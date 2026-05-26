Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số

Ngày 26/5, tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026, GSMA – tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu chính thức công bố trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam.

Đây được xem là danh hiệu cao nhất của GSMA dành cho các quốc gia có thành tựu nổi bật trong hoạch định chính sách và triển khai chuyển đổi số. Giải thưởng được quyết định hàng năm bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, dựa trên các tiêu chí về tầm nhìn chiến lược, tính nhất quán của chính sách và hiệu quả thực thi thực tế.

GSMA đánh giá Việt Nam là quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động

Theo GSMA, Việt Nam được lựa chọn vinh danh nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia được triển khai mạnh mẽ cùng những kết quả thực thi đồng bộ trong nhiều lĩnh vực suốt hai năm qua.

Giải thưởng này phản ánh góc nhìn chung của ngành di động toàn cầu khi đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026.

Ông Alex Sinclair, Giám đốc Công nghệ GSMA, cho biết Việt Nam là một trong những minh chứng rõ nét cho việc kết hợp giữa khát vọng số, chính sách kỷ luật và khả năng triển khai thực tế nhằm tạo ra tác động tích cực cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong khi đó, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA nhận định Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kinh tế số Việt Nam đóng góp hơn 18% GDP

Theo Báo cáo Quốc gia Số 2025 của GSMA, kinh tế số Việt Nam đóng góp khoảng 18,3% GDP trong năm 2024 và với đà tăng trưởng này, Chính phủ đang đi đúng lộ trình để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là 20,5% trong năm nay.

GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của Chỉ số Quốc gia Số (Digital Nations Index) 2025, khẳng định vị thế là một quốc gia số hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Quang cảnh hội nghị.

Việt Nam hiện phát triển cân bằng trên cả 5 trụ cột gồm hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực. Thành công của Việt Nam là kết quả của những lựa chọn chính sách mang tính chủ động và có tính toán thay vì nhờ may mắn, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái “thích ứng số” sang “xây dựng quốc gia mang tính chiến lược”.

Trong ba năm qua, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, đạt được bước tiến này trên quy mô toàn quốc với dân số hơn 100 triệu người. Việt Nam hiện đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai trong khối ASEAN vào năm 2030.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, cho biết: "Nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng của Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% GDP vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh.

Hạ tầng số tiên tiến và kết nối thế hệ mới sẽ là yếu tố quyết định việc Việt Nam sẽ nắm bắt được các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn hay vẫn chỉ là một mắt xích tối ưu về chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Để duy trì tốc độ tăng trưởng số trong giai đoạn tiếp theo, GSMA đưa ra hai ưu tiên trọng tâm cho Việt Nam gồm tăng cường niềm tin số, an ninh mạng và mở rộng năng lực AI, kỹ năng số nâng cao.

Theo GSMA, việc phối hợp giữa doanh nghiệp viễn thông, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và nâng cao niềm tin của người dùng với các dịch vụ số.

Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI sẽ giúp Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp giá trị cao, đồng thời duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ toàn cầu thay đổi nhanh chóng.