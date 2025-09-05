Chuyển động số
Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Bình Lê

Bình Lê

21:24 | 05/09/2025
Ngày 4/9, Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long đã chính thức khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại địa chỉ Lô TH3, Khu đô thị Sài Đồng, đường Hoàng Thế Thiện, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.
Trong 6 năm qua, Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long đã phát triển bền vững với 4 nhà trường được thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả, khẳng định uy tín và triết lý giáo dục “Nhân văn – Hiện đại – Khoa học”.

Sự ra đời của Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long 3 được kỳ vọng sẽ mang đến môi trường học tập hiện đại, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh tại khu vực Long Biên.

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong giai đoạn 2019 – 2024, Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long đã định hướng xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao với chi phí hợp lý, giúp học sinh ở nhiều hoàn cảnh khác nhau có cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập.

Nhà trường chú trọng đầu tư nguồn nhân lực giáo dục trình độ cao, đáp ứng tốt Chương trình Giáo dục Quốc gia, đồng thời tích hợp các chuẩn chương trình quốc tế trong các môn học bằng tiếng Anh như Ngôn ngữ, Ngữ văn, Khoa học và Toán học.

Bên cạnh đó, Victoria Thăng Long kiên trì thực hiện cam kết với cộng đồng bằng việc giáo dục nên những thế hệ học sinh có phẩm chất và năng lực toàn diện: Tự chủ, Chuyên cần trong học tập, lao động, Sáng tạo và Hợp tác tốt, luôn năng động để thích ứng nhưng kiên định với các mục tiêu học tập trong một môi trường tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng giá trị truyền thống nhưng luôn đổi mới, đáp ứng yêu cầu của một thế giới hiện đại, hội nhập toàn cầu.

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thàCnh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3, PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa - Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long khẳng định: “ Trong giai đoạn 2024 – 2029, Victoria Thăng Long sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực và Chương trình giáo dục, tiếp nối những thành công của giai đoạn 2019 – 2020. Nhà trường tập trung vào các lĩnh vực giáo dục cốt lõi bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh, theo mô hình giáo dục đa ngôn ngữ, song ngữ, bao gồm: Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học, đồng thời chú trọng các lĩnh vực giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm để đạt mục tiêu giáo dục toàn diện, đem đến những trải nghiệm giáo dục thực sự hữu ích và kết quả xứng đáng cho học sinh và các bậc cha mẹ.

Song song với việc đầu tư cho tri thức, vốn là thế mạnh của Hệ thống, Victoria Thăng Long cũng ưu tiên hợp tác để đầu tư hạ tầng giáo dục đồng bộ, hiện đại, đáp ứng việc hiện thực hóa chương trình, mục tiêu giáo dục song ngữ, giáo dục STEM, đạt chuẩn đầu ra cam kết theo chương trình Nhà trường.

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3.

“Victoria Thăng Long cam kết nỗ lực để đưa cơ sở Trường Tiểu học và Trung học Victoria Thăng Long 3 vào vận hành hiệu quả, đảm bảo các quy định của pháp luật và đồng thời đem lại những giá trị giáo dục thực sự bền vững, vì cộng đồng, vì các em học sinh thân yêu” - PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa khẳng định.

Lễ khánh thành Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long 3 diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đại diện các cấp chính quyền, đối tác, phụ huynh cùng đông đảo thầy cô và học sinh. Sự kiện không chỉ mở ra một năm học mới 2025 – 2026 đầy kỳ vọng, mà còn khẳng định quyết tâm của Victoria Thăng Long trong việc kiến tạo môi trường giáo dục bền vững, hiện đại, vì cộng đồng và thế hệ tương lai.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) sẽ triển khai nhiều chương trình nổi bật từ nay đến cuối năm 2025, bao gồm không gian trải nghiệm tại ITE HCMC, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp MICE, famtour cùng KOLs và chiến dịch quảng bá trực tuyến, nhằm đưa hình ảnh du lịch Hàn Quốc đến gần hơn với du khách Việt.
Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với Mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2025 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2025.
TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục

TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục 'Du lịch bền vững' tại Đại hội đồng TPO 2025

Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tham gia Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 3-6/9/2025.
TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Thực hiện Chương trình số 05/CTr-UBND của UBND TP. Hà Nội về công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội tham gia “Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025”.
Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Trong đó, Sapa của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 6 toàn châu lục, khẳng định sức hút ngày càng lan tỏa trên bản đồ du lịch của quốc tế.
