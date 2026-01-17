Hà Nội: Khánh thành trụ sở chính Học viện Hành chính và Quản trị công

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các đơn vị tư vấn, thi công, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức Học viện Hành chính và Quản trị công.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Như Ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho biết, dự án “Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia (nay là Học viện Hành chính và Quản trị công)” được triển khai giai đoạn 2021–2025, với tổng mức đầu tư hơn 798 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính trong tình hình mới.

Công trình được xây dựng trên diện tích 6.204 m², gồm 23 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 36.000 m². Tòa nhà được thiết kế đa chức năng, bao gồm khu hành chính, giảng đường, thư viện, khu nhà khách cho giảng viên và học viên, khu thể dục thể thao cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảnh quan đồng bộ, hiện đại.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh Như Ngọc.

Sau 5 năm thi công, công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận nghiệm thu hồ sơ hoàn thành và đang được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán quyết toán dự án.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc khánh thành trụ sở chính là dấu mốc quan trọng, mở đầu chặng đường phát triển mới của Học viện Hành chính và Quản trị công trong tiến trình hiện đại hóa, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế, gắn với sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính và quản trị quốc gia hiện đại.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh Như Ngọc.

Từ dấu mốc này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện Hành chính và Quản trị công tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: sớm hoàn thiện trang thiết bị, đưa trụ sở mới vận hành hiệu quả; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; đồng thời tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện đại để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng phòng học thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Học viện Hành chính và Quản trị công trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ hành chính, quản trị công chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.