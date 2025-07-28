Fortinet ứng phó với các mối đe dọa mới nổi

Với những tính năng mới trên FortiOS hỗ trợ các tổ chức có dữ liệu nhạy cảm triển khai thuật toán mã hóa và phương pháp phân phối khóa có khả năng chống lại các cuộc tấn công lượng tử, kết hợp nhiều thuật toán để tăng cường bảo mật và chuyển đổi dễ dàng sang môi trường bảo mật hậu lượng tử.

“Tại Fortinet, chúng tôi cam kết trang bị cho khách hàng những công nghệ tiên tiến nhất nhằm ứng phó với các mối đe dọa mới nổi. Trước thách thức từ điện toán lượng tử phát triển, các tổ chức có thể tin tưởng vào năng lực đổi mới công nghệ của Fortinet trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng và chuẩn bị sẵn sàng cho các mối đe dọa trong tương lai. Nhiều doanh nghiệp đang mong muốn hành động ngay để bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa từ điện toán lượng tử. Đó là lý do chúng tôi cung cấp ngay các tính năng bảo mật lượng tử tiên tiến cho khách hàng đang dùng FortiGate NGFW và Fortinet Secure SD-WAN, giúp họ tự tin chuyển đổi sang môi trường bảo mật hậu lượng tử.” Michael Xie, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của Fortinet phát biểu.

Các tổ chức xử lý dữ liệu nhạy cảm cần mã hóa an toàn lượng tử ngay từ bây giờ. Theo đó, máy tính lượng tử có thể thực hiện phép tính phức tạp với tốc độ vượt trội, dễ dàng phá vỡ các thuật toán mã hóa hiện tại. Tin tặc đã bắt đầu lưu trữ các luồng dữ liệu được mã hóa hiện nay với ý đồ giải mã trong tương lai, đặc biệt nhằm vào các ngành lưu trữ dữ liệu dài hạn như viễn thông, tài chính, chính phủ và y tế.

Theo đó, với FortiOS 7.6, các tổ chức đang sử dụng tường lửa thế hệ mới FortiGate (NGFW) và Fortinet Secure SD-WAN có thể tận dụng các tính năng an toàn lượng tử được tích hợp sẵn để đối phó với các mối đe dọa mới như kiểu tấn công "thu thập ngay – giải mã sau" (Harvest-Now, Decrypt-Later – HNDL). Các tính năng này giúp bảo mật lưu lượng mạng, đơn giản hóa triển khai và hỗ trợ chuyển đổi mượt mà sang môi trường bảo mật hậu lượng tử. Cụ thể, khách hàng có thể sử dụng các tính năng sau mà không tốn thêm chi phí:

Thuật toán mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography – PQC): Bao gồm các thuật toán được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) phê duyệt như ML-KEM, cùng các thuật toán đang phát triển như BIKE, HQC và Frodo.

Phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution – QKD): Sử dụng nguyên lý cơ học lượng tử để đảm bảo việc trao đổi khóa mã hóa được bảo mật tuyệt đối, bất kỳ hành vi nghe lén nào cũng có thể bị phát hiện. Fortinet đã hỗ trợ tích hợp QKD từ phiên bản FortiOS 7.4, đảm bảo khả năng tương tác với các nhà cung cấp QKD hàng đầu thông qua giao diện chuẩn hóa. Đây là chiến lược chủ động của Fortinet trong xây dựng mạng an toàn lượng tử bằng cách tích hợp cơ chế trao đổi khóa an toàn vào kiến trúc Tường lửa thế hệ mới.

Kết hợp thuật toán (Algorithm Stacking): Kết hợp nhiều thuật toán mã hóa để tạo ra giải pháp có khả năng chống chịu cao hơn, giúp tăng cường bảo mật cho hạ tầng mạng.

Chế độ lai (Hybrid Mode): Cho phép tích hợp đồng thời mã hóa khóa công khai truyền thống và QKD, hỗ trợ chuyển đổi dần sang bảo mật hậu lượng tử.

Giao diện người dùng nâng cấp: Giao diện mới giúp đơn giản hóa việc cấu hình và quản lý các thiết lập bảo mật lượng tử, hỗ trợ quản trị viên mạng dễ dàng triển khai.

Phương pháp tiếp cận độc đáo này cho phép Fortinet triển khai các cập nhật tiên tiến, bao gồm cả các sáng tạo về bảo mật lượng tử, trên một hệ điều hành hợp nhất, giúp khách hàng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tương lai.