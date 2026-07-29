Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Intel và Fortinet hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng

Thỏa thuận nối tiếp mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai tập đoàn công nghệ Mỹ. Intel niêm yết trên sàn Nasdaq với mã INTC, còn Fortinet giao dịch dưới mã FTNT. Theo nội dung công bố, Fortinet sẽ tận dụng năng lực của Intel trong thiết kế, đóng gói và sản xuất chất bán dẫn để đẩy nhanh quá trình phát triển SP6, dòng bộ vi xử lý bảo mật thế hệ mới của hãng. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng phục hồi và tính đa dạng cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Fortinet, vốn phụ thuộc vào nhiều đối tác sản xuất chip khác nhau.

Ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, nhận định các tổ chức hiện phải đối mặt với bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng thay đổi nhanh, nên hạ tầng bảo mật cần đảm bảo cả hiệu suất lẫn khả năng đổi mới ở quy mô lớn. Ông cho rằng sự hợp tác lần này thể hiện vị thế dẫn đầu của Intel trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời khẳng định các năng lực về thiết kế, đóng gói và sản xuất của công ty có thể hỗ trợ những doanh nghiệp an ninh mạng hàng đầu như Fortinet đẩy nhanh phát triển công nghệ bảo mật trọng yếu và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng, có khả năng chống chịu tốt hơn.

Về phía Fortinet, ông Ken Xie, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và CEO công ty, cho biết các chip ASIC thiết kế chuyên biệt đã trở thành yếu tố tạo khác biệt then chốt của Fortinet trong hơn hai thập kỷ qua, giúp hãng mang lại hiệu quả bảo mật và hiệu suất mà khách hàng mong đợi. Theo ông Xie, việc mở rộng hợp tác với Intel sẽ giúp Fortinet tận dụng sự kết hợp giữa công nghệ bán dẫn tiên tiến, chuyên môn sản xuất và năng lực chuỗi cung ứng toàn cầu của đối tác, từ đó củng cố chiến lược phát triển ASIC và phục vụ tốt hơn các tổ chức trên thế giới.

Chip xử lý bảo mật Fortinet Security Processor 6 (SP6)

Xét về mặt kỹ thuật, thỏa thuận kết hợp vị thế của Fortinet trong lĩnh vực bộ xử lý bảo mật chuyên dụng cùng danh mục IP hệ sinh thái phong phú với chuyên môn của Intel về thiết kế bán dẫn dạng phân tách và các giải pháp đóng gói tiên tiến. Những giải pháp đóng gói này được tối ưu hóa cho cả ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo lẫn ứng dụng đòi hỏi hiệu quả chi phí. Mục tiêu chung là tạo ra bộ xử lý bảo mật có độ tích hợp cao, đủ khả năng hỗ trợ các dịch vụ bảo mật ngày càng phức tạp và đáp ứng yêu cầu hiệu năng khắt khe của tổ chức hiện nay.

Hai công ty cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, quy trình sản xuất và hạ tầng nền tảng phục vụ những đổi mới an ninh mạng trong tương lai. Những nỗ lực này, theo thông báo chung, được kỳ vọng thúc đẩy lộ trình phát triển ASIC dài hạn của Fortinet, nâng cao hiệu năng và tính đa dạng của dịch vụ, đồng thời củng cố sự ổn định chuỗi cung ứng cho khách hàng trên toàn cầu.

Thông tin hợp tác được công bố trong bối cảnh cả hai công ty đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn phục vụ an ninh mạng, khi nhu cầu về hạ tầng bảo mật hiệu suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.