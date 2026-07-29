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Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Ngọc Hà

Ngọc Hà

10:53 | 29/07/2026
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Intel và Fortinet vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát triển bộ vi xử lý bảo mật Fortinet Security Processor 6. Thỏa thuận kết hợp năng lực thiết kế, đóng gói và sản xuất bán dẫn của Intel với chuyên môn về chip bảo mật chuyên dụng của Fortinet, thông tin được hai tập đoàn công bố trong tháng 7/2026.
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Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6
Intel và Fortinet hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng

Thỏa thuận nối tiếp mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai tập đoàn công nghệ Mỹ. Intel niêm yết trên sàn Nasdaq với mã INTC, còn Fortinet giao dịch dưới mã FTNT. Theo nội dung công bố, Fortinet sẽ tận dụng năng lực của Intel trong thiết kế, đóng gói và sản xuất chất bán dẫn để đẩy nhanh quá trình phát triển SP6, dòng bộ vi xử lý bảo mật thế hệ mới của hãng. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng phục hồi và tính đa dạng cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Fortinet, vốn phụ thuộc vào nhiều đối tác sản xuất chip khác nhau.

Ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, nhận định các tổ chức hiện phải đối mặt với bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng thay đổi nhanh, nên hạ tầng bảo mật cần đảm bảo cả hiệu suất lẫn khả năng đổi mới ở quy mô lớn. Ông cho rằng sự hợp tác lần này thể hiện vị thế dẫn đầu của Intel trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời khẳng định các năng lực về thiết kế, đóng gói và sản xuất của công ty có thể hỗ trợ những doanh nghiệp an ninh mạng hàng đầu như Fortinet đẩy nhanh phát triển công nghệ bảo mật trọng yếu và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng, có khả năng chống chịu tốt hơn.

Về phía Fortinet, ông Ken Xie, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và CEO công ty, cho biết các chip ASIC thiết kế chuyên biệt đã trở thành yếu tố tạo khác biệt then chốt của Fortinet trong hơn hai thập kỷ qua, giúp hãng mang lại hiệu quả bảo mật và hiệu suất mà khách hàng mong đợi. Theo ông Xie, việc mở rộng hợp tác với Intel sẽ giúp Fortinet tận dụng sự kết hợp giữa công nghệ bán dẫn tiên tiến, chuyên môn sản xuất và năng lực chuỗi cung ứng toàn cầu của đối tác, từ đó củng cố chiến lược phát triển ASIC và phục vụ tốt hơn các tổ chức trên thế giới.

Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6
Chip xử lý bảo mật Fortinet Security Processor 6 (SP6)

Xét về mặt kỹ thuật, thỏa thuận kết hợp vị thế của Fortinet trong lĩnh vực bộ xử lý bảo mật chuyên dụng cùng danh mục IP hệ sinh thái phong phú với chuyên môn của Intel về thiết kế bán dẫn dạng phân tách và các giải pháp đóng gói tiên tiến. Những giải pháp đóng gói này được tối ưu hóa cho cả ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo lẫn ứng dụng đòi hỏi hiệu quả chi phí. Mục tiêu chung là tạo ra bộ xử lý bảo mật có độ tích hợp cao, đủ khả năng hỗ trợ các dịch vụ bảo mật ngày càng phức tạp và đáp ứng yêu cầu hiệu năng khắt khe của tổ chức hiện nay.

Hai công ty cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, quy trình sản xuất và hạ tầng nền tảng phục vụ những đổi mới an ninh mạng trong tương lai. Những nỗ lực này, theo thông báo chung, được kỳ vọng thúc đẩy lộ trình phát triển ASIC dài hạn của Fortinet, nâng cao hiệu năng và tính đa dạng của dịch vụ, đồng thời củng cố sự ổn định chuỗi cung ứng cho khách hàng trên toàn cầu.

Thông tin hợp tác được công bố trong bối cảnh cả hai công ty đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn phục vụ an ninh mạng, khi nhu cầu về hạ tầng bảo mật hiệu suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

Fortinet Security Processor 6 chip ASIC bảo mật Intel Fortinet hợp tác chuỗi cung ứng bán dẫn bộ vi xử lý bảo mật CEO Intel Lip-Bu Tan Ken Xie

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,290 ▼50K 13,990 ▼50K
Trang sức 99.99 13,300 ▼50K 14,000 ▼50K
Cập nhật: 29/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 12:00
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Cập nhật: 29/07/2026 12:00

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Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội trực tuyến bằng VNeID

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Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

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LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

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Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

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Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

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Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

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Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

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Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 140,5 triệu, nhẫn trơn hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 140,5 triệu, nhẫn trơn hạ nhiệt

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

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Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Thông tư mới về trái phiếu doanh nghiệp có gì thay đổi?

Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Boeing và Airbus hoãn cuộc đua máy bay mới, ưu tiên giao đơn hàng

Boeing và Airbus hoãn cuộc đua máy bay mới, ưu tiên giao đơn hàng

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Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

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Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War