Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Hồng Nhung

Hồng Nhung

11:07 | 23/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây là một trong những sự kiện công nghệ quốc tế hiếm hoi được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới toàn cầu của ECOVACS, đồng thời mở ra sự kết hợp đặc biệt với Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - biểu tượng tiên phong trong nghệ thuật với vai trò Đại sứ thương hiệu đầu tiên của ECOVACS tại Việt Nam.
Thấu hiểu người dùng, Ecovacs ra mắt robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID Robot hút bụi 'Nấm lùn' DEEBOT Mini chính thức ra mắt tại Việt Nam Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam
ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp
ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp

Với chủ đề "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”, sự kiện đã chính thức mang đến 2 siêu phẩm mới nhất của ECOVACS, với những đột phá vượt ngoài mong đợi. Theo đó, DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni được sở hữu hiệu năng vượt trội cùng các tính năng thông minh như Công nghệ PowerBoost đột phá trên DEEBOT X11 OmniCyclone mang đến trải nghiệm làm sạch vượt trội với các đợt tái nạp năng lượng siêu nhanh, giúp thiết bị vận hành mượt mà, không ngừng nghỉ, với tổng diện tích làm sạch siêu lớn lên đến 500m2. Nhờ vào thuật toán tự tối ưu thông minh, robot có thể ưu tiên hoàn thành toàn bộ không gian một cách linh hoạt bằng cách tự động phân bổ nguồn pin. Trong mỗi chu kỳ giặt con lăn thông thường, PowerBoost sẽ giúp robot khôi phục 6% pin chỉ trong 3 phút, giảm thiểu thời gian chờ.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

DEEBOT X11 Pro Omni và DEEBOT X11 OmniCyclone

Hay với hệ thống OZMO ROLLER 2.0 kết hợp TruEdge mới, áp lực con lăn lên đến 3800Pa, OZMO ROLLER 2.0 trên bộ đôi DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni có khả năng làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên sàn hiệu quả hơn gấp 16 lần so với các hệ thống lau kép truyền thống. Hệ thống vòi phun bơm nước liên tục giữ cho khăn lau luôn sạch sẽ, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh suốt quá trình vận hành. Ở tốc độ quay 200 vòng/phút, con lăn được giặt tới 200 lần mỗi phút, mang lại bề mặt sàn sáng bóng không vệt bẩn, không để lại nước dơ. Nhờ công thức đậm đặc từ Double-Effect Clean Solutions và con lăn làm từ sợi nylon mật độ cao, DEEBOT có thể loại bỏ cả những vết bẩn cứng đầu nhất, nhưng vẫn nhẹ nhàng với bề mặt sàn.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Công nghệ mới đáng chú ý khác là Công nghệ hút tăng cường lưu lượng khí BLAST, giúp tái định nghĩa lại khả năng hút của DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni. Nhờ trang bị động cơ mô-men xoắn cao 100W kết hợp với cánh quạt lớn hơn 45% giúp tối ưu luồng khí và lực hút. Được hỗ trợ bởi pin EV-Grade có tuổi thọ gấp 2.4 lần pin thông thường, hệ thống BLAST đạt lưu lượng khí lên tới 18L/s và lực hút 19.500Pa. Kết quả mang lại khả năng làm sạch tăng vượt bậc với 140% hút bụi mịn, 262% loại bỏ tóc trên thảm, và 100% thu gom rác lớn trên mọi bề mặt từ sàn cứng đến thảm dày.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
ECOVACS tái định nghĩa lại khả năng hút của DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS cũng trang bị cho bộ đôi robot hút bụi này công nghệ nhận diện thông minh AI Stain Detection 2.0, cho phép DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại và mức độ vết bẩn. Đối với các vết bẩn nhẹ, robot sẽ làm sạch nhanh lần thứ hai. Với những vết bẩn cứng đầu, robot sẽ tự động kích hoạt Chế độ Lau Sâu (Deep Re-mop), thực hiện hai lượt lau chéo và xả nước mạnh hơn để loại bỏ vết bẩn triệt để và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo trên sàn nhà.

Một vấn đề của robot hút bụi đó là vấn để tóc rối cũng được giải quyết triệt để nhờ công nghệ ZeroTangle 3.0. Nhờ tích hợp hệ thống chổi kép tiên tiến, bao gồm chổi cạnh ARClean và con lăn dẫn hướng Cyclone, được thiết kế đặc biệt để hạn chế tối đa việc tóc quấn vào chổi. Thiết kế xoắn ốc cùng lông chổi cong thông minh giúp chổi cạnh hạn chế tóc quấn, đồng thời nâng cao hiệu quả làm sạch. Chổi chính với cấu trúc Triple-V kết hợp với lược chống rối sẽ tự động gỡ tóc trong suốt quá trình làm sạch, đảm bảo robot hoạt động hiệu quả và liền mạch. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng không gian sạch sẽ mà không phải lo lắng về việc dọn dẹp tóc rối trên DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Bên cạnh những cải tiến đáng giá trên robot để mang đến hiệu quả làm sạch vượt trội thì ECOVACS cũng tiên phong tích hợp công nghệ PureCyclone 2.0 Auto-Empty vào trạm OMNI của DEEBOT X11 OmniCyclone. Đây là công nghệ tách bụi lốc xoáy hai tầng mạnh mẽ, giúp duy trì lực hút ổn định trong suốt chu trình làm sạch. Với thiết kế trạm sạc không túi rác, DEEBOT X11 OmniCyclone không chỉ thân thiện hơn với môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Hộp bụi dung tích lớn 1.6L cho phép robot hoạt động lên đến 48 ngày mà không cần bảo trì, giúp người dùng tiết kiệm đến 25 túi rác trong vòng 5 năm, mang lại trải nghiệm làm sạch tiện lợi và bền vững.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

DEEBOT X11 Pro Omni là sự kết hợp giữa phong cách tối giản và vật liệu cao cấp, tạo nên một tổng thể liền mạch và tinh tế.

Trên bản DEEBOT X11 Pro Omni, trạm OMNI là sự kết hợp giữa phong cách tối giản và vật liệu cao cấp, tạo nên một tổng thể liền mạch và tinh tế. Từng chi tiết, đều được chế tác tỉ mỉ, giúp trạm định hình một vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Đồng thời bổ sung tính năng sấy khô bằng khí nóng 63°C. Trong chu trình sấy kéo dài khoảng 2 giờ, luồng gió nóng được tập trung chính xác vào bề mặt con lăn, kết hợp với chuyển động quay liên tục, đảm bảo con lăn được làm khô hoàn toàn và nhanh chóng, sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo.

Một trong những cải tiến mới rất đáng ghi nhận trong việc làm sạch con lăn, đó là ngâm con lăn trong nước nóng 75°C, từ đó hòa tan và đánh bay các vết bẩn cứng đầu một cách triệt để. Sau mỗi chu kỳ giặt, khay chứa xả nước bẩn theo một chiều duy nhất, hạn chế đọng cặn và đảm bảo vệ sinh lâu dài cho hệ thống.

Đặc biệt, DEEBOT X11 Series sử dụng bộ đôi nước lau nhà Double-Effect với hai công thức một loại thông thường và một loại mạnh hơn, cùng khả năng tự động chuyển đổi tùy theo tình trạng bẩn của sàn. Sau khi lau thường, trạm sạc sẽ tự động chuyển sang công thức mạnh hơn để giặt sâu con lăn, dễ dàng đánh bật các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ hay tương cà, đảm bảo sàn nhà luôn sạch bong.

Trợ lý AI Tự Tiến Hóa AGENT YIKO đã vượt xa các hệ thống điều hướng thông thường bằng cách phân tích sâu về không gian sống và thói quen của người dùng, YIKO có khả năng tự động lập bản đồ, nhận diện loại sàn và xây dựng kế hoạch làm sạch thông minh tương tự như tư duy con người.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Hệ thống leo dốc cơ khí 4 bánh TruePass giúp robot trên dòng DEEBOT X11 Series vượt qua hầu hết các ngưỡng, bậc cửa trong nhà dễ dàng

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
DEEBOT X11 OmniCyclone

Không chỉ phản ứng bị động, AGENT YIKO còn chủ động dự đoán nhu cầu làm sạch dựa trên thói quen, bố cục phòng, tần suất sử dụng và mật độ đồ vật. Từ đó, YIKO đưa ra chiến lược làm sạch 360°, liên tục điều chỉnh các cài đặt quan trọng như lực hút, lưu lượng nước và định tuyến làm sạch.

Kết quả là một hệ thống quản lý làm sạch hoàn toàn tự động, biết tư duy sâu. Từ khi thiết lập ban đầu đến quá trình vận hành hàng ngày, YIKO giúp robot DEEBOT phát huy tối đa khả năng mà không cần bạn phải can thiệp thủ công.

Cuối cùng là hệ thống leo dốc cơ khí 4 bánh TruePass giúp DEEBOT X11 Series giúp robot vượt qua hầu hết các ngưỡng, bậc cửa trong nhà. Khi gặp chướng ngại vật cao, robot sẽ lập tức kích hoạt hai bánh xe phụ trợ nâng đỡ, với răng bám cao su mềm, bám chặt mặt sàn, nâng khả năng vượt chướng ngại vật lên tới 2.4 cm cho ngưỡng đơn và 4cm cho 2 ngưỡng liên tiếp. Không như các hệ thống dựa vào camera, cơ chế này được kích hoạt ngay khi tiếp xúc, đảm bảo vận hành mượt mà, không lỗi, không bỏ sót, giúp robot vượt dốc đúng lúc và làm sạch không gián đoạn.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
Dựa trên mô hình học sâu VLM, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sử dụng mạng nơ-ron AI để thực hiện việc nhận diện và phân tích hình dạng vật thể một cách chính xác và nhanh chóng

Dựa trên mô hình học sâu VLM, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sử dụng mạng nơ-ron AI để thực hiện việc nhận diện và phân tích hình dạng vật thể một cách chính xác và nhanh chóng. Công nghệ này được tăng cường bởi cảm biến ánh sáng có cấu trúc phía trước, kết hợp với TruEdge 3D Edge Sensor, cho phép robot di chuyển sát các vật cản và làm sạch hiệu quả ở các khu vực mép.

Đặc biệt, khả năng lập lộ trình theo thời gian thực giúp bộ đôi robot ngay lập tức phát hiện và thích nghi với những thay đổi bất ngờ trong môi trường (như sự di chuyển của con người hoặc thú cưng), từ đó đảm bảo quá trình làm sạch luôn an toàn, chính xác và không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là Đại sứ thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam

Sự kiện quy tụ các đối tác chiến lược, KOL/KOC có tầm ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ cả trong và ngoài nước, cùng đại diện VIP từ nhiều thị trường quốc tế như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ,... khẳng định vị thế và tầm vóc quốc tế của ECOVACS, được dự đoán là sẽ tạo nên những kết nối giá trị và trở thành tâm điểm truyền thông mạnh mẽ.

Không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, sự kiện còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới toàn cầu của ECOVACS, đồng thời mở ra sự hợp tác đặc biệt với Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - biểu tượng tiên phong trong nghệ thuật - với vai trò Đại sứ thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự đồng hành giữa một thương hiệu tiên phong công nghệ và một nghệ sĩ luôn vươn đến chuẩn mực mới, mà còn là sự giao thoa của hai tinh thần chung: bứt phá giới hạn và biến mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống trở nên khác biệt và dẫn đầu, “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP cho biết: “Tùng luôn hướng tới sự tỉ mỉ, khác biệt và độc đáo. Đó là lý do tại sao Tùng chọn Ecovacs, đặc biệt là dòng robot hút bụi và lau nhà X11 Family. Với thông điệp “Extra in every way, Ahead in every play”, X11 thể hiện tinh thần tiên phong và dẫn đầu, giống như cách Tùng luôn cố gắng để đem tới những sự trải nghiệm mới mẻ dành đến cho khán giả.

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni
Giá bán của bộ đôi DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni tại thị trường Việt Nam
DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni được phân phối chính hãng độc quyền tại Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long với giá bán lẻ đề xuất:
  • DEEBOT X11 OmniCyclone: 26.000.000 đồng.
  • DEEBOT X11 Pro Omni: 24.990.000 đồng.
Thấu hiểu người dùng, Ecovacs ra mắt robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID Thấu hiểu người dùng, Ecovacs ra mắt robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID

Với tiêu chí “lắp là sạch, chọn tối ưu”, mẫu robot hút bụi 2 in 1 có tên gọi DEEBOT X5 HYBRID của thương hiệu ...
Robot hút bụi Robot hút bụi 'Nấm lùn' DEEBOT Mini chính thức ra mắt tại Việt Nam

Robot hút bụi 'Nấm lùn', tân binh mới nhất nhà Ecovacs mang tên DEEBOT mini không chỉ có thiết kế nhỏ gọn, thời trang mà ...
Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Theo đó, thương hiệu hàng đầu thế giới về robot dịch vụ, COVACS, sẽ chính thức có Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt ...
Robot hút bụi ECOVACS DEEBOT X11 robot hút bụi 2 in 1 Sơn Tùng M-TP đại sứ thương hiệu robot lau nhà thông minh công nghệ PowerBoost OZMO ROLLER 2.0 lực hút 19500Pa AI nhận diện vết bẩn robot tự động công nghệ ZeroTangle trạm sạc OMNI robot hút bụi cao cấp làm sạch thông minh AIVI 3D trợ lý AI YIKO robot leo dốc TruePass DEEBOT X5 HYBRID DEEBOT Mini robot hút bụi Việt Nam

Bài liên quan

Robot hình người Helix đạt tốc độ xử lý gói hàng gần bằng con người

Robot hình người Helix đạt tốc độ xử lý gói hàng gần bằng con người

Robot hút bụi

Robot hút bụi 'Nấm lùn' DEEBOT Mini chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thấu hiểu người dùng, Ecovacs ra mắt robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID

Thấu hiểu người dùng, Ecovacs ra mắt robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID

Có thể bạn quan tâm

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Theo đó, thương hiệu hàng đầu thế giới về robot dịch vụ, COVACS, sẽ chính thức có Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam, đại diện cho ngành hàng robot hút bụi thông minh.
Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Mảng sản phẩm gia dụng thông minh sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam từ hôm nay, 13/9, ghi dấu bước phát triển trong hành trình mang đến giải pháp sống “trong lành từng khoảnh khắc” cho người tiêu dùng.
TCL Care Aura DD Inverter: chiếc máy giặt sấy 2 in 1 mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay

TCL Care Aura DD Inverter: chiếc máy giặt sấy 2 in 1 mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay

Điện tử tiêu dùng
Với thời gian giặt sấy chỉ trong 1 giờ, cùng rất nhiều trang bị công nghệ mới vượt trội và một mức giá vô cùng hợp lý, TCL Care Aura DD Inverter chính là chiếc máy giặt sấy mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay.
Samsung mang đến nhiều cải tiến thú vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại Hội Nghị World Sleep 2025

Samsung mang đến nhiều cải tiến thú vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại Hội Nghị World Sleep 2025

Điện tử tiêu dùng
Tại đây, Samsung đã giới thiệu các giải pháp như khắc phục tình trạng thiếu ngủ, nâng cao sức khỏe toàn diện… để thêm một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ của Samsung.
TCL mang gì đến IFA 2025?

TCL mang gì đến IFA 2025?

Gia dụng
Không chỉ có màn trình diễn đột phá từ màn hình nghe nhìn, thiết bị gia dụng AI, di động kết nối, đến ra mắt toàn cầu TCL NXTHOMETM và các sáng kiến bền vững, TCL thêm một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong nâng tầm cuộc sống bằng công nghệ và thiết kế đẳng cấp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16933 17203 17783
CAD 18514 18791 19405
CHF 32612 32996 33643
CNY 0 3470 3830
EUR 30457 30732 31756
GBP 34801 35194 36119
HKD 0 3266 3468
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15127 15709
SGD 19999 20282 20797
THB 740 804 857
USD (1,2) 26152 0 0
USD (5,10,20) 26194 0 0
USD (50,100) 26222 26257 26445
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,235 26,235 26,445
USD(1-2-5) 25,186 - -
USD(10-20) 25,186 - -
EUR 30,816 30,841 31,900
JPY 176.01 176.33 182.73
GBP 35,342 35,438 36,129
AUD 17,173 17,235 17,621
CAD 18,813 18,873 19,301
CHF 33,047 33,150 33,786
SGD 20,239 20,302 20,860
CNY - 3,675 3,754
HKD 3,347 3,357 3,439
KRW 17.55 18.3 19.64
THB 791.37 801.14 852.4
NZD 15,166 15,307 15,659
SEK - 2,787 2,866
DKK - 4,118 4,236
NOK - 2,632 2,707
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,896.88 - 6,613.08
TWD 789.61 - 949.71
SAR - 6,944.87 7,266.89
KWD - 84,626 89,452
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,270 26,275 26,445
EUR 30,599 30,722 31,788
GBP 35,092 35,233 36,148
HKD 3,335 3,348 3,448
CHF 32,786 32,918 33,785
JPY 174.95 175.65 182.65
AUD 17,085 17,154 17,660
SGD 20,236 20,317 20,820
THB 806 809 844
CAD 18,761 18,836 19,314
NZD 15,220 15,690
KRW 18.19 19.90
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17124 17224 17786
CAD 18695 18795 19346
CHF 32864 32894 33781
CNY 0 3673.8 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30740 30840 31613
GBP 35099 35149 36263
HKD 0 3390 0
JPY 174.67 175.67 182.23
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.9 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15232 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20157 20287 21009
THB 0 770.2 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13510000
XBJ 11000000 11000000 13510000
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,245 26,295 26,445
USD20 26,245 26,295 26,445
USD1 26,245 26,295 26,445
AUD 17,158 17,258 18,371
EUR 30,777 30,777 32,089
CAD 18,642 18,742 20,049
SGD 20,229 20,379 20,843
JPY 175.07 176.57 181.14
GBP 35,184 35,334 36,105
XAU 13,278,000 0 13,482,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 805 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,310 ▼119690K 13,510 ▼121490K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,880 ▼120120K 13,180 ▼121820K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,590 ▼120410K 12,990 ▼122010K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,540 ▲390K 12,940 ▲590K
Nguyên liệu 99.99 12,030 ▼70K 12,230 ▼70K
Nguyên liệu 99.9 11,980 ▲11980K 12,180 ▲12180K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,800 131,800
Hà Nội - PNJ 128,800 131,800
Đà Nẵng - PNJ 128,800 131,800
Miền Tây - PNJ 128,800 131,800
Tây Nguyên - PNJ 128,800 131,800
Đông Nam Bộ - PNJ 128,800 131,800
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,520 13,120
Trang sức 99.9 12,510 13,110
NL 99.99 12,000 ▼35K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,000 ▼35K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,880 13,180
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,880 13,180
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,880 13,180
Miếng SJC Thái Bình 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Miếng SJC Hà Nội 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,331 ▲1198K 13,512 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,331 ▲1198K 13,513 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,288 1,315
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,288 1,316
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126 129
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,723 127,723
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,941 9,691
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,379 87,879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,348 78,848
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,865 75,365
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,448 53,948
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,328 ▲1195K 1,348 ▲1213K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

Việt Nam lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng

Việt Nam lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Bỏ học thành tỷ phú nhưng vẫn khuyên nên vào đại học

Bỏ học thành tỷ phú nhưng vẫn khuyên nên vào đại học

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mở ra kỷ nguyên thiết kế ứng dụng AI mới với dữ liệu thông minh

Mở ra kỷ nguyên thiết kế ứng dụng AI mới với dữ liệu thông minh

Facebook cập nhật trợ lý AI cho tính năng hẹn hò Facebook Dating

Facebook cập nhật trợ lý AI cho tính năng hẹn hò Facebook Dating

Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn

Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn 'chảy máu'

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn

Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn

Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025