách tiếp cận linh hoạt này giúp tăng tốc thời gian triển khai giá trị cho các sáng kiến mới, hỗ trợ môi trường lai phát triển và đảm bảo khả năng mở rộng lâu dài mà không khóa chặt các tổ chức vào một mô hình triển khai duy nhất.

Thúc đẩy sự hội tụ giữa Mạng và Bảo mật trong thế giới lai ngày nay

Fortinet cho rằng việc được công nhận trong cả Báo cáo Gartner Magic Quadrant cho Tường lửa Hybrid Mesh và Báo cáo Gartner Magic Quadrant cho Nền tảng SASE đã củng cố tầm nhìn của hãng về thế hệ tường lửa SASE mới.

Bằng cách hội tụ nguyên bản các chức năng mạng và bảo mật trọng yếu, bao gồm tường lửa mạng, SD-WAN, ZTNA, Secure Web Gateway, CASB và DLP, trong một hệ điều hành duy nhất là FortiOS, Fortinet giúp khách hàng đơn giản hóa việc triển khai, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng. Cách tiếp cận tích hợp này mang đến khả năng truy cập an toàn, nhất quán trên các trung tâm dữ liệu, môi trường đám mây, chi nhánh biên và các công việc cơ động, giúp tổ chức bắt kịp tốc độ biến đổi nhanh chóng của môi trường hiện nay.

Tải báo cáo Gartner Magic Quadrant™ 2025 về Tường lửa Hybrid Mesh tại đây.