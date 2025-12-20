Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Kiến nghị giao Bộ KH&CN xây hạ tầng AI quốc gia

Đào Công

Đào Công

14:39 | 20/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
PGS. TS Trần Minh Tuấn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đề án xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia với kinh phí 7.500 tỷ đồng, thí điểm từ 2026-2027 và chính thức từ 2028-2035.

Tại Hội nghị quốc gia lần thứ 28 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025) diễn ra ngày 20/12/2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trình bày Đề án xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Kiến nghị giao Bộ KH&CN xây hạ tầng AI quốc gia
PGS. TS Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại Hội nghị.

Đề án đưa ra kiến nghị giao Bộ KH&CN chủ trì triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026-2027, xây dựng Trung tâm Dữ liệu mở cho AI và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Hiện trạng hạ tầng AI tại Việt Nam

Phân tích hiện trạng hạ tầng AI tại Việt Nam, PGS. TS Trần Minh Tuấn chỉ ra hai hạ tầng lớn nhất hiện nay là VinAI đang sở hữu siêu máy tính AI với công suất khoảng 5 petaFLOPS thông qua 20 máy chủ DGX A100, đây là hệ thống mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay, cùng với FPT triển khai AI Factory gồm 127 node GPU NVIDIA H100 tại trung tâm dữ liệu chuẩn Tier-3. Tuy nhiên, tổng công suất hạ tầng AI của cả nước chỉ đạt khoảng 51 MW tính đến năm 2024, trong khi đã có tới 61,2% doanh nghiệp Việt Nam triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nguồn cung hạ tầng và nhu cầu ứng dụng

Kiến nghị giao Bộ KH&CN xây hạ tầng AI quốc gia
Nhà máy AI của FPT đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển AI trên toàn cầu. Ảnh: FPT

Dù 61,2% doanh nghiệp Việt Nam đã hoặc đang triển khai các giải pháp AI, chỉ 22% trong số đó thực sự sẵn sàng khai thác toàn diện tiềm năng của công nghệ này, bộc lộ khoảng cách xa giữa việc "có AI" và "dùng thành thạo AI".

Hai vấn đề lớn nhất cản trở doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận AI là chi phí triển khai cao với 46,7% doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên sâu về AI với 43,7%. Hai vấn đề đều xuất phát từ ba thách thức cấp quốc gia mà PGS TS Trần Minh Tuấn chỉ rõ: thứ nhất là quy mô hạ tầng AI hiện tại quá nhỏ so với nhu cầu thực tế của nền kinh tế, thứ hai là thiếu nguồn điện công suất lớn và ổn định phục vụ các trung tâm dữ liệu, thứ ba là chưa có tiêu chuẩn và quy định cụ thể để định hướng phát triển hạ tầng AI.

PGS. TS Trần Minh Tuấn cảnh báo về bài toán kinh tế của chip AI qua các nghiên cứu gần đây từ Princeton, D.A. Davidson và Meta. Ngành công nghệ toàn cầu đã chi khoảng 400 tỷ USD vào chip AI và trung tâm dữ liệu năm 2025, nhưng khoản đầu tư khổng lồ này đang đối mặt với rủi ro lớn do tuổi thọ thực tế của chip AI chỉ đạt 2-3 năm theo nghiên cứu của Princeton, ngắn hơn nhiều so với 6 năm như các công ty công nghệ ước tính ban đầu. Nghiên cứu của D.A. Davidson cho thấy chip AI mất 85-90% giá trị thị trường chỉ trong vòng 3-4 năm, trong khi tỷ lệ hỏng hóc hàng năm lên tới 9% theo phân tích của Meta về mô hình Llama. Tốc độ lỗi thời càng nhanh hơn khi Nvidia chuẩn bị ra mắt chip Rubin vào năm 2026 với hiệu năng gấp 7,5 lần thế hệ Blackwell hiện tại. Thực tế giải thích tại sao đề án đề xuất kiến trúc mở và lai tích hợp CPU-GPU-FPGA thay vì đầu tư vào một loại chip duy nhất, giúp Việt Nam linh hoạt nâng cấp công nghệ theo từng giai đoạn và tránh nguy cơ lãng phí nguồn lực khi chip nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Thị trường AI Việt Nam đạt 1,6 tỷ USD năm 2030

Đề án cũng dự báo thị trường AI Việt Nam tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm từ 2024 đến 2030 với quy mô đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng này thúc đẩy các doanh nghiệp lớn đồng loạt mở rộng hạ tầng AI với quy mô trong khu vực. Viettel đang lên kế hoạch xây dựng 11 trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất 350 MW, FPT chuẩn bị mở rộng AI Factory ra toàn quốc, trong khi các tập đoàn đầu tư nước ngoài có kế hoạch đặt trung tâm Cloud khu vực tại Việt Nam để phục vụ thị trường Đông Nam Á.

PGS. TS Trần Minh Tuấn cũng nhấn mạnh sáu lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng AI cao nhất bao gồm tài chính ngân hàng, chính phủ và dịch vụ công, sản xuất và ô tô, y tế chăm sóc sức khỏe, viễn thông, cùng với bán lẻ. Đây là những ngành then chốt đang chạy đua chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra nhu cầu khổng lồ về sức mạnh tính toán và khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn mà chỉ hạ tầng AI hiện đại mới đáp ứng được.

Đề án kỳ vọng đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN về năng lực HPC đến năm 2035 thông qua việc đào tạo 1.000 chuyên gia chuyên sâu về HPC và AI, tạo nền tảng nhân lực cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo trong nước.

Về mặt kinh tế, đề án dự kiến mang lại hiệu quả kép cho nền kinh tế Việt Nam. Một mặt, việc chia sẻ tài nguyên tính toán thay vì đầu tư riêng lẻ sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu tiết kiệm trên 100 triệu USD mỗi năm về chi phí hạ tầng. Mặt khác, hạ tầng AI quốc gia sẽ thúc đẩy sự ra đời của hai công ty AI Unicorn với giá trị trên 1 tỷ USD cùng hơn 50 sản phẩm AI thương mại phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo ra đóng góp cho GDP quốc gia đạt 0,3% tương đương khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm từ các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Về mặt khoa học, đề án kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản của Việt Nam với khả năng mô phỏng khoa học, dự báo khí hậu, năng lượng và phát triển vật liệu mới tăng 300% so với hiện tại, giúp Việt Nam chủ động trong nghiên cứu và giảm phụ thuộc vào các trung tâm tính toán nước ngoài

Kiến nghị giao Bộ KH&CN chủ trì giai đoạn thí điểm

Đề án kiến nghị giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai giai đoạn thí điểm từ 2026 đến 2027, giai đoạn then chốt để kiểm chứng mô hình vận hành và hoàn thiện cơ chế quản lý trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

Kiến nghị giao Bộ KH&CN xây hạ tầng AI quốc gia

Song song với việc chủ trì thí điểm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đảm nhận trách nhiệm dài hạn trong việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho hạ tầng AI, bao gồm quy chuẩn kỹ thuật, phương pháp đánh giá và hệ thống chứng nhận chuyên môn AI. Đây là nền tảng pháp lý cần thiết để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hạ tầng AI quốc gia trong dài hạn.

Trong giai đoạn thí điểm, đề án tập trung vào ba nhiệm vụ cốt lõi nhằm xây dựng nền móng cho hệ thống HPC quốc gia. Nhiệm vụ thứ nhất là kết nối hạ tầng sẵn có từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, doanh nghiệp và các đơn vị có HPC thông qua thỏa thuận chia sẻ lợi ích, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có thay vì đầu tư mới từ đầu. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng Nền tảng Điều phối quốc gia (NAHPC) làm hạ tầng số lõi quản lý và phân bổ tài nguyên tính toán theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Nhiệm vụ thứ ba là triển khai chương trình Voucher HPC hỗ trợ viện trường, startup AI và nhóm nghiên cứu trọng điểm tiếp cận hạ tầng tính toán với chi phí ưu đãi, tạo động lực cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Về quy mô, giai đoạn thí điểm hướng tới năng lực tính toán đạt 25 PFLOPS đi kèm với chương trình đào tạo 100 kỹ sư chuyên sâu về HPC và AI, tạo đội ngũ nòng cốt cho các giai đoạn tiếp theo. Kết thúc hai năm thí điểm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về hiệu quả vận hành (mức độ sử dụng thực tế), hiệu quả kinh tế (chi phí so với lợi ích) và hiệu quả dịch vụ (mức độ hài lòng của người dùng) để hoàn thiện mô hình quản trị trước khi triển khai quy mô lớn trong giai đoạn 2028-2035.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thí điểm và rút ra các bài học kinh nghiệm, đề án đề xuất chỉ định một đơn vị có chức năng nhiệm vụ phù hợp để triển khai quy mô lớn từ 2028 đến 2035. Đơn vị được chỉ định cần đáp ứng ba tiêu chí cốt lõi: năng lực chuyên môn về công nghệ HPC để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả, kinh nghiệm quản lý hạ tầng công nghệ cao để tránh những rủi ro kỹ thuật thường gặp trong các dự án quy mô lớn, và khả năng điều phối nguồn lực từ nhiều bên liên quan bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và viện trường để đảm bảo tính liên thông của toàn hệ thống.

Giai đoạn hai từ 2028 đến 2030 đánh dấu bước chuyển mình từ thí điểm sang triển khai chính thức với việc xây dựng hai cụm HPC đầu tiên tại Hà Nội và một thành phố lớn ở miền Trung hoặc Nam (Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh). Tổng năng lực tính toán tăng gấp ba lần so với giai đoạn thí điểm lên trên 80 PFLOPS, đồng thời cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng với chỉ số PUE thấp hơn 1,35 nhờ áp dụng công nghệ làm mát tiên tiến và tối ưu hóa thiết kế trung tâm dữ liệu. Đề án hướng tới hai mục tiêu chiến lược: đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN về năng lực HPC, khẳng định vị thế trong khu vực, và xuất hiện trong nhóm 200 của bảng xếp hạng TOP500.org toàn cầu, chứng tỏ năng lực tính toán của Việt Nam đã đạt tầm quốc tế.

Giai đoạn ba từ 2031 đến 2035 hoàn thiện kiến trúc tam giác chiến lược với việc xây dựng cụm HPC thứ ba, tạo thành mạng lưới ba cụm phủ khắp cả nước từ Bắc đến Nam. Tổng năng lực hệ thống gần gấp đôi so với giai đoạn hai, đạt trên 150 PFLOPS với chỉ số PUE (chỉ số đo lường mức độ hiệu quả trong việc sử dụng điện năng tại trung tâm dữ liệu) được cải thiện xuống dưới 1,25, tiệm cận các tiêu chuẩn xanh quốc tế. Đề án đặt mục tiêu đào tạo 600 kỹ sư chuyên sâu về HPC và AI trong giai đoạn này, tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật cao đủ sức vận hành và phát triển hệ thống một cách tự chủ. Mốc quan trọng nhất của giai đoạn này là đạt mức tự chủ công nghệ trên 70% về ứng dụng, nghĩa là phần lớn các phần mềm và giải pháp AI được phát triển bởi đội ngũ trong nước thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm nước ngoài. Sự tự chủ này không chỉ giảm chi phí bản quyền và dịch vụ mà còn đảm bảo an ninh dữ liệu và độc lập về công nghệ, yếu tố then chốt để Việt Nam thực sự làm chủ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.

Về mặt dữ liệu, đề án đề xuất giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Trung tâm Dữ liệu mở cho AI đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, phục vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng AI với chính sách chia sẻ dữ liệu công khai cho cộng đồng theo các mức phí ưu đãi hoặc miễn phí tùy đối tượng.

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng ba tầng dữ liệu với mức độ phức tạp tăng dần. Tầng đầu tiên là bộ dữ liệu nền tảng LLM Tiếng Việt đa miền đa phong cách đạt 200-400 tỷ token trong giai đoạn hai (2028-2030). Tầng thứ hai là dữ liệu đa phương thức gồm hình ảnh, video và âm thanh thuần Việt trong giai đoạn ba (2031-2035). Tầng thứ ba là các bộ dữ liệu chuyên ngành cho sáu lĩnh vực ưu tiên gồm y tế, logistics, nông nghiệp, pháp luật, tài chính và giáo dục. Trung tâm cũng phát triển bộ benchmark chuẩn quốc gia và bộ thử nghiệm độc lập để đánh giá khách quan chất lượng các mô hình LLM Tiếng Việt.

Song song với việc xây dựng dữ liệu, đề án đề xuất giao Bộ Công an hai trách nhiệm chính về an ninh thông tin. Trách nhiệm thứ nhất là thẩm định và chấp thuận việc khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ đào tạo AI theo Luật Dữ liệu, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền riêng tư và an ninh quốc gia. Trách nhiệm thứ hai là chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống NAHPC, bao gồm đặt ra tiêu chuẩn bảo mật, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố an ninh mạng.

Các trung tâm dữ liệu phải đạt chuẩn Tier III+ về hạ tầng, chứng nhận ISO 27001 về quản lý an ninh thông tin và ISO 50001 về quản lý năng lượng.

Hội nghị quốc gia lần thứ 28 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025) được Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 20/12/2025 với chủ đề "Đột phá - Sáng tạo - Kết nối: Kiến tạo hệ sinh thái số". Hội nghị có ý nghĩa lớn trong hành trình gần nửa thế kỷ phát triển khoa học công nghệ Việt Nam, đóng vai trò là diễn đàn học thuật uy tín nhất về lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Hội nghị REV-ECIT 2025 thu hút 153 công trình nghiên cứu từ hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó 128 công trình đạt chuẩn xuất bản sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt. Tỷ lệ chấp nhận gần 85% cho thấy chất lượng nghiên cứu và sức hút học thuật cao của Hội nghị trong cộng đồng khoa học Việt Nam.
Mở rộng hạ tầng cho kỷ nguyên AI Mở rộng hạ tầng cho kỷ nguyên AI

Nhu cầu mở rộng hạ tầng AI vượt xa khả năng đáp ứng hiện tại khi công suất tính toán trở thành tài nguyên quý ...
Các ông lớn công nghệ đổ xô đầu tư hạ tầng AI tại Việt Nam Các ông lớn công nghệ đổ xô đầu tư hạ tầng AI tại Việt Nam

Nvidia, Qualcomm, FPT liên tiếp rót vốn xây dựng nhà máy chip và trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên ...
Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang được tăng tốc triển khai trong mọi ngành nghề, nhu cầu về cơ sở hạ tầng trung ...
hạ tầng ai quốc gia HPC Việt Nam kiến nghị Thủ tướng trung tâm tính toán đầu tư AI đào tạo chuyên gia dữ liệu tiếng Việt Chuyển đổi số REV-ECIT 2025 REV hạ tầng AI Bộ Khoa học và Công nghệ

Bài liên quan

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng

Hạ tầng thông minh
Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

Hạ tầng thông minh
Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic diễn ra sáng 19/12 tại xã Thượng Phúc (Hà Nội), được kết nối trực tuyến tới 79 điểm cầu trên cả nước và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.
Khởi công dự án Tổ hợp Times Square Hà Nội gần 5.000 tỷ đồng

Khởi công dự án Tổ hợp Times Square Hà Nội gần 5.000 tỷ đồng

Hạ tầng thông minh
Ngày 19/12, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Times Square Hà Nội ,công trình Trường Trung học cơ sở và mầm non (tại số 2 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa).
Thu Duc Digital Day 2025 thu hút hơn 10.000 lượt khách tham gia

Thu Duc Digital Day 2025 thu hút hơn 10.000 lượt khách tham gia

Hạ tầng thông minh
Sự kiện được tổ chức ngay tại ga Metro Thủ Đức thuộc tuyến Metro số 1, đã ghi dấu lần đầu tiên diễn ra một sự kiện công nghệ được tổ chức ngay tại nơi đại diện cho sự đổi mới, hiện đại và là biểu tượng của đô thị văn minh… để mở rộng đối tượng tiếp cận công nghệ số.
Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Hạ tầng thông minh
Dự kiến, mỗi trung tâm dữ liệu mới ở Việt Nam bắt buộc đáp ứng ba bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
Xem thêm

Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
33°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
25°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
19°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
ánh sáng cường độ mưa phùn
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
25°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
30°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
20°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/12/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 22/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 22/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 22/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/12/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,000 154,000
Hà Nội - PNJ 151,000 154,000
Đà Nẵng - PNJ 151,000 154,000
Miền Tây - PNJ 151,000 154,000
Tây Nguyên - PNJ 151,000 154,000
Đông Nam Bộ - PNJ 151,000 154,000
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,460 ▲20K 15,660 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 15,460 ▲20K 15,660 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 15,460 ▲20K 15,660 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,200 ▲20K 15,500 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,200 ▲20K 15,500 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,200 ▲20K 15,500 ▲20K
NL 99.99 14,280 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,280 ▲30K
Trang sức 99.9 14,790 ▲20K 15,390 ▲20K
Trang sức 99.99 14,800 ▲20K 15,400 ▲20K
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,546 ▲2K 15,662 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,546 ▲2K 15,663 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,505 ▲2K 1,535 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,505 ▲2K 1,536 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,485 ▲2K 152 ▼1366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,995 ▲198K 150,495 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,661 ▲150K 114,161 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,502 ▼85382K 10,352 ▼93032K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,379 ▲122K 92,879 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,275 ▲117K 88,775 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,504 ▼49453K 6,354 ▼57103K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16863 17133 17713
CAD 18531 18808 19422
CHF 32428 32811 33455
CNY 0 3470 3830
EUR 30172 30445 31476
GBP 34390 34781 35726
HKD 0 3250 3453
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 14830 15423
SGD 19802 20083 20615
THB 752 815 869
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26135 26405
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,405
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 30,389 30,413 31,631
JPY 165.15 165.45 172.72
GBP 34,755 34,849 35,742
AUD 17,115 17,177 17,665
CAD 18,753 18,813 19,389
CHF 32,749 32,851 33,610
SGD 19,973 20,035 20,700
CNY - 3,686 3,791
HKD 3,327 3,337 3,427
KRW 16.46 17.17 18.47
THB 799.82 809.7 863.41
NZD 14,848 14,986 15,367
SEK - 2,787 2,874
DKK - 4,063 4,190
NOK - 2,546 2,628
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,039.08 - 6,788.09
TWD 754.07 - 909.8
SAR - 6,908.86 7,247.9
KWD - 83,562 88,547
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,125 26,405
EUR 30,277 30,399 31,544
GBP 34,595 34,734 35,714
HKD 3,314 3,327 3,439
CHF 32,548 32,679 33,604
JPY 165.06 165.72 172.94
AUD 17,078 17,147 17,709
SGD 20,052 20,133 20,701
THB 815 818 857
CAD 18,758 18,833 19,412
NZD 14,960 15,483
KRW 17.12 18.72
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26370
AUD 17030 17130 18056
CAD 18718 18818 19832
CHF 32689 32719 34298
CNY 0 3701.2 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30365 30395 32120
GBP 34716 34766 36518
HKD 0 3390 0
JPY 163.92 164.42 174.97
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14921 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 19973 20103 20829
THB 0 780.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15440000 15440000 15640000
SBJ 13000000 13000000 15640000
Cập nhật: 20/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,170 26,405
USD20 26,120 26,170 26,405
USD1 23,891 26,170 26,405
AUD 17,070 17,170 18,311
EUR 30,496 30,496 31,960
CAD 18,656 18,756 20,097
SGD 20,039 20,189 20,785
JPY 164.28 165.78 170.64
GBP 34,787 34,937 35,772
XAU 15,438,000 0 15,642,000
CNY 0 3,584 0
THB 0 816 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/12/2025 15:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
MetaX, Moore Threads IPO bùng nổ: Trung Quốc tăng tốc thách thức Nvidia trên mặt trận chip AI

MetaX, Moore Threads IPO bùng nổ: Trung Quốc tăng tốc thách thức Nvidia trên mặt trận chip AI

TVS ra mắt eWealth - nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt

TVS ra mắt eWealth - nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt

Salesforce ra mắt Agentforce phiên bản tiếng Việt

Salesforce ra mắt Agentforce phiên bản tiếng Việt

AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Hanoi Aviation Forum 2025 - cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Thủ đô

Hanoi Aviation Forum 2025 - cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Thủ đô

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vì sao Sam’s Club đang ở vị thế thuận lợi khi Trung Quốc đối mặt với những lo ngại về tiêu dùng?

Vì sao Sam’s Club đang ở vị thế thuận lợi khi Trung Quốc đối mặt với những lo ngại về tiêu dùng?

Giá vàng giữ đỉnh lịch sử, SJC neo cao trên 156,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng giữ đỉnh lịch sử, SJC neo cao trên 156,4 triệu đồng/lượng

Mỹ khởi động rà soát việc bán chip AI tiên tiến của Nvidia cho Trung Quốc

Mỹ khởi động rà soát việc bán chip AI tiên tiến của Nvidia cho Trung Quốc

Săn deal công nghệ mùa cuối năm

Săn deal công nghệ mùa cuối năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ