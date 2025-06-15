Trong lần ra mắt đầu tiên này, Eufy giới thiệu phẩm chủ lực Eufy X10 Pro Omni - robot hút bụi và lau nhà mạnh mẽ và linh hoạt nhất, cùng hai sản phẩm khác là Eufy Omni S1 Pro và Eufy Omni C20.

Eufy - thương hiệu robot hút bụi số 1 Anh Quốc chính thức có mặt tại Việt Nam

Với lực hút 8.000 Pa, Eufy X10 Pro Omni là một trong những robot hút bụi sở hữu lực hút mạnh mẽ, giúp dễ dàng làm sạch tóc, bụi mịn, lông thú, vụn bánh hay bột mịn chỉ sau một lần chạy. Ngay cả các loại vết bẩn thường gặp trong gia đình như bùn đất, cỏ khô, bã cà phê hay lông chó mèo đều không phải đối thủ với sức hút mạnh mẽ từ X10 Pro Omni.

Hệ thống giẻ lau hình ngũ giác có khả năng quay 360 độ

Máy còn được tích hợp công nghệ MopMaster™ 2.0, Eufy X10 Pro Omni giúp lau sàn hiệu quả với motor mạnh mẽ, bình chứa nước thông minh và giẻ lau luôn ẩm đều.

Hệ thống giẻ lau hình ngũ giác có khả năng quay 360°, kết hợp áp lực hướng xuống lên đến 1kg, cùng tốc độ quay lên đến 180 vòng/phút giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu trên sàn cứng.

Tính năng tự nâng giẻ lau giúp Eufy X10 Pro Omni nhận biết sự thay đổi bề mặt sàn và tự động nâng giẻ lau lên 12mm khi cần thiết, đảm bảo không làm ướt hoặc hỏng thảm

Tính năng tự nâng giẻ lau lên đến 12mm cùng khả năng nhận biết sự thay đổi bề mặt sàn, đặc biệt bề mặt thảm đảm bảo không làm ướt hoặc hỏng thảm. Đồng thời Eufy X10 Pro Omni còn có khả năng lau sát mép tường, làm sạch tối ưu cả những khu vực góc khuất trong nhà.

Thuật toán AI.See™ được huấn luyện và phát triển trong hơn 730 ngày kết hợp cùng bộ xử lý cao cấp và mắt thần, giúp X10 Pro Omni nhận diện vật cản thông minh

Sử dụng công nghệ dẫn đường thông minh tiên tiến và tạo lập bản đồ AI thông minh, AI.See™, X10 Pro Omni có thể nhận diện hơn 100 loại vật thể trong nhà, bao gồm đồ chơi, dây cáp, giày dép, và thậm chí là những “bất ngờ” từ chó cưng, dựa trên thuật toán tương tự công nghệ xe tự lái của ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra, đèn LED cảm biến hỗ trợ quét nhận diện chính xác ngay cả trong khu vực tối hoặc điều kiện ánh sáng yếu.

AI.See™, X10 Pro Omni có thể nhận diện hơn 100 loại vật thể trong nhà

Sau khi hoàn tất quy trình hút bụi và lau nhà, robot eufy X10 Pro Omni sẽ tự động quay về trạm Omni để tự xả rác và nước bẩn, đồng thời làm sạch giẻ lau và sấy khô bằng luồng khí nóng 45°C, giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và mùi khó chịu. Thiết bị cũng tự động tiếp nước sạch vào bình chứa tích hợp, sẵn sàng cho lần lau tiếp theo.

Chổi lăn hình chữ V độc quyền của Eufy X10 Pro Omni và được thiết kế với lông chổi mật độ cao, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng tóc và lông thú bị cuốn vào trong quá trình làm sạch. Tương tự như phiên bản X8 Pro, khi Eufy X10 Pro Omni quay về trạm, chổi lăn sẽ xoay theo cả hai chiều qua một lược chải tích hợp. Cơ chế này giúp gỡ rối tóc - lông trước khi hút vào hộp chứa bụi.

Ứng dụng Eufy Clean, người dùng dễ dàng khởi động hoặc dừng robot, lên lịch dọn dẹp, giới hạn các khu vực trong nhà và cập nhật tình trạng robot

Thông qua ứng dụng Eufy Clean, người dùng dễ dàng khởi động hoặc dừng robot, lên lịch dọn dẹp và giới hạn các khu vực trong nhà. Ứng dụng bao gồm các tính năng mới cho phép thiết lập các yêu cầu dọn dẹp, ví dụ như "lau sau bữa tối", để robot tự động làm sạch một khu vực nhất định vào thời điểm được hẹn trước. Ứng dụng Eufy Clean cũng cung cấp các cập nhật quan trọng về tình trạng robot và trạm Omni.

Eufy X10 Pro Omni được bán trên các nền tảng thương mại điện tử Shopee Mall, TikTok Shop, Lazada Mall và website chính thức https://www.eufy.com/vn, với giá niêm yết 19.990.000 đồng.

Trong đợt mở bán đầu tiên, khách hàng có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi 14.990.000 đồng, đi kèm quà tặng cân thông minh Eufy A1 trị giá 599.000 đồng.

Chương trình flash sale giới hạn trên Shopee, với 10 sản phẩm Eufy X10 Pro Omni được bán với giá chỉ 9.990.000 đồng, giảm 50% so với giá niêm yết.

Đặc biệt, chương trình flash sale giới hạn trên Shopee, với 10 sản phẩm Eufy X10 Pro Omni được bán với giá chỉ 9.990.000 đồng, giảm 50% so với giá niêm yết. Ngoài ra, khách hàng đăng ký hội viên sẽ được hưởng thêm ưu đãi kéo dài thời gian bảo hành thêm 12 tháng, nâng tổng thời gian bảo hành lên 24 tháng.

Song song với đó, Eufy cũng giới thiệu hai mẫu robot hút bụi và lau nhà mới: Eufy Omni S1 Pro, tập trung vào hiệu suất lau sàn cao cấp, và Eufy Omni C20, thiết kế nhỏ gọn với mức giá hợp lý, lý tưởng cho các căn hộ và không gian sống vừa và nhỏ. Bộ đôi sản phẩm sẽ chính thức bán ra từ hôm nay 15/6/2025.

