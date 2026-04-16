Chuyển đổi số

Chuyển đổi số và an ninh mạng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp

La Giang

La Giang

13:58 | 16/04/2026
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Chính phủ đã phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), trong đó 300.000 doanh nghiệp được ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Đây là bước tiến chiến lược, khẳng định chuyển đổi số và an ninh mạng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế quốc gia.
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Ngày 15/4, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam VCCI và Quỹ Châu Á tổ chức Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Đánh giá về thực trạng chuyển đổi số và an ninh mạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Vũ Duy Hiền - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, nhiều doanh nghiệp đang bước vào môi trường số với nguồn lực còn hạn chế, thiếu nhân lực công nghệ, thiếu công cụ phù hợp và thiếu kinh nghiệm ứng phó rủi ro, trong khi các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Chuyển đổi số và an ninh mạng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp
Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, một sự cố lừa đảo, rò rỉ dữ liệu, mã độc hay giả mạo thương hiệu không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà có thể tác động trực tiếp đến uy tín, khách hàng và sự tồn tại của doanh nghiệp. Do vậy, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia xác định trách nhiệm của mình là trở thành một điểm tựa chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Trên tinh thần đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần xây dựng một môi trường để doanh nghiệp không chỉ nhận được sự hỗ trợ, mà còn cùng chia sẻ tri thức, cảnh báo rủi ro, nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững trên không gian số”, ông Vũ Duy Hiền khẳng định.

Chuyển đổi số và an ninh mạng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp
Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia .

Theo đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tỷ lệ áp đảo trong nền kinh tế, nhưng lại thường hạn chế về nguồn lực, thiếu nhân sự công nghệ và kinh nghiệm ứng phó sự cố. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ trở thành mắt xích yếu trong hệ sinh thái số, dễ bị tấn công, lừa đảo, mất dữ liệu, gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín trên thị trường.

Trong bối cảnh dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh, an ninh mạng không còn là bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành điều kiện cốt lõi để doanh nghiệp duy trì hoạt động, bảo vệ niềm tin thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. Chuyển đổi số an toàn với SME không chỉ là chuyện của từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà còn gắn trực tiếp với chủ quyền số, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Chuyển đổi số và an ninh mạng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “Hành động vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp” trong khuôn khổ diễn đàn.

Đánh giá ý nghĩa của Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, qua Diễn đàn "Tương lai số an toàn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ", mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, đặc biệt là các nữ doanh nhân, sẽ không chỉ nhận diện rõ hơn các rủi ro, mà chủ động hơn trong việc quản trị an toàn dữ liệu số như một năng lực cốt lõi, từ đó tự tin tiến bước trong hành trình chuyển đổi số chắc chắn phù hợp với năng lực quản lý, quản trị hiện tại, hiệu quả trong tình hình mới.

Diễn đàn "Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" tập trung vào chủ đề nóng hiện nay như: “Từ khung pháp lý đến thực thi: Kiến tạo môi trường số an toàn, tin cậy và có trách nhiệm”; “Tự vệ trên không gian mạng”, tiếp cận trực diện hơn từ góc độ thực chiến, tập trung vào nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, quy trình ứng phó khi xảy ra lộ lọt dữ liệu, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp trên môi trường mạng và xây dựng “hệ miễn dịch số” trước các hình thức tấn công ngày càng tinh vi.

Chuyển đổi số An ninh mạng VCCI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu