Người Việt đăng ký học AI tăng 400% trên Coursera

Coursera ghi nhận sự quan tâm vượt trội của người Việt đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tính đến tháng 3/2025, có 152.000 lượt ghi danh học các khóa về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tăng 400% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi 4 phút lại có một người học tại Việt Nam đăng ký khóa học liên quan đến chủ đề này.

Nền tảng giáo dục trực tuyến Coursera công bố mang đến 3.000 khóa học có phụ đề tiếng Việt, phục vụ 1,8 triệu người học tại Việt Nam. Ảnh: HC

Những khóa học được yêu thích nhất bao gồm "Google Trí tuệ nhân tạo cơ bản" của Google, "Trí tuệ nhân tạo tạo sinh cho mọi người" của DeepLearning.Trí tuệ nhân tạo, "Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo" của IBM, "Kỹ thuật nhắc lệnh cho ChatGPT" của Đại học Vanderbilt và "Cơ sở hạ tầng đám mây Google" của Google Cloud.

Dữ liệu từ Coursera cho thấy học viên Việt Nam có tỷ lệ hoàn thành khóa học cao ấn tượng. Cụ thể, 86% học viên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương biết các khóa học giúp phát triển sự nghiệp. Con số này tăng lên 97% đối với học viên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết khóa học giúp đạt mục tiêu cá nhân.

Đặc biệt, 99% học viên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trên Coursera có ý định tiếp tục học tập trong tương lai. Những con số này phản ánh thái độ tích cực của người học Việt Nam đối với việc nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Hiện tại, 27 trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng Coursera để nâng cao kỹ năng thiết yếu trong tương lai cho sinh viên và nhân viên. Danh sách các đối tác bao gồm Trường Đại học FPT, Công ty Phần mềm FPT, Trường Đại học Văn Lang, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam và Tập đoàn VNG.

Các kỹ năng về AI, Công nghệ được người Việt yêu thích. Ảnh: HC

Ông Phan Trường Lâm, Trưởng ban Công nghệ Khởi tạo giáo dục FPT, chia sẻ: "Tại Trường Đại học FPT, chúng tôi cam kết trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức toàn cầu, kỹ năng thực tiễn và khả năng thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số. Coursera đã và đang đóng vai trò quan trọng, giúp sinh viên tiếp cận tri thức quốc tế một cách dễ dàng hơn".

Coursera giới thiệu bộ công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ các trường học mở rộng quy mô xây dựng bài đánh giá và chấm điểm, đồng thời nâng cao tính trung thực trong học thuật và chất lượng học tập.

Các tính năng này bao gồm chấm điểm hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giám sát thi và trình duyệt khóa, cùng kiểm tra văn đáp bằng trí tuệ nhân tạo. Nền tảng cũng giúp các số đào tạo mạng lại trải nghiệm học tập thực chất cho sinh viên, đồng thời nâng cao tích hợp của các bài đánh giá, khóa học và chứng chỉ trực tuyến.

Việt Nam đứng thứ 67 trong bảng xếp hạng mức độ trưởng thành của AI do Coursera công bố. Ảnh: HC

Coursera hiện triển khai chương trình trải nghiệm miễn phí hơn 100 ngày với 5 khóa học phổ biến nhất, có phụ đề tiếng Việt, dành riêng cho người học tại Việt Nam. Chương trình này nhằm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho đông đảo người dân.

Thông qua việc mở rộng tiếp cận và gần kết đào tạo với nhu cầu nhân lực thực tế, Coursera đang góp phần cùng Việt Nam xây dựng một nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu.