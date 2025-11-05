Hà Nội: Tăng cường chuyển đổi số và tổ chức dạy học bằng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tọa đàm là hoạt động nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" của Chính phủ; cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về Phong trào “Bình dân học vụ số” và đặc biệt là yêu cầu tổ chức dạy và học bằng tiếng nước ngoài theo Nghị định số 222/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình đã thu hút sự tham dự của các chuyên gia, đơn vị đồng hành, các nhà giáo của cho 30 cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Lê Nguyễn

Hà Nội hiện có có 68 trường cao đẳng, 85 trường trung cấp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Hơn 70% số trường cao đẳng, trung cấp đã triển khai nền tảng quản lý học tập, hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến; đồng thời số hóa hồ sơ, học liệu, giáo án điện tử. Một số đơn vị đã tiên phong trong ứng dụng công nghệ và AI vào giảng dạy như: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic... Nhiều giáo viên bước đầu sử dụng công cụ AI trong thiết kế bài giảng, kiểm tra đánh giá và ứng dụng nền tảng học tập trực tuyến để mở rộng không gian học tập cho người học.

Dù vậy, thực tế cho thấy vẫn còn những tồn tại, khó khăn trong hoạt động chuyển đổi số ở các cơ sở đào tạo. Đó là hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền mạng không đồng đều, chưa đảm bảo việc vận hành hệ thống học tập trực tuyến quy mô lớn. Kinh phí đầu tư chuyển đổi số còn hạn chế, trong khi chi phí cho phần mềm, bản quyền, bảo mật và duy trì nền tảng rất lớn. Cùng với đó là việc thiếu cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành, dẫn tới khó khăn trong chia sẻ học liệu, kết nối quản lý và gắn kết với nhu cầu lao động…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, việc phổ cập tri thức số cho toàn dân giữ vai trò quan trọng trong thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào “Bình dân học vụ số” đang được phát động và lan tỏa rộng khắp. Điều này đặt ra yêu cầu ngành Giáo dục Thủ đô phải đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện “phương thức giáo dục đào tạo số”.

Tọa đàm “Xây dựng giải pháp chuyển đổi số trong nhà trường và tổ chức dạy - học bằng tiếng nước ngoài tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên”. Ảnh: Lê Nguyễn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, ngành Giáo dục Thủ đô phải tiến hành chuyển đổi số toàn diện. Theo đó, chuyển từ học liệu truyền thống sang học liệu số có tính mở, liên kết đa ngành. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình đào tạo số, cho phép cá nhân hóa việc học. “Với vị thế của giáo dục Thủ đô, các nội dung này cần được đẩy mạnh hơn nữa tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” - ông Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Trao đổi tại buổi Tọa đạm, các đại biểu đã cùng phân tích các vấn đề còn bất cập trong quản trị dữ liệu, vận hành hệ thống, phát triển học liệu số tại các đơn vị. Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về những mô hình và giải pháp cụ thể, khả thi để xây dựng quy trình đào tạo số cũng như tổ chức dạy học bằng tiếng nước ngoài hiệu quả. Đặc biệt là việc ứng dụng AI và công nghệ số trong thiết kế bài giảng, đánh giá chất lượng học tâp…; xác định cơ chế kết nối liên thông, xây dựng các hình mẫu.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, các đại biểu thống nhất việc kiến nghị UBND TP. Hà hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Từ đó tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục xây dựng nền tảng số, kho học liệu số dùng chung; nghiên cứu phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Các doanh nghiệp công nghệ tham gia tọa đàm cũng khẳng định việc đồng hành, trách nhiệm với ngành giáo dục Thủ đô trong hoạt động chuyển đổi số.