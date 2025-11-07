HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tổ chức HPT D-DAY 2025 - sự kiện công nghệ thường niên quy mô lớn nhất của HPT quy tụ hơn 400 đại biểu. Đặc biệt là sự quan tâm và đồng hành của rất nhiều đối tác công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước như Microsoft, VNPT, IBM, AIWin, CrowdStrike, Fortinet, HiTrust, HPE, Opentext, Softline, TechData, knowbe4-Mi2, M.Tech, Vcyber, ADG, CADTECH, Check Point, Exclusive Networks, Misoft, Vietnet, Yubico – DTAsia, KST, Solutions và đối tác đồng hành truyền thông HCA (Hội Tin học TPHCM).

Chương trình còn có sự đồng hành của các diễn giả khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank, Ngân hàng Quân đội (MB) và Finviet, đã mang đến những chia sẻ sâu sắc và thông tin hữu ích, góp phần tạo nên thành công và dấu ấn chuyên môn cho hội thảo.

Nội dung thực tiễn và chuyên sâu

Với chủ đề “A²”, HPT D-DAY 2025 mang đến không gian kết nối cởi mở, gần gũi, tương tác cao, tập trung vào xu hướng ứng dụng AI sâu rộng trong sản xuất, kinh doanh và vận hành doanh nghiệp để kiến tạo tăng trưởng vượt bậc, đồng thời đảm bảo an toàn, bền vững. HPT D-DAY 2025 không chỉ đơn thuần là hội thảo công nghệ mà còn là diễn đàn kết nối các lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ, nhất là AI vào thực tiễn hoạt động.

HPT D-DAY 2025 quy tụ hơn 400 đại biểu và sự đồng hành của rất nhiều đối tác công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Chủ đề “A²” được HPT diễn giải qua nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, trong đó nổi trội là 8 thành tố - tám hướng tiếp cận phản ánh những trụ cột chiến lược trong hành trình khai thác sức mạnh AI của doanh nghiệp: Always Adaptive (luôn thích nghi với xu hướng công nghệ mới); AI + Agent (đồng hành cùng các tác nhân thông minh); Applying AI (ứng dụng AI vào vận hành thực tiễn); Acceleration × Advantage (tăng tốc để tạo lợi thế cạnh tranh); Automation × Augmentation (tự động hóa kết hợp nâng cao năng lực con người); Autonomous AI - AI (có khả năng tự vận hành, học hỏi và đưa ra hành động); Agentic AI – AI (có khả năng hiểu mục tiêu, lập kế hoạch, phối hợp nhiều tác vụ); AI × Analytics (phân tích thông minh dựa trên AI).

Thông qua 8 thành tố này, HPT D-DAY 2025 hướng đến việc giúp doanh nghiệp hình dung rõ lộ trình ứng dụng AI từ nhận thức đến hành động, từ chiến lược đến vận hành. Sự kiện là diễn đàn thực tiễn, nơi lãnh đạo và chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp, xác định yếu tố cốt lõi để AI trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Chương trình “HPT D-Day 2025” bao gồm Phiên toàn thể chia sẻ chung về chủ đề “A² trong kỷ nguyên AI - Kỳ vọng và thực tiễn” chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn và giải pháp thực tiễn trong hành trình ứng dụng AI, chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Sau đó là 2 phiên chuyên đề với nội dung chuyên sâu gồm: Chuyên đề 1 “A² - Từ nền tảng đến thực tế” tập trung vào yếu tố cốt lõi để triển khai AI, dữ liệu và lộ trình chuyển hóa công nghệ thành giá trị cụ thể; Chuyên đề 2 “A² - Hạ tầng và an toàn” chú trọng vào phương pháp đánh giá rủi ro và bảo mật toàn diện khi tích hợp AI vào hoạt động của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng có khu vực triển lãm công nghệ, trưng bày các sản phẩm và giải pháp công nghệ đến từ HPT cùng các đối tác là những doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.

Bức tranh toàn cảnh về hành trình chuyển mình cùng trí tuệ nhân tạo

Một trong những dấu ấn của HPT D-DAY 2025 là khảo sát “Thực trạng ứng dụng AI trong tổ chức”, đây được coi là bức tranh toàn cảnh về hành trình chuyển mình của tổ chức, doanh nghiệp cùng AI. Với mong muốn mang đến cái nhìn thực tế và toàn diện hơn, HPT đã phối hợp cùng Hội Tin học TPHCM (HCA) triển khai chương trình khảo sát “Thực trạng ứng dụng AI trong tổ chức” trên quy mô rộng đến các tổ chức và doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Khảo sát được thực hiện dựa trên bốn trụ cột chính định hình việc ứng dụng AI: Chiến lược & Lãnh đạo; Dữ liệu & Hạ tầng; Con người & Văn hóa; Quản trị và Đạo đức.

Các đại biểu tham dự sự kiện HPT D-DAY 2025.

Ông Đinh Hà Duy Linh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HPT cho biết: “Kết quả khảo sát mang đến một bức tranh đa chiều về thực trạng ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Điểm sáng là phần lớn lãnh đạo đều nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng và hiệu quả của AI. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở yếu tố con người, mức độ sẵn sàng của dữ liệu, và sự thiếu hụt chiến lược cụ thể để hiện thực hóa việc ứng dụng AI”.

Khảo sát của HPT cũng nêu ra nhiều phát hiện đáng chú ý về thực trạng ứng dụng AI/ML trong doanh nghiệp Việt Nam như: Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò then chốt của đào tạo nội bộ, xem đây là giải pháp cốt lõi để vượt qua thách thức về năng lực nhân sự trong kỷ nguyên AI.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh sự nhất quán với nhận định “Rộng một dặm, sâu một inch” – mô tả đúng thực tế ứng dụng AI/ML tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng phát triển những ứng dụng lõi, hướng đến tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng thực chất cho khách hàng.

Một tín hiệu tích cực là lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng chủ động trong việc xác định vị thế và hướng đi riêng, biết rõ ứng dụng nào phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức.

Cuối cùng, dữ liệu tiếp tục được khẳng định là nền tảng của AI/ML. Các quy định liên quan đến thu thập, kết nối, bảo mật và sử dụng dữ liệu cá nhân đã bắt đầu được quan tâm đúng mức. Khảo sát cũng cho thấy, việc xây dựng và ban hành chính sách dữ liệu toàn diện sẽ là ưu tiên trọng tâm mà doanh nghiệp cần tập trung trong giai đoạn tới.