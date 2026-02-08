Anker Zolo: Pin dự phòng 10.000mAh, công suất 35W, sạc 4 thiết bị cùng lúc

Theo công bố từ Anker, sản phẩm có tên đầy đủ là Zolo Power Bank (10K, 35W, Built-In Dual USB-C Cables), mã A110L. So với các phiên bản Zolo trước đó, mẫu pin dự phòng mới được nâng cấp đáng kể về khả năng kết nối, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên di chuyển và sử dụng nhiều thiết bị điện tử cùng lúc.

Pin dự phòng Anker Zolo 10.000mAh

Điểm đáng chú ý nhất của Zolo Power Bank nằm ở thiết kế tích hợp sẵn hai cáp USB-C ngay trên thân pin. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào dây sạc rời, đồng thời tăng tính gọn gàng và linh hoạt trong quá trình sử dụng. Ngoài hai cáp USB-C tích hợp, thiết bị còn được trang bị thêm một cổng USB-C và một cổng USB-A, nâng tổng số đầu ra lên bốn.

Về hiệu năng, hai cáp USB-C tích hợp và cổng USB-C đều hỗ trợ công suất sạc tối đa 35W khi sử dụng riêng lẻ. Theo Anker, mức công suất này đáp ứng tốt nhu cầu sạc nhanh cho các dòng smartphone, tablet và một số thiết bị điện tử cầm tay hiện nay. Hãng cho biết pin dự phòng có thể sạc một chiếc iPhone 17 lên khoảng 50% dung lượng pin chỉ trong khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng.

Cổng USB-A còn lại hỗ trợ công suất tối đa 22,5W, phù hợp với các thiết bị sử dụng chuẩn sạc cũ hơn hoặc các phụ kiện như tai nghe không dây, pin sạc dự phòng nhỏ. Khi người dùng sạc nhiều thiết bị cùng lúc, tổng công suất đầu ra của pin sẽ được giới hạn ở mức 15W nhằm đảm bảo an toàn và duy trì độ ổn định trong quá trình sạc.

Về dung lượng, Zolo Power Bank sở hữu viên pin 10.000mAh, được đánh giá là phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt với người dùng cần sạc điện thoại một đến hai lần khi di chuyển. Thiết bị hỗ trợ sạc lại thông qua cổng USB-C với công suất đầu vào tối đa 20W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy pin so với các mẫu pin dự phòng phổ thông.

Anker Zolo Power Bank hiện có bốn tùy chọn màu sắc cơ bản

Về kích thước, Zolo Power Bank có số đo 109,9 x 65,5 x 25,0 mm, trọng lượng khoảng 221 g. Thiết kế này được đánh giá là tương đối gọn so với các pin dự phòng cùng dung lượng và công suất. Sản phẩm hiện có bốn tùy chọn màu sắc gồm hồng, trắng, xanh và đen, hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau, đặc biệt là giới trẻ và người dùng yêu thích phụ kiện công nghệ mang tính cá nhân hóa.

Anker cũng trang bị cho sản phẩm này một màn hình hiển thị nhỏ ở mặt trước. Màn hình cho phép hiển thị dung lượng pin còn lại và trạng thái sạc theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chủ động hơn trong quá trình sử dụng, thay vì chỉ dựa vào các đèn LED báo pin truyền thống.

Tại thị trường Trung Quốc, Anker Zolo Power Bank (10K, 35W) được bán với giá 159 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 590.000 đồng. Mức giá này được xem là cạnh tranh trong phân khúc pin dự phòng 10.000mAh hỗ trợ sạc nhanh, nhất là khi sản phẩm tích hợp sẵn hai cáp USB-C và khả năng sạc bốn thiết bị cùng lúc.

Hiện Anker chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu pin dự phòng này ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, với xu hướng tối giản phụ kiện và nhu cầu sạc nhanh ngày càng phổ biến, Zolo Power Bank được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện tại nhiều thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á.