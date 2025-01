Nhiều doanh nghiệp OT Việt Nam gặp sự cố an ninh mạng

Khảo sát mới đây của Fortinet cho thấy, "Có khoảng 60% số lượng tổ chức tham gia khảo sát đã phải ngừng hoạt động vận hành, ảnh hưởng đến năng suất khi gặp phải sự cố tấn công an ninh mạng. Và có tới 92% trong số đó phải mất hàng giờ hoặc thậm chí là lâu hơn để hoạt động bình thường trở lại.” Đây là kết quả từ cuộc khảo sát của Fortinet phối hợp với Frost & Sullivan thực hiện nhằm nghiên cứu lĩnh vực công nghệ vận hành (OT) của Việt Nam.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, có đến 86% các tổ chức không có khả năng hiển thị để kiểm soát tổng thể trong các hoạt động an ninh mạng của họ, điều đó đồng nghĩa với việc họ không biết hết được các mối đe dọa trong mạng của tổ chức mình. Mặc dù Tin tặc, Phần mềm độc hại và Email lừa đảo là 3 hình thức tấn công hàng đầu trong năm qua, Ransomware vẫn đang nổi lên như mối quan tâm lớn nhất vì tính hiệu quả của phương pháp này. 92% tổ chức chia sẻ mức độ lo ngại cao của họ về phần mềm tống tiền trong môi trường OT.

“Kết quả của khảo sát giúp Fortinet hiểu được những yếu tố và chức năng quan trọng nhất khi các tổ chức sở hữu hệ thống OT ở Việt Nam đánh giá và lựa chọn giải pháp bảo mật. Chúng tôi đã và đang nỗ lực chứng minh với khách hàng của mình giá trị của các biện pháp kiểm soát bảo mật tích hợp sẵn trong sản phẩm và những ưu điểm của hệ sinh thái bảo mật OT được xây dựng dựa trên Cấu trúc bảo mật Fortinet Security Fabric giúp giải quyết tốt nhất các lỗ hổng của hệ thống OT và tăng cường năng lực bảo mật tổng thể của tổ chức.” Ông John Maddison, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm và Marketing của Fortinet cho biết.

Báo cáo tình trạng an ninh mạng OT toàn cầu năm 2022 (global 2022 State of Operational Technology and Cybersecurity Report) cho thấy, môi trường kiểm soát công nghiệp tiếp tục là mục tiêu của tội phạm mạng, khi có đến 93% (Việt Nam: 96%) tổ chức sở hữu hệ thống OT ghi nhận sự cố tấn công trong 12 tháng qua. Điều này đến từ sự thiếu khả năng kiểm soát tập trung, làm gia tăng rủi ro bảo mật.

Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng tại Việt Nam chỉ có 14% có khả năng kiểm soát tập trung tất cả các hoạt động trong hệ thống OT. Ngoài ra, chỉ 52% tổ chức có thể theo dõi tất cả các hoạt động OT từ trung tâm điều hành bảo mật (SOC).

Đồng thời, 97% các tổ chức toàn cầu coi OT là một yếu tố vừa phải hoặc quan trọng trong rủi ro bảo mật tổng thể của họ. Điều này cho thấy, việc thiếu khả năng kiểm soát tập trung góp phần gây ra rủi ro bảo mật cho hệ thống OT của các tổ chức nói riêng và làm suy yếu năng lực bảo mật chung trên phạm vi toàn bộ tổ chức.

Và hậu quả của những vụ xâm nhập này là gần 50% (tại Việt Nam là 60%) tổ chức phải ngừng hoạt động (90% vụ xâm nhập cần hàng giờ hoặc lâu hơn để khôi phục dịch vụ - với Việt Nam số liệu ghi nhận là khoảng 92%). Thậm chí 1/3 số đại diện doanh nghiệp trên toàn cầu cho biết họ phải hứng chịu hậu quả giảm doanh thu, mất dữ liệu và giá trị thương hiệu bị ảnh hưởng do bị xâm phạm bảo mật.

Rõ ràng, bảo mật OT đang dần được cải thiện nhưng lỗ hổng bảo mật vẫn tồn tại. Điển hình là tại Châu Mỹ Latinh và Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận số lượng tổ chức được khảo sát tự đánh giá đã đạt cấp độ 4, lớn hơn so với các khu vực khác trên thế giới.

Khi các hệ thống OT ngày càng trở thành mục tiêu thường xuyên của tội phạm mạng, lãnh đạo cấp cabo tại các tổ chức nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ các môi trường này để giảm thiểu rủi ro. Và để đối phó với thực trạng đe dọa CNTT ngày càng tinh vi, Bảo mật OT là mối quan tâm hàng đầu.

Tại Fortinet, các chuyên gia đã đưa ra một số khuyến nghị như: