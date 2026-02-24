Toyota Yaris 2026 nâng cấp công nghệ, hệ thống giải trí, giữ nguyên thiết kế quen thuộc

Trong đợt nâng cấp này, Toyota không thay đổi thiết kế ngoại thất vốn đã định hình từ năm 2020 và được tinh chỉnh nhẹ vào năm 2024. Hãng tập trung điều chỉnh trang bị nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị đang ngày càng khốc liệt tại Nhật Bản.

Về diện mạo, Toyota bổ sung ốp gương và ăng-ten vây cá mập sơn đen cho cả hai mẫu xe. Yaris có thêm màu vàng Mustard, trong khi Yaris Cross được bổ sung màu xám Urban Lock. Các gói phụ kiện từ GR Parts và Modellista tiếp tục được phân phối, cho phép khách hàng cá nhân hóa xe theo nhu cầu.

Yaris Cross phiên bản 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Toyota Yaris phiên bản 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Bên trong khoang lái, Toyota nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí. Màn hình trung tâm 10,5 inch. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình 8 inch, trong khi loại 7 inch trước đây bị loại bỏ. Hệ thống mới tích hợp phần mềm điều khiển cải tiến, tăng tốc độ phản hồi, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh và cập nhật phần mềm từ xa.

Toyota đồng thời tinh chỉnh bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng, giúp người lái quan sát rõ hơn các thông số vận hành và tình trạng pin trên bản hybrid. Các phiên bản hybrid cũng được bổ sung phanh tay điện tử.

Khoang lái của Toyota Yaris 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Khoang lái của Toyota Yaris Cross 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Bệ tỳ tay hàng ghế trước tích hợp ngăn chứa đồ nay trở thành trang bị mới. Gói trang bị cho thời tiết lạnh được tiêu chuẩn hóa trên các bản dẫn động 4 bánh (4WD), trong khi khách hàng chọn bản dẫn động cầu trước (FWD) phải trả thêm chi phí. Hãng cũng cung cấp tùy chọn ghế phụ xoay và nghiêng, hỗ trợ việc ra vào xe thuận tiện hơn.

Bệ tỳ tay hàng ghế trước của Toyota Yaris và Toyota Yaris Cross. Nguồn ảnh: Toyota

Tuy nhiên, Toyota loại bỏ hệ thống hỗ trợ đỗ xe tiên tiến Toyota Teammate Advanced Park trên Yaris và Yaris Cross 2026. Hệ thống này từng bao gồm camera toàn cảnh Panoramic View Monitor với hiệu ứng nắp ca-pô trong suốt, giúp quan sát gầm xe, cùng tính năng hỗ trợ phanh khi đỗ Parking Support Brake. Quyết định cắt giảm này gây chú ý trong bối cảnh người tiêu dùng Nhật Bản vốn ưa chuộng các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Ở chiều ngược lại, thay đổi đáng chú ý nhất xuất hiện trên Yaris hatchback. Toyota bổ sung tùy chọn hộp số sàn 6 cấp cho phiên bản Z Urbano, bên cạnh hộp số tự động CVT. Hộp số sàn đi kèm động cơ xăng hút khí tự nhiên 3 xi-lanh, dung tích 1.5L và hệ dẫn động cầu trước. Động thái này cho thấy Toyota đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng vẫn ưa chuộng cảm giác lái chủ động trong bối cảnh xe số tự động ngày càng phổ biến.

Toyota Yaris 2026 có thêm hộp số sàn ở bản Z Urbano. Nguồn ảnh: Toyota

Tại Nhật Bản, Yaris và Yaris Cross được thiết kế với hệ thống động cơ đa dạng hơn so với châu Âu. Bên cạnh bản hybrid, Toyota vẫn phân phối động cơ xăng 1.5L công suất tối đa 118 mã lực. Phiên bản hybrid đạt công suất 114 mã lực. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn động cơ 1.0L 3 xi-lanh công suất 67 mã lực dành cho nhu cầu di chuyển cơ bản.

Phần lớn các phiên bản sử dụng hộp số CVT hoặc e-CVT. Một số bản máy xăng đi kèm số sàn 6 cấp. Toyota cung cấp các cấu hình dẫn động gồm FWD, 4WD cơ khí trên bản xăng và hệ dẫn động bốn bánh điện E-Four trên bản hybrid, đặc biệt hữu ích khi vận hành trên mặt đường trơn trượt hoặc địa hình nhẹ.

Toyota Yaris và Yaris Cross phiên bản 2026 ra mắt với nhiều nâng cấp mới về công nghệ. Nguồn ảnh: Toyota

Toyota sẽ mở bán Yaris và Yaris Cross 2026 tại Nhật Bản từ ngày 2/3/2026. Giá Yaris dao động từ 1.697.300 đến 2.994.200 Yên, trong khi Yaris Cross có giá từ 2.126.300 đến 3.349.500 Yên.

Với việc nâng cấp công nghệ giải trí, bổ sung hộp số sàn và điều chỉnh trang bị an toàn, Toyota tiếp tục củng cố vị thế của Yaris và Yaris Cross trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, đồng thời linh hoạt cân bằng giữa tối ưu chi phí và đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng nội địa.