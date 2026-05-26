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Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số

Nam Giang

Nam Giang

16:07 | 26/05/2026
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Giải thưởng được công bố tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026 (Digital Nation Summit Hanoi 2026), dựa trên những kết quả ghi nhận từ Báo cáo Quốc gia Số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA.
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Ngày 26/5, tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026, GSMA – tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu chính thức công bố trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam.

Đây được xem là danh hiệu cao nhất của GSMA dành cho các quốc gia có thành tựu nổi bật trong hoạch định chính sách và triển khai chuyển đổi số. Giải thưởng được quyết định hàng năm bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, dựa trên các tiêu chí về tầm nhìn chiến lược, tính nhất quán của chính sách và hiệu quả thực thi thực tế.

GSMA đánh giá Việt Nam là quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động

Theo GSMA, Việt Nam được lựa chọn vinh danh nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia được triển khai mạnh mẽ cùng những kết quả thực thi đồng bộ trong nhiều lĩnh vực suốt hai năm qua.

Giải thưởng này phản ánh góc nhìn chung của ngành di động toàn cầu khi đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số
Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026.

Ông Alex Sinclair, Giám đốc Công nghệ GSMA, cho biết Việt Nam là một trong những minh chứng rõ nét cho việc kết hợp giữa khát vọng số, chính sách kỷ luật và khả năng triển khai thực tế nhằm tạo ra tác động tích cực cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong khi đó, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA nhận định Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kinh tế số Việt Nam đóng góp hơn 18% GDP

Theo Báo cáo Quốc gia Số 2025 của GSMA, kinh tế số Việt Nam đóng góp khoảng 18,3% GDP trong năm 2024 và với đà tăng trưởng này, Chính phủ đang đi đúng lộ trình để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là 20,5% trong năm nay.

GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của Chỉ số Quốc gia Số (Digital Nations Index) 2025, khẳng định vị thế là một quốc gia số hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số
Quang cảnh hội nghị.

Việt Nam hiện phát triển cân bằng trên cả 5 trụ cột gồm hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạngphát triển nguồn nhân lực. Thành công của Việt Nam là kết quả của những lựa chọn chính sách mang tính chủ động và có tính toán thay vì nhờ may mắn, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái “thích ứng số” sang “xây dựng quốc gia mang tính chiến lược”.

Trong ba năm qua, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, đạt được bước tiến này trên quy mô toàn quốc với dân số hơn 100 triệu người. Việt Nam hiện đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai trong khối ASEAN vào năm 2030.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, cho biết: "Nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng của Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% GDP vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh.

Hạ tầng số tiên tiến và kết nối thế hệ mới sẽ là yếu tố quyết định việc Việt Nam sẽ nắm bắt được các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn hay vẫn chỉ là một mắt xích tối ưu về chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Để duy trì tốc độ tăng trưởng số trong giai đoạn tiếp theo, GSMA đưa ra hai ưu tiên trọng tâm cho Việt Nam gồm tăng cường niềm tin số, an ninh mạng và mở rộng năng lực AI, kỹ năng số nâng cao.

Theo GSMA, việc phối hợp giữa doanh nghiệp viễn thông, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và nâng cao niềm tin của người dùng với các dịch vụ số.

Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI sẽ giúp Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp giá trị cao, đồng thời duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026 quy tụ nhiều nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế nhằm thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Chương trình Hội nghị bao gồm các phiên thảo luận trọng thể về:

Thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo số: Thảo luận về việc làm thế nào tính nhất quán của chính sách, sự sẵn sàng của hạ tầng và khả năng tiếp cận nguồn vốn có thể hỗ trợ các ngành công nghiệp số giá trị cao, các doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Niềm tin và an ninh mạng: Tăng cường bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn lừa đảo và hoàn thiện khung pháp lý thông qua sự phối hợp tức thời giữa các nhà khai thác viễn thông, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước.

5G, AI-RAN, Open Gateway và Open RAN: Khai phá các mô hình kinh doanh mới, công nghiệp thông minh và thúc đẩy hợp tác liên ngành thông qua các kiến trúc mạng thế hệ mới.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026