Công nghệ số
Bảo mật

Kỷ nguyên AI: Khi hàng rào phòng thủ mạng truyền thống dần trở nên 'lỗi thời'

Minh Đức

Minh Đức

11:33 | 13/02/2026
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Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định nghĩa phương thức tấn công mạng với tốc độ chóng mặt, đẩy các biện pháp phòng vệ truyền thống vào thế bị động. Tại Việt Nam, sự gia tăng đột biến của Deepfake, botnet tự động hóa và mã độc tinh vi trong giai đoạn 2024-2025 là hồi chuông cảnh báo: Bức tường lửa cũ kỹ không còn đủ sức bảo vệ tổ chức trước những "kẻ tấn công không biết mệt mỏi" mang tên AI.
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Áp lực bủa vây từ làn sóng tấn công tự động hóa tại Việt Nam

Ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức tại Việt Nam trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng. Ảnh: Freepik
Ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức tại Việt Nam trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng. Ảnh: Freepik

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các tổ chức bảo mật nội địa đang phải đối mặt với những chiến dịch tấn công có tổ chức, được tinh chỉnh bởi AI để tối ưu hóa khả năng ẩn mình. Báo cáo từ Kaspersky cho thấy một con số đáng báo động: Các công cụ gián điệp nhắm vào doanh nghiệp Việt Nam đã tăng gần 79% chỉ trong nửa đầu năm 2025. Điều này phản ánh xu hướng "công nghiệp hóa" việc thu thập dữ liệu và khai thác lỗ hổng thông qua AI.

Giới công nghệ bất ngờ đề nghị tạm hoãn huấn luyện cho AI trước lo ngại bảo mật Giới công nghệ bất ngờ đề nghị tạm hoãn huấn luyện cho AI trước lo ngại bảo mật

Các chủ doanh nghiệp, chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã ký vào một bức ...

Theo thống kê từ Viettel Security, bức tranh an toàn thông tin năm 2025 càng trở nên xám xịt với hàng triệu tài khoản bị đánh cắp và hàng nghìn tên miền lừa đảo mọc lên như nấm. Đáng chú ý, phương thức tấn công đã thay đổi về chất: Từ những kịch bản thủ công sang các kịch bản do AI điều khiển, có khả năng tự chọn mục tiêu và thời điểm "vàng" để xuyên thủng hệ thống. Trước làn sóng này, các hệ thống Firewall dựa trên chữ ký (signature-based) hay giải pháp phòng chống DDoS tĩnh đang dần hụt hơi. Các botnet tích hợp AI giờ đây có thể mô phỏng hành vi người dùng thật một cách hoàn hảo, dễ dàng đánh lừa các lớp kiểm soát lỗi thời.

"Vũ khí hóa" AI: Từ Deepfake đến mã độc tự thích nghi

Không chỉ dừng lại ở việc dò quét lỗ hổng, AI đang trở thành công cụ đắc lực để tội phạm mạng thực hiện các vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn. Công nghệ giả mạo giọng nói và video (Deepfake) đã đạt tới độ chân thực gần như tuyệt đối, tiếp tay cho các kịch bản "pig butchering" (lừa đảo đầu tư) gây thiệt hại kinh tế nặng nề tại khu vực Đông Nam Á. AI hiện có thể tham gia vào mọi mắt xích của chuỗi tấn công: Từ việc soạn thảo email lừa đảo (Phishing) được cá nhân hóa cực cao đến việc viết các dòng mã độc có khả năng tự biến đổi để né tránh sự phát hiện của các phần mềm diệt virus.

Dù khung pháp lý tại Việt Nam đang dần hoàn thiện - điển hình là Luật AI ban hành cuối năm 2025 -nhưng khoảng cách giữa chính sách và thực thi kỹ thuật vẫn còn hiện hữu. Cuộc đua an ninh mạng giờ đây không còn là cuộc rượt đuổi kỹ thuật đơn thuần, mà là cuộc đua về năng lực phát hiện thời gian thực. Để không bị bỏ lại phía sau, các tổ chức buộc phải chuyển mình, thay thế những "bức tường tĩnh" bằng những hệ thống phòng thủ chủ động, đủ linh hoạt để đối đầu với một kẻ tấn công sở hữu trí tuệ nhân tạo.

AI An ninh mạng deepfake mã độc lừa đảo phishing Luật AI tự động hoá

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây