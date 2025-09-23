ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp

Với chủ đề "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”, sự kiện đã chính thức mang đến 2 siêu phẩm mới nhất của ECOVACS, với những đột phá vượt ngoài mong đợi. Theo đó, DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni được sở hữu hiệu năng vượt trội cùng các tính năng thông minh như Công nghệ PowerBoost đột phá trên DEEBOT X11 OmniCyclone mang đến trải nghiệm làm sạch vượt trội với các đợt tái nạp năng lượng siêu nhanh, giúp thiết bị vận hành mượt mà, không ngừng nghỉ, với tổng diện tích làm sạch siêu lớn lên đến 500m2. Nhờ vào thuật toán tự tối ưu thông minh, robot có thể ưu tiên hoàn thành toàn bộ không gian một cách linh hoạt bằng cách tự động phân bổ nguồn pin. Trong mỗi chu kỳ giặt con lăn thông thường, PowerBoost sẽ giúp robot khôi phục 6% pin chỉ trong 3 phút, giảm thiểu thời gian chờ.

DEEBOT X11 Pro Omni và DEEBOT X11 OmniCyclone

Hay với hệ thống OZMO ROLLER 2.0 kết hợp TruEdge mới, áp lực con lăn lên đến 3800Pa, OZMO ROLLER 2.0 trên bộ đôi DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni có khả năng làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên sàn hiệu quả hơn gấp 16 lần so với các hệ thống lau kép truyền thống. Hệ thống vòi phun bơm nước liên tục giữ cho khăn lau luôn sạch sẽ, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh suốt quá trình vận hành. Ở tốc độ quay 200 vòng/phút, con lăn được giặt tới 200 lần mỗi phút, mang lại bề mặt sàn sáng bóng không vệt bẩn, không để lại nước dơ. Nhờ công thức đậm đặc từ Double-Effect Clean Solutions và con lăn làm từ sợi nylon mật độ cao, DEEBOT có thể loại bỏ cả những vết bẩn cứng đầu nhất, nhưng vẫn nhẹ nhàng với bề mặt sàn.

Công nghệ mới đáng chú ý khác là Công nghệ hút tăng cường lưu lượng khí BLAST, giúp tái định nghĩa lại khả năng hút của DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni. Nhờ trang bị động cơ mô-men xoắn cao 100W kết hợp với cánh quạt lớn hơn 45% giúp tối ưu luồng khí và lực hút. Được hỗ trợ bởi pin EV-Grade có tuổi thọ gấp 2.4 lần pin thông thường, hệ thống BLAST đạt lưu lượng khí lên tới 18L/s và lực hút 19.500Pa. Kết quả mang lại khả năng làm sạch tăng vượt bậc với 140% hút bụi mịn, 262% loại bỏ tóc trên thảm, và 100% thu gom rác lớn trên mọi bề mặt từ sàn cứng đến thảm dày.

ECOVACS tái định nghĩa lại khả năng hút của DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS cũng trang bị cho bộ đôi robot hút bụi này công nghệ nhận diện thông minh AI Stain Detection 2.0, cho phép DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại và mức độ vết bẩn. Đối với các vết bẩn nhẹ, robot sẽ làm sạch nhanh lần thứ hai. Với những vết bẩn cứng đầu, robot sẽ tự động kích hoạt Chế độ Lau Sâu (Deep Re-mop), thực hiện hai lượt lau chéo và xả nước mạnh hơn để loại bỏ vết bẩn triệt để và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo trên sàn nhà.

Một vấn đề của robot hút bụi đó là vấn để tóc rối cũng được giải quyết triệt để nhờ công nghệ ZeroTangle 3.0. Nhờ tích hợp hệ thống chổi kép tiên tiến, bao gồm chổi cạnh ARClean và con lăn dẫn hướng Cyclone, được thiết kế đặc biệt để hạn chế tối đa việc tóc quấn vào chổi. Thiết kế xoắn ốc cùng lông chổi cong thông minh giúp chổi cạnh hạn chế tóc quấn, đồng thời nâng cao hiệu quả làm sạch. Chổi chính với cấu trúc Triple-V kết hợp với lược chống rối sẽ tự động gỡ tóc trong suốt quá trình làm sạch, đảm bảo robot hoạt động hiệu quả và liền mạch. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng không gian sạch sẽ mà không phải lo lắng về việc dọn dẹp tóc rối trên DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni.

Bên cạnh những cải tiến đáng giá trên robot để mang đến hiệu quả làm sạch vượt trội thì ECOVACS cũng tiên phong tích hợp công nghệ PureCyclone 2.0 Auto-Empty vào trạm OMNI của DEEBOT X11 OmniCyclone. Đây là công nghệ tách bụi lốc xoáy hai tầng mạnh mẽ, giúp duy trì lực hút ổn định trong suốt chu trình làm sạch. Với thiết kế trạm sạc không túi rác, DEEBOT X11 OmniCyclone không chỉ thân thiện hơn với môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Hộp bụi dung tích lớn 1.6L cho phép robot hoạt động lên đến 48 ngày mà không cần bảo trì, giúp người dùng tiết kiệm đến 25 túi rác trong vòng 5 năm, mang lại trải nghiệm làm sạch tiện lợi và bền vững.

DEEBOT X11 Pro Omni là sự kết hợp giữa phong cách tối giản và vật liệu cao cấp, tạo nên một tổng thể liền mạch và tinh tế.

Trên bản DEEBOT X11 Pro Omni, trạm OMNI là sự kết hợp giữa phong cách tối giản và vật liệu cao cấp, tạo nên một tổng thể liền mạch và tinh tế. Từng chi tiết, đều được chế tác tỉ mỉ, giúp trạm định hình một vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Đồng thời bổ sung tính năng sấy khô bằng khí nóng 63°C. Trong chu trình sấy kéo dài khoảng 2 giờ, luồng gió nóng được tập trung chính xác vào bề mặt con lăn, kết hợp với chuyển động quay liên tục, đảm bảo con lăn được làm khô hoàn toàn và nhanh chóng, sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo.

Một trong những cải tiến mới rất đáng ghi nhận trong việc làm sạch con lăn, đó là ngâm con lăn trong nước nóng 75°C, từ đó hòa tan và đánh bay các vết bẩn cứng đầu một cách triệt để. Sau mỗi chu kỳ giặt, khay chứa xả nước bẩn theo một chiều duy nhất, hạn chế đọng cặn và đảm bảo vệ sinh lâu dài cho hệ thống.

Đặc biệt, DEEBOT X11 Series sử dụng bộ đôi nước lau nhà Double-Effect với hai công thức một loại thông thường và một loại mạnh hơn, cùng khả năng tự động chuyển đổi tùy theo tình trạng bẩn của sàn. Sau khi lau thường, trạm sạc sẽ tự động chuyển sang công thức mạnh hơn để giặt sâu con lăn, dễ dàng đánh bật các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ hay tương cà, đảm bảo sàn nhà luôn sạch bong.

Trợ lý AI Tự Tiến Hóa AGENT YIKO đã vượt xa các hệ thống điều hướng thông thường bằng cách phân tích sâu về không gian sống và thói quen của người dùng, YIKO có khả năng tự động lập bản đồ, nhận diện loại sàn và xây dựng kế hoạch làm sạch thông minh tương tự như tư duy con người.

Hệ thống leo dốc cơ khí 4 bánh TruePass giúp robot trên dòng DEEBOT X11 Series vượt qua hầu hết các ngưỡng, bậc cửa trong nhà dễ dàng

DEEBOT X11 OmniCyclone

Không chỉ phản ứng bị động, AGENT YIKO còn chủ động dự đoán nhu cầu làm sạch dựa trên thói quen, bố cục phòng, tần suất sử dụng và mật độ đồ vật. Từ đó, YIKO đưa ra chiến lược làm sạch 360°, liên tục điều chỉnh các cài đặt quan trọng như lực hút, lưu lượng nước và định tuyến làm sạch.

Kết quả là một hệ thống quản lý làm sạch hoàn toàn tự động, biết tư duy sâu. Từ khi thiết lập ban đầu đến quá trình vận hành hàng ngày, YIKO giúp robot DEEBOT phát huy tối đa khả năng mà không cần bạn phải can thiệp thủ công.

Cuối cùng là hệ thống leo dốc cơ khí 4 bánh TruePass giúp DEEBOT X11 Series giúp robot vượt qua hầu hết các ngưỡng, bậc cửa trong nhà. Khi gặp chướng ngại vật cao, robot sẽ lập tức kích hoạt hai bánh xe phụ trợ nâng đỡ, với răng bám cao su mềm, bám chặt mặt sàn, nâng khả năng vượt chướng ngại vật lên tới 2.4 cm cho ngưỡng đơn và 4cm cho 2 ngưỡng liên tiếp. Không như các hệ thống dựa vào camera, cơ chế này được kích hoạt ngay khi tiếp xúc, đảm bảo vận hành mượt mà, không lỗi, không bỏ sót, giúp robot vượt dốc đúng lúc và làm sạch không gián đoạn.

Dựa trên mô hình học sâu VLM, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sử dụng mạng nơ-ron AI để thực hiện việc nhận diện và phân tích hình dạng vật thể một cách chính xác và nhanh chóng

Dựa trên mô hình học sâu VLM, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sử dụng mạng nơ-ron AI để thực hiện việc nhận diện và phân tích hình dạng vật thể một cách chính xác và nhanh chóng. Công nghệ này được tăng cường bởi cảm biến ánh sáng có cấu trúc phía trước, kết hợp với TruEdge 3D Edge Sensor, cho phép robot di chuyển sát các vật cản và làm sạch hiệu quả ở các khu vực mép.

Đặc biệt, khả năng lập lộ trình theo thời gian thực giúp bộ đôi robot ngay lập tức phát hiện và thích nghi với những thay đổi bất ngờ trong môi trường (như sự di chuyển của con người hoặc thú cưng), từ đó đảm bảo quá trình làm sạch luôn an toàn, chính xác và không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là Đại sứ thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam

Sự kiện quy tụ các đối tác chiến lược, KOL/KOC có tầm ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ cả trong và ngoài nước, cùng đại diện VIP từ nhiều thị trường quốc tế như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ,... khẳng định vị thế và tầm vóc quốc tế của ECOVACS, được dự đoán là sẽ tạo nên những kết nối giá trị và trở thành tâm điểm truyền thông mạnh mẽ.

Không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, sự kiện còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới toàn cầu của ECOVACS, đồng thời mở ra sự hợp tác đặc biệt với Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - biểu tượng tiên phong trong nghệ thuật - với vai trò Đại sứ thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự đồng hành giữa một thương hiệu tiên phong công nghệ và một nghệ sĩ luôn vươn đến chuẩn mực mới, mà còn là sự giao thoa của hai tinh thần chung: bứt phá giới hạn và biến mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống trở nên khác biệt và dẫn đầu, “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP cho biết: “Tùng luôn hướng tới sự tỉ mỉ, khác biệt và độc đáo. Đó là lý do tại sao Tùng chọn Ecovacs, đặc biệt là dòng robot hút bụi và lau nhà X11 Family. Với thông điệp “Extra in every way, Ahead in every play”, X11 thể hiện tinh thần tiên phong và dẫn đầu, giống như cách Tùng luôn cố gắng để đem tới những sự trải nghiệm mới mẻ dành đến cho khán giả.”

Giá bán của bộ đôi DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni tại thị trường Việt Nam