Robot hút bụi 'Nấm lùn' DEEBOT Mini chính thức ra mắt tại Việt Nam

'Nấm lùn' DEEBOT Mini là mẫu robot hút bụi lau nhà nhỏ gọn nhất vừa được Ecovacs giới thiệu ra thị trường, được tích hợp đầy đủ các công nghệ làm sạch cao cấp trong thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi không gian sống.

“Nấm lùn” DEEBOT Mini chính thức ra mắt tại Việt Nam

Robot hút bụi 'Nấm lùn': Nhỏ - Tài - Xinh

Với đường kính nhỏ gọn chỉ 28,6 cm, DEEBOT Mini dễ dàng luồn lách qua những không gian hẹp và làm sạch hiệu quả tại các khu vực khó tiếp cận. Được trang bị cảm biến khoảng cách cạnh tiên tiến, radar LDS và laser định vị phía trước, thiết bị thông minh vẽ nên lộ trình tối ưu để làm sạch toàn diện, đồng thời tránh vật cản một cách linh hoạt.

Với độ bao phủ làm sạch lên đến 89%, DEEBOT mini đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vị trí nào, kể cả trong những căn hộ có không gian hạn chế. So với các mẫu truyền thống, robot giảm thiểu điểm mù, nâng cao hiệu suất làm sạch và tối ưu diện tích tiếp cận trong từng căn phòng.

Trạm Mini OMNI có chiều cao chỉ 38,5 cm

Trạm Mini OMNI có chiều cao chỉ 38,5 cm, nhỏ nhất trong các dòng robot hút bụi lau sàn từ trước đến nay. Và được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất mạnh mẽ, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian sống hiện đại, đồng thời nâng tầm trải nghiệm làm sạch.

Đáng chú ý, dù sở hữu kích thước tối giản, trạm vẫn tích hợp hàng loạt tính năng cao cấp như sấy khô bằng khí nóng 45°C giúp giữ khăn lau và đế luôn khô ráo, không mùi và kháng khuẩn nhờ quạt hiệu suất cao; tự động xả rác thông minh giúp thu gom bụi dễ dàng; lau sàn chuyên sâu bảo đảm làm sạch toàn diện mà không phiền toái; tính năng tự làm sạch chỉ với một chạm đơn giản hóa việc bảo trì; và hệ thống kháng khuẩn toàn diện bảo vệ ngôi nhà bạn luôn sạch sẽ, an toàn (Dung dịch làm sạch giúp bảo vệ kháng khuẩn toàn diện được bán riêng). Đây không chỉ là thiết bị làm sạch, mà còn là giải pháp sống thông minh, tiện lợi và hiệu quả cho không gian hiện đại.

DEEBOT mini còn kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh làm sạch vượt trội và hoạt động êm ái, lý tưởng cho không gian sống yên tĩnh

Ngoài ra, DEEBOT mini còn kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh làm sạch vượt trội và hoạt động êm ái, lý tưởng cho không gian sống yên tĩnh. Với loạt tính năng giảm tiếng ồn như động cơ không chổi than, truyền động bánh vít, và kết cấu cách âm, máy vận hành ở mức 55dB, giúp người dùng thoải mái làm việc, nghỉ ngơi hay sinh hoạt cùng gia đình mà không bị gián đoạn. Thậm chí, ngay cả tính năng tự động xả rác của Trạm OMNI cũng chỉ có độ ồn 70dB, cũng đảm bảo giữ không gian yên tĩnh trong khi xử lý bụi một cách gọn nhẹ, không phiền toái.

Bình chứa nước đa sắc màu với các tông nổi bật như xanh dương, tím, cam, xanh lá, đỏ và đen

Một trong những điểm đáng chú ý nhất và cũng là điểm nhất thu hút người dùng nhất đó chính là bảng màu tươi sáng, cá tính, lấy cảm hứng từ hình dáng capsule thời thượng, trẻ trung. Bình chứa nước đa sắc màu với các tông nổi bật như xanh dương, tím, cam, xanh lá, đỏ và đen cho phép bạn tùy chọn phong cách, biến robot làm sạch trở thành một phần cá tính trong không gian sống.

Chưa kể, bình chứa trong suốt, tích hợp thông minh giúp dễ dàng kiểm tra mực nước mà không cần tháo lắp, đồng thời tối ưu trải nghiệm bảo trì.

Đi cùng với sắc màu đa dạng siêu cu te là thiết kế bo cong mượt mà theo đường cong G3

Đi cùng với sắc màu đa dạng siêu cu te là thiết kế bo cong mượt mà theo đường cong G3, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính, nhưng cũng không kém phần hiện đại, giúp tô điểm cho không gian sống và thể hiện phong cách của người dùng.

“Nấm lùn” DEEBOT Mini tích hợp công nghệ ZeroTangle 2.0 với cấu trúc chổi chữ V ba lớp thông minh, DEEBOT Mini giúp xử lý triệt để vấn đề tóc rối mà vẫn duy trì lực hút mạnh mẽ

Sạch - Mạnh - Bất khả chiến bại

Nhờ được tích hợp công nghệ ZeroTangle 2.0 với cấu trúc chổi chữ V ba lớp thông minh, DEEBOT Mini giúp xử lý triệt để vấn đề tóc rối mà vẫn duy trì lực hút mạnh mẽ. Hệ thống lau xoay OZMO Turbo 2.0 với hai đĩa lau áp suất cao và quy trình 5 bước làm sạch sâu, đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu.

Đi cùng với lực hút lên đến 9000Pa và động cơ hiệu suất cao, robot dễ dàng hút sạch bụi mịn, rác vụn và bụi bẩn bám sâu trên mọi loại bề mặt – kể cả thảm. Công nghệ TrueMapping 2.0 cho phép robot lập bản đồ 100m² chỉ trong 6 phút, tránh vật cản chính xác và vận hành an toàn với cảm biến chống rơi, chống va đập.

Với trọng lượng nhẹ và tay cầm công thái học, người dùng dễ dàng di chuyển robot giữa các tầng

Với trọng lượng nhẹ và tay cầm công thái học, người dùng dễ dàng di chuyển robot giữa các tầng, mang lại trải nghiệm làm sạch liền mạch, thông minh và rảnh tay mỗi ngày.

Việc điều khiển DEEBOT Mini cũng rất dễ dàng ngay trên điện thoại di động, có hỗ trợ widget thao tác một chạm cực tiện lợi. Qua ứng dụng ECOVACS HOME, người dùng dễ dàng điều chỉnh lực hút, lượng nước, hẹn giờ và chọn chế độ phù hợp từng bề mặt.

Với viên pin 3200mAh, robot làm sạch liên tục đến 150 phút và tự động sạc lại khi cần dọn dẹp tiếp vị trí cũ. Bánh xe lực kéo cao giúp vượt ngưỡng cửa, thảm hoặc gờ đến 17mm, mang lại trải nghiệm vệ sinh liền mạch, không cần can thiệp thủ công.